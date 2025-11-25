Crimen y Justicia

Un adolescente de 16 años fue baleado durante un ataque a tiros contra una casa en Mar del Plata

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes. La víctima continúa internada mientras la Justicia investiga el episodio. Sospechan de la ex de su hermano

Guardar
El lugar donde ocurrió el
El lugar donde ocurrió el tiroteo en Mar del Plata donde balearon a un chico de 16 años

Un adolescente de 16 años recibió una herida de arma de fuego en el rostro durante un ataque registrado la tarde de este lunes frente a una casa ubicada en la calle San Salvador al 5900, en la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió cuando al menos dos vehículos se detuvieron delante de una casa donde el menor se encontraba en la vereda junto a su hermano de 22 años y otros familiares.

De acuerdo con la información proporcionada a Infobae por fuentes policiales involucradas en la investigación, los ocupantes de los autos dispararon con armas de fuego contra la propiedad, impactando la fachada y alcanzando al adolescente.

Alertados por un llamado al 911, personal de la Comisaría Tercera y del comando de patrullas acudieron rápidamente al lugar y entrevistaron a los presentes para recabar testimonios y detalles sobre el ataque.

La familia trasladó al joven herido al Hospital Materno Infantil por sus propios medios. Allí, la madre del menor informó a las autoridades que su hijo se encontraba lúcido y consciente, sin riesgo de vida aparente. Según la evaluación médica, el adolescente presentaba un proyectil alojado en la zona craneal y el pómulo izquierdo. Se le practicó una tomografía para descartar lesiones de mayor gravedad y se activó un protocolo de seguimiento ante eventuales complicaciones.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, liderada por el fiscal Russo, bajo la carátula de abuso de armas y lesiones. Según relataron vecinos y el propio hermano del adolescente a los investigadores, existe un historial de conflictos familiares de larga data que involucran a la ex pareja del joven de 22 años, quien es hermano de la víctima, y que podría tener relación con el ataque.

Las autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los vehículos utilizados y a los posibles autores del ataque. También se llevan a cabo peritajes sobre los elementos balísticos recolectados en el sitio y entrevistas a los testigos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el móvil con mayor precisión.

Hasta el momento, no hay personas detenidas en relación con el episodio. La familia de la víctima permanece bajo resguardo, y se mantiene activa la investigación judicial para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Violenta entradera en Mar del Plata

Este fin de semana una familia sufrió un violento asalto en su vivienda del barrio Dos de Abril, en Mar del Plata, donde uno de los hijos resultó herido y amenazaron con un arma en la cabeza a un menor, de cinco años. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones de las calles Soldado Rodríguez y Crucero Belgrano, y hasta el momento no hay detenidos.

El ataque sucedió alrededor de las 2, cuando al menos seis personas armadas y con los rostros cubiertos irrumpieron en el domicilio. Los delincuentes golpearon al propietario de la vivienda en la cara y, tras un forcejeo que se produjo, le dispararon en el hombro al adolescente de 16 años.

Fuentes del caso citadas por 0223 precisaron que, luego del disparo, los asaltantes huyeron a pie llevándose una suma no precisada de dinero y un teléfono celular. Luego de las agresiones, el hombre cargó a su hijo herido en el auto familiar y lo trasladó de urgencia hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Los médicos asistieron rápidamente al adolescente y confirmaron que se encontraba fuera de peligro, por lo que recibió el alta horas después.

El personal de la subcomisaría Camet respondió a la denuncia, que ingresó a través de un llamado al 911 realizado por una mujer presente en la vivienda. Inicialmente, relataron que “cinco sujetos armados irrumpieron en el domicilio —en donde venden bebidas alcohólicas— y amenazaron a los presentes”. Los oficiales, en conjunto con equipos de la Policía Científica, recolectaron pruebas en el lugar en el marco de una causa caratulada como “robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y lesiones”.

Temas Relacionados

Mar del PlataAtaqueTirosBalasAtaque a tirosúltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a más de 50 prófugos en los ingresos a la cancha durante este año

Los arrestos los concretó la Policía de la Ciudad. Fueron en controles organizados por el Ministerio de Seguridad en los eventos futbolísticos que se desarrollaron en CABA

Detuvieron a más de 50

A cinco años de la muerte de Maradona, siguen las trabas para juicio a la enfermera que lo cuidaba en Tigre

Gisela Dahiana Madrid tenía que revisar a Diego en la mañana del 25 de noviembre de 2020, cuando falleció. Está acusada de homicidio simple con dolo eventual y pidió que la juzgue un jurado popular. Por qué no avanza su caso

A cinco años de la

Volcó un micro que viajaba a Mar del Plata para un acto que iba a cerrar Kicillof: dos muertos y múltiples heridos

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de General Pirán. En el lugar trabajan equipos de emergencias, personal de seguridad vial de AUBASA y bomberos voluntarios de la zona. Los hospitales de la región permanecen alerta. El gobernador suspendió el evento previsto

Volcó un micro que viajaba

Investigan la muerte de una joven en un pool de José C. Paz: su familia dice que la mataron en una pelea

La víctima tenía 25 años y dos hijos. Por el momento no hay detenidos y el caso lo investiga una UFI de San Martín. El pedido de justicia de la madre

Investigan la muerte de una

El poderoso fusil estadounidense hallado en un arsenal secuestrado en Rosario: narcos, masacres y el atentado a Donald Trump

El AR-15, un semiautomático que usan los carteles de droga en México y Brasil, puede perforar chalecos antibalas y blindajes de patrulleros. Los antecedentes en Argentina y el caso del capo que lo cambió por una camioneta

El poderoso fusil estadounidense hallado
DEPORTES
El ex futbolista de Estudiantes

El ex futbolista de Estudiantes Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar de una jugadora de hockey

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

TELESHOW
La broma viral de Mau

La broma viral de Mau y Ricky y la reacción de Evaluna Montaner: “Queríamos un perrito más que una hermanita”

El impresionante susto de Coco Sily al recibir un diagnóstico médico equivocado: “Te aparecen flashes”

Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, se mostró muy enamorado con su novia: “Hermosa mía”

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

INFOBAE AMÉRICA

Cuba recibió hasta octubre un

Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Con una película y una banda sonora, Jimmy Cliff cambió el reggae para siempre

Los perros golden retriever y las personas tienen más en común de lo que se creía, según un estudio de la Universidad de Cambridge