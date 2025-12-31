Intentó matar a su pareja de una puñalada en Entre Ríos y quedó detenido bajo prisión preventiva

El intento de femicidio ocurrió en la calle Federación entre Paraná y Sixto Oris de la localidad de Nogoyá en Entre Ríos (Google Maps)

Un hombre apuñaló en el cuello a su pareja durante la madrugada del domingo en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos. Ahora, el hombre fue detenido y la Justicia dispuso que se imponga una presión preventiva de 45 días.

El hecho ocurrió cerca de las 3 en una vivienda de calle Federación, entre Paraná y Sixto Oris, cuando vecinos alertaron a la Policía tras escuchar pedidos de auxilio.

Los efectivos hallaron a la mujer con una herida profunda en el cuello y a A. R. cubierto de sangre. La víctima, de 40 años, fue trasladada primero al hospital San Blas y luego derivada al Hospital San Martín de Paraná. Permanece en la unidad de terapia intensiva y su estado sigue siendo crítico.

De acuerdo con su primer parte médico, ingresó con un shock hipovolémico y descompensación hemodinámica, bajo sedación analgésica e intubación oro traqueal.

El equipo del Hospital San Martín realizó una intervención para ligar la vena yugular y suturar la arteria carótida interna. “Permanece delicada en observación de edema de cuello e irrigación encefálica”, precisaron los profesionales consultados. Se sospecha una posible lesión cerebral isquémica, que será evaluada con estudios de imágenes en las próximas horas, según la información a la que pudo acceder el medio local Uno de Entre Ríos.

La causa quedó caratulada como homicidio en grado de tentativa agravado, una figura que contempla penas de prisión elevadas. La defensa aceptó la medida de coerción, mientras el expediente avanza a la espera de la evolución de la víctima y de la recolección de nuevas pruebas.

El agresor fue detenido y cuenta con antecedentes por violencia de género

La detención fue ordenada por el juez de Garantías Oscar Rossi, quien consideró los antecedentes previos por violencia de género de A. R. y la gravedad del ataque; posteriormente, impusieron una prisión preventiva de 45 días.

De hecho, cuenta con un historial penal, puesto que está acusado de atacar a machetazos a una de sus hijas y a su yerno. Esa situación se resolvió mediante un acuerdo abreviado por lesiones leves. En el episodio actual, la acusación por tentativa de homicidio agravado implica una escala penal mayor.

En las primeras manifestaciones tras el arresto, el acusado afirmó que “se trataba de un juego sexual”. La investigación busca esclarecer las circunstancias y descartar versiones alternativas. Se analizan antecedentes de violencia familiar y registros previos de denuncias.

Femicidio en La Matanza: detuvieron al amante de la mujer que fue degollada cuando volvía de bailar

La Policía Bonaerense detuvo a Manuel Alberto Norry, el principal sospechoso del crimen de Janet Karina Arotinco Palomino. Se trata del amante de la víctima y cuñado de una amiga de Janet, la misma con la que, horas antes de ser asesinada, había ido a bailar a un boliche de Liniers, confirmaron fuentes del caso que investiga el fiscal Carlos Adrián Arribas a Infobae.

Janet Arotinco, de 44 años, oriunda de Perú, fue asesinada en la madrugada del domingo en la esquina de Huergo y Sáenz Peña, zona de Lomas del Mirador. El atacante, armado con un cuchillo, mató y se fue.

El crimen fue alertado por una vecina del barrio, que escuchó los gritos de la víctima mientras era atacada. No hubo chance en un hospital. Janet falleció en el acto. La autopsia determinó que una lesión de doce centímetros de largo en el cuello le costó la vida. Janet fue degollada de lado a lado.

La clave para esclarecer el hecho -además del rastro de cámaras de seguridad- fue el perro que se ve en el video que encabeza esta nota. Los investigadores notaron al ver las imágenes que no sólo seguía a Arinco, sino que, después del ataque, también iba detrás del agresor. Es decir, los conocía a los dos.

Este lunes, el acusado -cuyo nombre aún no trascendió-le confesó a sus familiares el crimen que supuestamente cometió. Así, fue detenido en su domicilio de Lomas del Mirador por la DDI de La Matanza y será indagado por el fiscal Arribas este martes por la mañana.