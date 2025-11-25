Un adolescente de 16 años fue baleado durante un ataque a tiros contra una casa en Mar del Plata

El lugar donde ocurrió el tiroteo en Mar del Plata donde balearon a un chico de 16 años

Un adolescente de 16 años recibió una herida de arma de fuego en el rostro durante un ataque registrado la tarde de este lunes frente a una casa ubicada en la calle San Salvador al 5900, en la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió cuando al menos dos vehículos se detuvieron delante de una casa donde el menor se encontraba en la vereda junto a su hermano de 22 años y otros familiares.

De acuerdo con la información proporcionada a Infobae por fuentes policiales involucradas en la investigación, los ocupantes de los autos dispararon con armas de fuego contra la propiedad, impactando la fachada y alcanzando al adolescente.

Alertados por un llamado al 911, personal de la Comisaría Tercera y del comando de patrullas acudieron rápidamente al lugar y entrevistaron a los presentes para recabar testimonios y detalles sobre el ataque.

La familia trasladó al joven herido al Hospital Materno Infantil por sus propios medios. Allí, la madre del menor informó a las autoridades que su hijo se encontraba lúcido y consciente, sin riesgo de vida aparente. Según la evaluación médica, el adolescente presentaba un proyectil alojado en la zona craneal y el pómulo izquierdo. Se le practicó una tomografía para descartar lesiones de mayor gravedad y se activó un protocolo de seguimiento ante eventuales complicaciones.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, liderada por el fiscal Russo, bajo la carátula de abuso de armas y lesiones. Según relataron vecinos y el propio hermano del adolescente a los investigadores, existe un historial de conflictos familiares de larga data que involucran a la ex pareja del joven de 22 años, quien es hermano de la víctima, y que podría tener relación con el ataque.

Las autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los vehículos utilizados y a los posibles autores del ataque. También se llevan a cabo peritajes sobre los elementos balísticos recolectados en el sitio y entrevistas a los testigos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el móvil con mayor precisión.

Hasta el momento, no hay personas detenidas en relación con el episodio. La familia de la víctima permanece bajo resguardo, y se mantiene activa la investigación judicial para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Violenta entradera en Mar del Plata

Este fin de semana una familia sufrió un violento asalto en su vivienda del barrio Dos de Abril, en Mar del Plata, donde uno de los hijos resultó herido y amenazaron con un arma en la cabeza a un menor, de cinco años. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de las calles Soldado Rodríguez y Crucero Belgrano, y hasta el momento no hay detenidos.

El ataque sucedió alrededor de las 2, cuando al menos seis personas armadas y con los rostros cubiertos irrumpieron en el domicilio. Los delincuentes golpearon al propietario de la vivienda en la cara y, tras un forcejeo que se produjo, le dispararon en el hombro al adolescente de 16 años.

Fuentes del caso citadas por 0223 precisaron que, luego del disparo, los asaltantes huyeron a pie llevándose una suma no precisada de dinero y un teléfono celular. Luego de las agresiones, el hombre cargó a su hijo herido en el auto familiar y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Los médicos asistieron rápidamente al adolescente y confirmaron que se encontraba fuera de peligro, por lo que recibió el alta horas después.

El personal de la subcomisaría Camet respondió a la denuncia, que ingresó a través de un llamado al 911 realizado por una mujer presente en la vivienda. Inicialmente, relataron que “cinco sujetos armados irrumpieron en el domicilio —en donde venden bebidas alcohólicas— y amenazaron a los presentes”. Los oficiales, en conjunto con equipos de la Policía Científica, recolectaron pruebas en el lugar en el marco de una causa caratulada como “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y lesiones”.