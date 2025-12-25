Otro detenido de la banda que robó en 4 minutos 80 mil dólares de una financiera y cayó por un celular olvidado

Simulaban ser de la Policía y asaltaron una financiera en Moreno

Las Fiestas son el momento de alerta máxima para los investigadores que buscan prófugos, también el punto débil de los delincuentes que viven en la clandestinidad. Nadie puede escapar en Navidad o Año Nuevo a un llamado, un mensaje o una visita a ese ser querido tan especial: un hermano, un hijo, un padre, una pareja o ex... Y uno de los dos ladrones buscados por el asalto a una financiera en Moreno, donde en 4 minutos se llevaron 80 mil dólares y 4 millones de pesos, pecó de sentimental. Ahora está detenido al igual que cinco de sus cómplices.

El caso se conoció a mediados de diciembre, cuando capturaron a los primeros cinco sospechosos. Tras el asalto tipo comando ocurrido en septiembre en un centro comercial de Moreno, todos los involucrados escaparon robando diversos autos, pero en el apuro se olvidaron un celular y ese teléfono fue crucial para los investigadores: sacaron pistas de los audios, de las fotos de los contactos y de los parientes de los titulares de las líneas.

Así identificaron a varios de los implicados y arrestaron a cinco sospechosos el pasado 16 de diciembre. Ahora, cayó uno de los dos prófugos: se trata de A.M. (45), quien se escondía en la casa de una hermana y lo atraparon en Nochebuena.

Fuentes del caso dijeron que, tras obtener apoyo por parte de la PFA para la instalación de las cámaras frente al domicilio de la hermana del prófugo en la localidad de Guernica, se pudo observar que el sospechoso estaba en el lugar y así se logró hacer efectiva su detención en la vía pública.

El último de los detenidos fue atrapado en la casa de su hermana

De esta manera, en la causa queda un sólo prófugo, al menos, de los que pudieron identificar en base a ese celular que se olvidaron cuando cambiaban de autos al escapar del robo.

Según fuentes de la investigación que condujo la UFI N°7 de Moreno, especializada en delitos complejos, y encabezada por la fiscal Solange Castelli y el ayudante fiscal Maximiliano Gómez; los sospechosos son responsable de siete hechos.

Dos entraderas en Moreno y Mariano Acosta del 16 de agosto y el 13 de septiembre, el robo a la financiera del 29 de septiembre, de las dos camionetas que ese día usaron para escapar y del encubrimiento del vehículo en el que llegaron al predio: lo habían sustraído el 22 de septiembre.

Simulaban ser de la Policía y asaltaron una financiera en Moreno: la caída del líder

Así les imputaron asociación ilícita agravada, robo calificado por el uso de arma y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.

Ese 29 de septiembre, poco antes del mediodía, la banda usó ropa de la PFA para camuflarse. Ya tenían la camioneta para cometer el robo. La habían enfriado por una semana. Así, armas en mano y simulando un operativo, irrumpieron en una casa de cambio de divisas ubicada en el Centro Comercial K-41 de la colectora del Acceso Oeste Sur, redujeron a la encargada y se llevaron la plata. Tardaron 4 minutos en total.

La huida se ve en el video que encabeza esta nota, donde hirieron al líder de la banda, a quien incluso se lo ve gatear. Pero, más allá de que un hombre, para detener la fuga, revoleó lo primero que encontró contra el parabrisas del auto, escaparon en el coche que le robaron a un cliente que llegaba a ese centro comercial en el peor momento. Luego, durante la huida, sustrajeron otro vehículo para despistar a la Policía.

El celular, un libro abierto

Cuatro de los detenidos, el primero es el líder y tiene sus muletas

En el cambio de autos se olvidaron un celular y ahí empezó el trabajo fino para los investigadores. Fuentes del caso contaron que de ese teléfono surgió que cuatro de los contactos habían participado del robo. Para ponerles nombre y apellido, porque todos -menos uno- tenían titularidad trucha, empezaron a buscarles detalles:

Uno de los contactos, “Mecánico”, tenía la foto de perfil de un niño y la línea a nombre de una mujer. Empezaron por ella y por todos sus parientes pequeños y dieron con el papá del niño de la foto del usuario que planeaba con audios el robo con el dueño del celular encontrado: F.L. (30) estaba detenido ya en la Alcaidía Departamental N°1 de Lomas de Zamora por una entradera en un country de La Plata del 7 de agosto pasado y por una tentativa de homicidio en el marco de un asalto.

También de ese celular sacaron el nombre del prófugo detenido en Nochebuena: fue el que no quiso esconder la titularidad de la línea.

Además, los investigadores vieron que al dueño del teléfono olvidado lo llamaban Ramón. Y uno de los sospechosos que también había participado del robo al country de La Plata con F.L. era un tal Ramón L. (53). Cuando fueron a certificar el domicilio, la fachada coincidía con una foto que había en la galería del equipo recuperado. Tiraron un dron y vieron que usaba muletas: era el herido de bala de la huida del ataque en el centro comercial y el líder de la banda. Había estado preso 12 años por delitos contra la propiedad.

Al ahora único prófugo le pusieron nombre y apellido (D.M.) no sólo por sus charlas con Ramón, sino porque tenía una publicación en Facebook en la que usaba la misma chomba que hallaron en una mochila en la camioneta abandonada. Este también participó del robo en el country de La Plata.

Parte de lo secuestrado

“Ramón recibía los audios planeando los golpes y, en ese contexto, uno le habla del cumpleaños del hijo. Se fijaron de los 14 contactos que estaban agendados en el celular el hijo de cuál cumplía ese día y así se identificó a otro”, explicaron. Fueron 170 las líneas telefónicas investigadas y uno de los detenidos ya había estado preso 9 años por robos: S.F. (39).

Mientras que al detenido, el que declaró en la indagatoria y dijo que no tenía nada que ver, lo identificaron por una huella hallada en la financiera. “Alegó que había estado ahí en enero pasado para cambiar plata. No tiene antecedentes y ahora se investiga su versión, si es cierta quedará libre”, comentaron las fuentes del caso.