Crimen y Justicia

Intentó matar a su pareja de una puñalada en Entre Ríos y quedó detenido bajo prisión preventiva

La víctima se encuentra internada en estado crítico, mientras que la Justicia intenta esclarecer cuál fue la motivación detrás del crimen. El contexto de violencia de género es la principal hipótesis

Guardar
El intento de femicidio ocurrió
El intento de femicidio ocurrió en la calle Federación entre Paraná y Sixto Oris de la localidad de Nogoyá en Entre Ríos (Google Maps)

Un hombre apuñaló en el cuello a su pareja durante la madrugada del domingo en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos. Ahora, el hombre fue detenido y la Justicia dispuso que se imponga una presión preventiva de 45 días.

El hecho ocurrió cerca de las 3 en una vivienda de calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris, cuando vecinos alertaron a la Policía tras escuchar pedidos de auxilio.

Los efectivos hallaron a la mujer con una herida profunda en el cuello y a A. R. cubierto de sangre. La víctima, de 40 años, fue trasladada primero al hospital San Blas y luego derivada al Hospital San Martín de Paraná. Permanece en la unidad de terapia intensiva y su estado sigue siendo crítico.

De acuerdo con su primer parte médico, ingresó con un shock hipovolémico y descompensación hemodinámica, bajo sedación analgésica e intubación oro traqueal.

El equipo del Hospital San Martín realizó una intervención para ligar la vena yugular y suturar la arteria carótida interna. “Permanece delicada en observación de edema de cuello e irrigación encefálica”, precisaron los profesionales consultados. Se sospecha una posible lesión cerebral isquémica, que será evaluada con estudios de imágenes en las próximas horas, según la información a la que pudo acceder el medio local Uno de Entre Ríos.

La causa quedó caratulada como homicidio en grado de tentativa agravado, una figura que contempla penas de prisión elevadas. La defensa aceptó la medida de coerción, mientras el expediente avanza a la espera de la evolución de la víctima y de la recolección de nuevas pruebas.

El agresor fue detenido y
El agresor fue detenido y cuenta con antecedentes por violencia de género

La detención fue ordenada por el juez de Garantías Oscar Rossi, quien consideró los antecedentes previos por violencia de género de A. R. y la gravedad del ataque; posteriormente, impusieron una prisión preventiva de 45 días.

De hecho, cuenta con un historial penal, puesto que está acusado de atacar a machetazos a una de sus hijas y a su yerno. Esa situación se resolvió mediante un acuerdo abreviado por lesiones leves. En el episodio actual, la acusación por tentativa de homicidio agravado implica una escala penal mayor.

En las primeras manifestaciones tras el arresto, el acusado afirmó que “se trataba de un juego sexual”. La investigación busca esclarecer las circunstancias y descartar versiones alternativas. Se analizan antecedentes de violencia familiar y registros previos de denuncias.

Femicidio en La Matanza: detuvieron al amante de la mujer que fue degollada cuando volvía de bailar

La Policía Bonaerense detuvo a Manuel Alberto Norry, el principal sospechoso del crimen de Janet Karina Arotinco Palomino. Se trata del amante de la víctima y cuñado de una amiga de Janet, la misma con la que, horas antes de ser asesinada, había ido a bailar a un boliche de Liniers, confirmaron fuentes del caso que investiga el fiscal Carlos Adrián Arribas a Infobae.

Janet Arotinco, de 44 años, oriunda de Perú, fue asesinada en la madrugada del domingo en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, zona de Lomas del Mirador. El atacante, armado con un cuchillo, mató y se fue.

El crimen fue alertado por una vecina del barrio, que escuchó los gritos de la víctima mientras era atacada. No hubo chance en un hospital. Janet falleció en el acto. La autopsia determinó que una lesión de doce centímetros de largo en el cuello le costó la vida. Janet fue degollada de lado a lado.

La clave para esclarecer el hecho -además del rastro de cámaras de seguridad- fue el perro que se ve en el video que encabeza esta nota. Los investigadores notaron al ver las imágenes que no sólo seguía a Arinco, sino que, después del ataque, también iba detrás del agresor. Es decir, los conocía a los dos.

Este lunes, el acusado -cuyo nombre aún no trascendió-le confesó a sus familiares el crimen que supuestamente cometió. Así, fue detenido en su domicilio de Lomas del Mirador por la DDI de La Matanza y será indagado por el fiscal Arribas este martes por la mañana.

Temas Relacionados

prisión preventivaintento de femicidiohombreparejainternadaNogoyáEntre Ríos

Últimas Noticias

Una pareja intentó huir de un control, atropelló a una agente y fue detenida con cocaína

Sucedió durante la madrugada del martes en avenida 1, entre 59 y 60. La atropellada fue trasladada con heridas leves a un hospital

Una pareja intentó huir de

Encapuchados, entraron a una casa de La Plata, golpearon al dueño y huyeron con todos sus ahorros

El asalto ocurrió durante la madrugada del martes en una casa de la calle 46 entre 28 y 29 del barrio La Loma

Encapuchados, entraron a una casa

Delincuentes ingresaron en una obra en construcción en Neuquén y se llevaron hasta la grifería

La Policía encontró el material robado a tan solo tres cuadras del lugar, oculto entre varios árboles. Todavía no hay detenidos

Delincuentes ingresaron en una obra

A más de un año de la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén, la causa será investigada por la Justicia Federal

Ante la falta de datos certeros sobre su paradero, la querella presentó una solicitud para que se analice si la joven habría sido víctima de trata de personas

A más de un año

La familia de Jeremías Monzón volvió a pedir justicia: “Es durísimo, los asesinos van a quedar libres por ser menores”

Las autoridades continúan buscando a un tercer implicado que habría participado del crimen del joven de 15 años. Al momento, la única detenida que es imputable es una adolescente de 16 años

La familia de Jeremías Monzón
DEPORTES
Así será el 2026 de

Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

Radiografía: los cinco cambios clave que se vienen en la Fórmula 1 para 2026

Boca Juniors pidió condiciones por un delantero de un equipo grande del fútbol argentino: la respuesta

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

TELESHOW
Celeste Cid compartió una foto

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya

El adiós a los artistas que murieron en 2025

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, en unas románticas vacaciones europeas junto a Camila Pardo, su novia

El sugerente comentario de Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef en medio de los rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

El dictador chino Xi Jinping

El dictador chino Xi Jinping aseguró que buscará mantener un “contacto estrecho” con Vladimir Putin en 2026

Estados Unidos reafirmó su colaboración con Honduras tras un encuentro con el presidente electo Nasry Asfura

Tailandia liberó a 18 soldados camboyanos retenidos desde julio tras el alto al fuego en la región fronteriza

El real brasileño registró en 2025 su mayor apreciación frente al dólar en una década

El Partido Nacional de Nasry “Tito” Asfura también se impuso en las elecciones de diputados y alcaldes en Honduras