Crimen y Justicia

Robaron un banco en Neuquén y fueron detenidos gracias a las cámaras de seguridad

Ocurrió en una entidad bancaria ubicada en la calle Perito Moreno al 400 de la localidad de Cutral Co. Habían robado 1 millón de pesos

Guardar
La sucursal Cutral Co del
La sucursal Cutral Co del Banco Credicoop que fue robada por una pareja que fue detenida (Google Maps)

La ciudad de Cutral Co, provincia de Neuquén, se vio sacudida durante el meidodía del lunes por un hecho poco habitual en la zona: una pareja de delincuentes asaltó el Banco Credicoop y huyó con un millón de pesos, pero fue detenida minutos después tras el seguimiento de las cámaras urbanas.

La pareja ingresó al banco ubicado en Perito Moreno al 400 con el rostro semicubierto y se dirigió directamente al sector de cajas. Allí, bajo amenazas y asegurando estar armados, intimidaron a una empleada para que les entregara la recaudación cercana al millón de pesos.

Tras obtener el botín, los delincuentes escaparon corriendo y desplegaron un recorrido estratégico para despistar tanto a la Policía como a los operadores de las cámaras.

De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, cambiaron de indumentaria y alteraron su trayecto, aunque no lograron evitar el seguimiento de los dispositivos de vigilancia municipales. Así, las autoridades lograron reconstruir su huida y conducir al operativo que terminó con su detención en una actuación conjunta de la Brigada de Investigaciones y efectivos de la Comisaría 14.

Los sospechosos fueron interceptados al final de la calle JJ Valle, en el barrio Pueblo Nuevo, donde quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

Según fuentes policiales, ambos detenidos son mayores de edad. El hombre posee antecedentes delictivos y es una persona reconocida en la delincuencia, mientras que la mujer no tiene domicilio en Cutral Co. Ambos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del fiscal jefe Gastón Liotard, responsable de la investigación.

La causa se encuentra en etapa inicial y no se descarta la revisión de cámaras de seguridad adicionales ni la toma de testimonios a empleados y testigos presenciales del atraco.

La Policía detuvo a la
La Policía detuvo a la pareja gracias al sistema de monitoreo de la ciudad

Planeaban hacer un boquete para robar un banco en Escobar pero fueron descubiertos

En los primeros días de septiembre, la Policía logró frustrar un robo en un banco de Escobar, ubicado en Mitre al 600. Los delincuentes intentaron ingresar a la sucursal a través de una obra en construcción lindera, pero fueron descubiertos mientras planeaban realizar el boquete.

Las cuatro personas que fueron detenidas estarían vinculadas a una banda que efectuó el mismo elaborado plan pocos días en Zárate, pero que se fueron sin nada, puesto que la caja fuerte estaba vacía.

El operativo se activó luego de que un vecino advirtiera movimientos sospechosos y alertara al Centro de Monitoreo municipal, que coordinó con la Policía un cerrojo para evitar la fuga de los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como J. I. L. V. (36, colombiano), V. A. C. V. (19, venezolano), J. A. B. (26, argentino) y M. A. G. (19, argentino).

Durante la requisa, los agentes hallaron herramientas de mano, sogas, cortadoras de candados, una amoladora angular, una batería de auto, un inhibidor de señal, un tubo de oxígeno, una manguera de corte de plasma y dos radios Handy.

Además, se secuestró un Ford Fiesta gris, que tenía adulterado el número de dominio y había sido denunciado el 30 de junio como robado en la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien la causa continúa bajo investigación, la banda podría estar vinculada a hechos similares, como el ocurrido en un banco de Zárate el 31 de agosto, y a un robo calificado en un banco de Ingeniero Maschwitz el 18 de mayo, donde uno de los detenidos estuvo involucrado.

Temas Relacionados

robobancoescapedetenidosCutral CoNeuquén

Últimas Noticias

Un hombre intentó prender fuego a una mujer en Mendoza y continuará preso hasta el juicio

El hecho ocurrió a principios de noviembre de este año. Mientras la víctima era atacada, hubo testigos presentes que se negaron a auxiliarla

Un hombre intentó prender fuego

Un joven baleó a un hombre en La Plata tras mantener una discusión y se dio a la fuga

El enfrentamiento ocurrió en la calle 531 entre 142 y 142 bis de la localidad de San Carlos. La víctima está internada fuera de peligro en el Hospital San Roque

Un joven baleó a un

La Corte ordenó que se reinicie el proceso de extradición de un ciudadano peruano por no cumplir con el debido proceso

El hombre está acusado por robo agravado. El fallo de la Corte Suprema apuntó contra el procedimiento llevado a cabo por un Tribunal de Salta

La Corte ordenó que se

Capturaron en Santa Cruz a un empresario mexicano que estaba prófugo por pagar coimas en Argentina y otros países

La detención se produjo el pasado lunes en el paraje La Esperanza durante un operativo policial de rutina en la Ruta 40

Capturaron en Santa Cruz a

Procesaron a “El Yiyi” y otras 12 personas vinculadas al Tren de Aragua por lavado y financiamiento del terrorismo

Se trata de la célula conocida como la “Banda del Yiyi”, cuyo líder había sido capturado en Corrientes. Pese a tener un pedido de captura internacional, se confirmó que había ingresado al país en 2019

Procesaron a “El Yiyi” y
DEPORTES
Messi luchará por el premio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

TELESHOW
El accidente que sufrió Cachete

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

INFOBAE AMÉRICA

El CNE llamó a observadores

El CNE llamó a observadores nacionales e internacionales a mantenerse atentos ante posibles intentos de afectar el proceso electoral

Reino Unido expresó ante la ONU su respaldo al pueblo venezolano y afirmó que “las libertades políticas siguen gravemente restringidas”

Quiénes son los iraníes de la Fuerza Quds que dan apoyo a Maduro en Caracas en su momento más dramático

Kast dialogó con Noboa sobre el combate al crimen organizado, la situación migratoria regional y estrategias comerciales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este viernes a Estados Unidos por asuntos personales