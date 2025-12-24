Crimen y Justicia

Transportaba 52 kilos de cocaína ocultos en su camioneta y quedó detenido bajo prisión preventiva

El acusado, oriundo de Tucumán, tenía antecedentes penales por transporte de estupefacientes y una condena reciente, además de registros por otros delitos como robo y tenencia de armas de guerra

Una camioneta detenida en un puesto de control sobre la Ruta 34 a principios de diciembre, desató un procedimiento que terminó con la incautación de 52 kilos de cocaína y la detención de su conductor, quien ahora enfrenta imputación y prisión preventiva por transporte de estupefacientes.

El Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, bajo la dirección del fiscal Sebastián Jure, avanzó en las últimas horas con la formalización de la investigación penal contra el conductor de una camioneta Citroën Berlingo que fue interceptada en la localidad de Ledesma, Jujuy. Según informaron fuentes del caso, el juez federal de Garantías N° 1 de esa jurisdicción, Eduardo Hansen, declaró la legalidad de la detención en la audiencia realizada el 5 de diciembre y ordenó la prisión preventiva del imputado.

El episodio se remonta a la mañana del 3 de diciembre, cuando personal del Escuadrón 60 de Gendarmería Nacional, sección Libertador General San Martín, realizaba un control vehicular rutinario sobre la carretera. Al detener la marcha de una Citroën Berlingo, proveniente de Orán y con destino a Caimancito, los efectivos dieron paso a una inspección más exhaustiva. El conductor, identificado como R. A. D., fue interrogado sobre el trayecto y la documentación del rodado. Durante estas maniobras, el can antinarcótico del escuadrón ejecutó una “marcación pasiva” en la zona del asiento del conductor, acción que activó las alarmas para una requisa en profundidad, siguiendo directivas de la Fiscalía y en presencia de testigos.

Al avanzar con la revisión, los gendarmes detectaron un “doble fondo” detrás de los asientos delanteros, donde se observaron anomalías estructurales, como la falta de tornillos y fijaciones internas. “Los efectivos extrajeron del compartimiento 58 paquetes de sustancia”, detalló la fiscalía. El pesaje final arrojó 52 kilos y 418 gramos de cocaína, una cantidad cuyo valor en el mercado supera los 600 mil dólares y, según remarcaron los investigadores, puede incrementarse al desplazarse hacia el sur del país.

La droga fue hallada en un doble fondo ubicado detrás del asiento del conductor y del acompañante

La investigación penal recayó sobre R. A. D., que enfrenta el cargo de transporte de estupefacientes. En la audiencia, el fiscal Sebastián Jure, junto al auxiliar fiscal Juan Batule, solicitó la prisión preventiva del imputado. El juez Eduardo Hansen aceptó el plazo de investigación propuesto y dispuso medidas adicionales para avanzar con la causa.

El expediente no solo se apoya en el hallazgo de la droga. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) presentaron pruebas sobre los antecedentes del conductor, quien es oriundo de la provincia de Tucumán. El acusado registra una condena previa de 5 años y 6 meses de prisión por el mismo delito de transporte de estupefacientes, dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta el 9 de diciembre de 2020. Además, sobre el sospechoso pesa un requerimiento de elevación a juicio en la justicia provincial de Jujuy por tenencia de armas de guerra, junto a cinco registros policiales por delitos de robo y robo a mano armada.

La situación personal de R. A. D. se tornó determinante para la decisión judicial. El MPF remarcó la falta de arraigo del imputado: no se pudo confirmar residencia estable, vínculos familiares, amistades cercanas ni antecedentes laborales formales. Tampoco cuenta con obra social, ni se hallaron registros activos en ARCA o negativos en ANSES. “La gravedad y naturaleza del hecho, sumadas a los antecedentes y la ausencia de arraigo, permiten presumir la existencia de una organización narcocriminal detrás del conductor”, argumentó la fiscalía en la audiencia, según consta en el expediente.

La droga incautada, distribuida en 58 paquetes, fue puesta a disposición de la justicia federal, mientras continúan las medidas dispuestas por el juez para identificar posibles ramificaciones del caso.

El proceso penal sigue en trámite y, de acuerdo a lo dispuesto por el juez Eduardo Hansen, la investigación se mantendrá bajo la órbita de la Unidad Fiscal Jujuy, con foco en esclarecer si el conductor actuaba solo o formaba parte de una estructura criminal mayor.

