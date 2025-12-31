Crimen y Justicia

La familia de Jeremías Monzón volvió a pedir justicia: “Es durísimo, los asesinos van a quedar libres por ser menores”

Las autoridades continúan buscando a un tercer implicado que habría participado del crimen del joven de 15 años. Al momento, la única detenida que es imputable es una adolescente de 16 años

Las autoridades buscan a un tercer sospechoso del asesinato

La familia de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue hallado sin vida hace una semana en la ciudad de Santa Fe, exigió justicia a las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial luego de haber mantenido un encuentro. “No pueden quedar sueltos”, insistió Virginia, la tía de la víctima. “Son unos asesinos”

La muerte del joven ocurrió de manera violenta y habría quedado registrada en un video que grabó uno de los implicados en la causa. En este sentido, la mujer pidió discreción y que no sea difundido: "Yo no quiero que mi hermana tenga que ver cómo ejecutaron a mi sobrino".

La mayoría de los sospechosos son menores de edad, por lo que la situación se torna compleja. Ante este panorama, la familiar manifestó: “Es durísimo saber que los asesinos van a quedar libres por ser menores. No se lo deseo a nadie”, según detalló Rosario 3.

En diálogo con la prensa, la mujer se refirió a un tercer sospechoso que permanece prófugo y del cual no se sabe si tiene edad de afrontar un proceso judicial. Sobre este último, aseguró: “Sé que están trabajando para poder encontrarlo, pero sigue siendo otro menor”. Estos asesinos fueron muy cínicos. Cada información que recibimos es nefasta. Nunca en la vida hubiésemos esperado esto”, sentenció la mujer entre lágrimas.

En su relato mencionó el momento en que tuvieron que reconocer el cadáver, que había sido apuñalado al menos 20 veces. "Cuando encontraron el cuerpo oramos porque no sea mi sobrino. Después fuimos a la morgue y pasamos por todo lo que tuvimos que pasar. La familia quedó destrozada”, dijo Virginia.

También relató que la adolescente imputada, cuyas iniciales son M. A., se ofreció a colaborar en la búsqueda de Jeremías mientras la familia denunciaba su desaparición: “En las primeras horas, nos habíamos contactado, porque supuestamente había sido la última persona que lo había visto; y se había ofrecido la muy cínica a acompañarnos. Después nos termina bloqueando y desaparece”, apuntó.

Pedimos la máxima condena, que queden encerrados. Son macabros, nefastos en la manera en la que se manejaron”, subrayó la mujer.

La víctima recibió 23 puñaladas y golpes, y falleció de un shock hipovolémico

Según la investigación a cargo del fiscal Francisco Cecchini, hasta el momento hay dos adolescentes involucrados y un tercero que permanece prófugo. La principal imputada de 16 años, quien era compañera de escuela de la víctima, permanece alojada en un Centro Especializado para Menores, por decisión del juez penal Sergio Carraro. Fue señalada como la persona que citó al chico el 18 de diciembre. Junto a ella, un adolescente de 14 años identificado como L. R. P. fue señalado como partícipe, aunque por su edad es considerado no punible.

La causa fue caratulada como homicidio triplemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. Si los imputados fueran adultos, enfrentarían una pena de prisión perpetua, pero la legislación vigente establece un régimen distinto para los menores de edad.

La reconstrucción del hecho indicó que el día de su desaparición, Monzón viajó desde Santo Tomé a Santa Fe. Tanto él, como la acusada y el resto de los sospechosos, tenían contacto previo a través de la escuela y las redes sociales. De acuerdo con el expediente judicial, los tres adolescentes planificaron el asesinato, lo llevaron a un galpón abandonado frente a la cancha auxiliar del Club Colón y lo atacaron de manera premeditada. El adolescente recibió 23 puñaladas y golpes, lo que le provocó la muerte por shock hipovolémico.

El cuerpo fue hallado cuatro días después de su desaparición, en una zona descampada. La búsqueda incluyó la revisión de cámaras de seguridad, que captaron a la víctima con la ahora detenida de 16 años, lo que permitió orientar la investigación hacia los menores implicados. Durante los allanamientos realizados el sábado en Santo Tomé y en el barrio Centenario de la capital provincial, la Policía de Investigaciones secuestró dispositivos electrónicos que podrían aportar información clave para esclarecer el motivo del crimen.

Una fuente vinculada a la causa señaló: “No ha aparecido una razón concreta sobre por qué lo citaron para matarlo. Hay un testigo que arriesgó algo, pero lo que hizo fue solo ensuciar a la víctima y nada en la causa indica que sus dichos sean ciertos. No se ha encontrado un motivo para explicar lo que pasó”.

La insólita historia del rey

Condenaron a cinco años de

Asesinaron a un abogado y

Entraron a robar en la

Detuvieron en el aeropuerto de
Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

La UE reiteró su exigencia al régimen iraní de liberar a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi y denunció detenciones "arbitrarias"

