Crimen y Justicia

Violento robo a una familia argentina que vacacionaba en un barrio privado de Chile

El hecho se produjo dentro de un complejo cerrado en La Serena. Se llevaron su camioneta y más de 3 mil dólares. Las víctimas sospechan de la supuesta complicidad de un guardia de seguridad

Guardar
El robo se produjo en un barrio privado de La Serena (Tiempo de San Juan)

Una familia argentina sufrió el robo de su camioneta y una importante suma de dinero mientras se alojaba en un barrio privado de La Serena, en Chile, durante sus vacaciones. El hecho se produjo el lunes dentro del condominio Mirador del Faro, un complejo con acceso controlado, guardias y cámaras de seguridad.

Según relataron los integrantes de la familia, los delincuentes ingresaron al predio durante la madrugada, se dirigieron directamente hacia la camioneta, una Toyota Hilux SRX, y la sustrajeron a pesar de que tenía traba volante y alarma.

Los asaltantes luego escaparon rompiendo el portón principal del complejo, a metros de la garita de vigilancia, y se llevaron además 3.500 dólares en efectivo, monto que la familia tenía reservado para gastos del viaje y el regreso a San Juan, de donde son oriundos.

De acuerdo a lo publicado en medios locales, la familia denunció que el personal de seguridad no intervino durante el robo y que la situación quedó registrada por las cámaras del lugar.

Carolina Ortiz, una de las víctimas, contó: “Más allá del daño material, queremos visibilizar lo que pasó, alertar a otros turistas y exigir que se investigue cómo pudo ocurrir un robo de esta magnitud en un lugar que se promociona como seguro”.

Otro de los integrantes, Thiago Montero, declaró a Canal 13 San Juan que los ladrones actuaron con total libertad y que el guardia de seguridad “no hizo nada, estaba tan tranquilo que ni siquiera llamó él a los carabineros”.

Según el testimonio de la familia, el vigilador que se encontraba esa noche en el complejo era extranjero y, tras el robo, no volvió a presentarse a trabajar.

El vehículo robado (Canal 13
El vehículo robado (Canal 13 San Juan)

Los damnificados hicieron la denuncia ante Carabineros de Chile, que relevó los datos del hecho y prometió informar cualquier novedad. Tras el robo, uno de los miembros de la familia sufrió un fuerte dolor en el pecho y en un brazo, por lo que recibió atención médica.

Así, el grupo, compuesto por la pareja y tres hijos, quedó unos días varado en Chile, sin movilidad y con incertidumbre sobre los pasos a seguir.

El caso se suma a otros episodios similares sufridos por turistas argentinos en Chile. A fines del mes pasado, un contingente de Mendoza que viajaba en un tour de compras fue atacado en la ruta cerca de Tiltil, en las afueras de Santiago.

En ese hecho, los delincuentes interceptaron el colectivo, subieron armados y asaltaron a 28 de los 60 pasajeros, quienes perdieron pertenencias personales, bolsos, teléfonos celulares y dinero. El monto robado fue valuado en unos 26 mil dólares y al menos tres personas resultaron con lesiones leves.

Ante la reiteración de estos hechos, la Embajada argentina en Chile emitió esta semana una serie de recomendaciones para quienes viajen al país vecino. En materia de seguridad, aconsejó priorizar el uso de pagos digitales como tarjetas de crédito o débito en vez de dinero en efectivo.

También sugirió no aceptar ayuda de desconocidos en caso de sufrir una pinchadura de neumático, ya que esa es una de las modalidades de robo más frecuentes.

Una de las recomendaciones de
Una de las recomendaciones de la Embajada argentina en Chile para turistas que viajen al país vecino

Entre otras medidas, la Embajada recomendó evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros, elegir estacionamientos privados y no dejar equipaje ni pertenencias a la vista dentro del auto.

Además, pidió cuidar los objetos personales en centros comerciales y lugares con mucha gente, y evitar el uso del celular en la vía pública.

En la misma publicación en redes sociales, la representación diplomática recordó la importancia de viajar con la documentación necesaria, contar con seguro médico internacional y no ingresar a Chile con armas ni municiones, ya que se trata de una infracción grave, según la ley local.

Temas Relacionados

ChileSan JuanInseguridadRobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Identificaron dos posibles calibres para la bala perdida que hirió a la nena de 12 años en Navidad

Se logró a partir del análisis de una tomografía realizada a la menor. Cómo avanza la causa

Identificaron dos posibles calibres para

Simularon ser pasajeros de una app de viajes y asaltaron al chofer en Temperley: detuvieron a un segundo sospechoso

La víctima fue sorprendida por dos ladrones armados tras un breve recorrido en la zona sur del conurbano. Tras la denuncia, la Policía arrestó a una mujer. Ahora cayó su cómplice

Simularon ser pasajeros de una

Se separaron, volvieron a verse por Navidad y tuvieron una fuerte pelea: él quedó detenido por violencia de género

Ocurrió en Salta. El hombre está acusado de agredirla físicamente en la casa de un familiar

Se separaron, volvieron a verse

El juez del triple crimen de Florencio Varela denunció “amenazas narco” tras sufrir dos robos

Se trata del magistrado de La Matanza, Fernando Pinos Guevara. El primer asalto ocurrió el 2 de noviembre. El otro fue durante la Navidad cuando no estaba en su casa. Su testimonio

El juez del triple crimen

Investigan la muerte de un hombre tras un enfrentamiento con la Policía en Villa Lugano

Ocurrió en la tarde de este jueves. La víctima sufrió una herida mortal en el tórax. En el hecho ya tomó intervención la Justicia

Investigan la muerte de un
DEPORTES
Leandro Paredes viajó en avión

Leandro Paredes viajó en avión privado a Santa Fe junto a otros jugadores de Boca Juniors para asistir al casamiento de un compañero

La posible salida de una pieza clave para Red Bull y Verstappen mantiene en vilo a la F1: “Lucharán duro por retenerlo”

El impactante descubrimiento del FBI en la búsqueda del ex atleta olímpico fugitivo, apodado el “Pablo Escobar moderno”

La sincera confesión de Kimi Antonelli luego de su primer año en la Fórmula 1: “Lloré y sufrí mucho”

Nikola Jokic tuvo otra actuación deslumbrante en la NBA: batió un nuevo récord y se acerca al premio MVP

TELESHOW
Murió Daniel Piazzolla, el hijo

Murió Daniel Piazzolla, el hijo de Astor y fue despedido con amor: “Todo el mundo te quiso”

Wanda Nara subió y borró una foto celebrando seis meses de amor con Martín Migueles

El impactante regalo que recibió Sarah Burlando para Navidad

Edith Hermida aclaró viejos rumores de romance con Beto Casella: “Era un histeriqueo”

Podrían inhabilitar la licencia de conducir de Valeria Aquino por el video viral de su hija al volante

INFOBAE AMÉRICA

Rusia obstaculiza la negociación por

Rusia obstaculiza la negociación por la paz: afirmó que el plan de Ucrania “difiere radicalmente” de su propuesta

El oro y la plata registraron máximos históricos y se encaminan a cerrar un 2025 récord

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

Rusia avanza sobre Donetsk y Zaporizhzia, mientras Ucrania consolida posiciones clave en el noreste

El Banco Popular de China intensifica los controles para limitar la volatilidad del yuan