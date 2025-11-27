Crimen y Justicia

Violento robo a un tour de compras mendocino en Chile: el engaño para que el chofer detuviera la marcha

El golpe ocurrió durante este jueves cerca de la localidad de Tiltil. Según la policía trasandina, les sustrajeron pertenencias a 28 de los 60 pasajeros por un monto que ronda los 26 mil dólares

Guardar
El micro en el que
El micro en el que viajaban las víctimas

Un grupo de mendocinos que viajaba en un tour de compras hacia la ciudad de Santiago de Chile fue víctima de un violento asalto a manos de una banda armada en una ruta cerca de la localidad de Tiltil.

El golpe tipo comando ocurrió alrededor de las 7 de este jueves. Según reportaron medios locales, el tour salió desde Mendoza durante la noche del miércoles en un colectivo contratado para hacer compras. Al pasar por el sector de la cuesta de Chacabuco, ya sobre suelo chileno, el colectivo fue interceptado por varios autos.

De acuerdo a los testimonios relevados por TL13, los pasajeros describieron la maniobra de los delincuentes para convencer al chofer de que detuviera el micro. En ese momento, varios autos rodearon el colectivo y subieron los asaltantes, que amenazaron y revisaron a todos los ocupantes, algunos con acento venezolano o colombiano, según aseguraron.

Uno de los pasajeros contó: “Cuando reaccioné ya estaban todos los asaltantes arriba, armados y apuntándonos. Querían la plata, los celulares y las pertenencias de los pasajeros, trataron de sacar todo lo que pudieron”.

Según el relato, los delincuentes habían hecho detener la marcha del micro con la complicidad de un vehículo, en el que viajaba una mujer con una nena, que advirtió al chofer sobre un supuesto problema en una de las ruedas. Al descender, el conductor fue apuntado con armas y subieron los asaltantes.

“Uno de los delincuentes se paró al lado del chofer y le puso una pistola en el cuerpo, le dijo que conduzca y así manejó varios kilómetros mientras los otros nos robaban”, agregó otro de los pasajeros entrevistados. Las víctimas también contaron que revisaron a todos los ocupantes y que el asalto duró cerca de 15 minutos, en medio de amenazas con armas y gritos.

Una mujer describió la tensión que vivieron en esos momentos de angustia: “Nos decían que no nos moviéramos porque si no nos mataban. Nos revisaron todo, me sacaron la billetera y revisaron abajo del asiento, se llevaron todo lo que encontraron”.

El comunicado de la empresa
El comunicado de la empresa tras lo sucedido

Medios locales precisaron que la banda escapó con pertenencias personales, bolsos y hasta mercadería de los pasajeros, tras una secuencia de máxima tensión que duró varios minutos sobre la ruta. Otra parte del grupo se quedó a bordo en estado de shock y sin poder comunicarse, ya que también les quitaron teléfonos y llaves del micro.

Carabineros informó en rueda de prensa que los asaltantes actuaron con violencia, golpearon a los choferes y a algunos pasajeros, a quienes exigieron todas sus pertenencias.

El coronel Marco Gutiérrez señaló que “intimidaron y le sustrajeron a 28 de ellos distintas especies particulares, dinero en efectivo y teléfonos celulares”.

De acuerdo con el mismo funcionario, el monto del robo ronda los 26 mil dólares (unos 24 millones de pesos chilenos y 37 millones en moneda argentina). Al menos tres personas resultaron con lesiones leves, incluidas el conductor y dos pasajeros, que recibieron atención en un hospital de la zona.

El dueño de La Torre Viajes, Franco Pivato, relató que es la primera vez que atraviesan un hecho tan violento en esta ruta. Describió que eran cerca de 60 los pasajeros, entre los que había familias y menores de edad.

Las víctimas del asalto realizaron la denuncia en una comisaría chilena y esta tarde aguardaban asistencia del consulado argentino para resolver la situación por la falta de documentos y dinero para regresar.

A través de sus redes sociales, desde La Torre Viajes confirmó que todos los pasajeros y choferes están en buen estado y recibiendo asistencia. El comunicado indicó que el grupo de mendocinos retomará el viaje a la brevedad y agradeció las muestras de apoyo y preocupación.

Temas Relacionados

ChileRobosTour de comprasÚltimas noticiasinseguridadMendoza

