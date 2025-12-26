Violento robo a una familia argentina que vacacionaba en un barrio privado de Chile

El robo se produjo en un barrio privado de La Serena (Tiempo de San Juan)

Una familia argentina sufrió el robo de su camioneta y una importante suma de dinero mientras se alojaba en un barrio privado de La Serena, en Chile, durante sus vacaciones. El hecho se produjo el lunes dentro del condominio Mirador del Faro, un complejo con acceso controlado, guardias y cámaras de seguridad.

Según relataron los integrantes de la familia, los delincuentes ingresaron al predio durante la madrugada, se dirigieron directamente hacia la camioneta, una Toyota Hilux SRX, y la sustrajeron a pesar de que tenía traba volante y alarma.

Los asaltantes luego escaparon rompiendo el portón principal del complejo, a metros de la garita de vigilancia, y se llevaron además 3.500 dólares en efectivo, monto que la familia tenía reservado para gastos del viaje y el regreso a San Juan, de donde son oriundos.

De acuerdo a lo publicado en medios locales, la familia denunció que el personal de seguridad no intervino durante el robo y que la situación quedó registrada por las cámaras del lugar.

Carolina Ortiz, una de las víctimas, contó: “Más allá del daño material, queremos visibilizar lo que pasó, alertar a otros turistas y exigir que se investigue cómo pudo ocurrir un robo de esta magnitud en un lugar que se promociona como seguro”.

Otro de los integrantes, Thiago Montero, declaró a Canal 13 San Juan que los ladrones actuaron con total libertad y que el guardia de seguridad “no hizo nada, estaba tan tranquilo que ni siquiera llamó él a los carabineros”.

Según el testimonio de la familia, el vigilador que se encontraba esa noche en el complejo era extranjero y, tras el robo, no volvió a presentarse a trabajar.

El vehículo robado (Canal 13 San Juan)

Los damnificados hicieron la denuncia ante Carabineros de Chile, que relevó los datos del hecho y prometió informar cualquier novedad. Tras el robo, uno de los miembros de la familia sufrió un fuerte dolor en el pecho y en un brazo, por lo que recibió atención médica.

Así, el grupo, compuesto por la pareja y tres hijos, quedó unos días varado en Chile, sin movilidad y con incertidumbre sobre los pasos a seguir.

El caso se suma a otros episodios similares sufridos por turistas argentinos en Chile. A fines del mes pasado, un contingente de Mendoza que viajaba en un tour de compras fue atacado en la ruta cerca de Tiltil, en las afueras de Santiago.

En ese hecho, los delincuentes interceptaron el colectivo, subieron armados y asaltaron a 28 de los 60 pasajeros, quienes perdieron pertenencias personales, bolsos, teléfonos celulares y dinero. El monto robado fue valuado en unos 26 mil dólares y al menos tres personas resultaron con lesiones leves.

Ante la reiteración de estos hechos, la Embajada argentina en Chile emitió esta semana una serie de recomendaciones para quienes viajen al país vecino. En materia de seguridad, aconsejó priorizar el uso de pagos digitales como tarjetas de crédito o débito en vez de dinero en efectivo.

También sugirió no aceptar ayuda de desconocidos en caso de sufrir una pinchadura de neumático, ya que esa es una de las modalidades de robo más frecuentes.

Una de las recomendaciones de la Embajada argentina en Chile para turistas que viajen al país vecino

Entre otras medidas, la Embajada recomendó evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros, elegir estacionamientos privados y no dejar equipaje ni pertenencias a la vista dentro del auto.

Además, pidió cuidar los objetos personales en centros comerciales y lugares con mucha gente, y evitar el uso del celular en la vía pública.

En la misma publicación en redes sociales, la representación diplomática recordó la importancia de viajar con la documentación necesaria, contar con seguro médico internacional y no ingresar a Chile con armas ni municiones, ya que se trata de una infracción grave, según la ley local.