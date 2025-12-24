Robaron un banco en Neuquén y fueron detenidos gracias a las cámaras de seguridad

La sucursal Cutral Co del Banco Credicoop que fue robada por una pareja que fue detenida (Google Maps)

La ciudad de Cutral Co, provincia de Neuquén, se vio sacudida durante el meidodía del lunes por un hecho poco habitual en la zona: una pareja de delincuentes asaltó el Banco Credicoop y huyó con un millón de pesos, pero fue detenida minutos después tras el seguimiento de las cámaras urbanas.

La pareja ingresó al banco ubicado en Perito Moreno al 400 con el rostro semicubierto y se dirigió directamente al sector de cajas. Allí, bajo amenazas y asegurando estar armados, intimidaron a una empleada para que les entregara la recaudación cercana al millón de pesos.

Tras obtener el botín, los delincuentes escaparon corriendo y desplegaron un recorrido estratégico para despistar tanto a la Policía como a los operadores de las cámaras.

De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, cambiaron de indumentaria y alteraron su trayecto, aunque no lograron evitar el seguimiento de los dispositivos de vigilancia municipales. Así, las autoridades lograron reconstruir su huida y conducir al operativo que terminó con su detención en una actuación conjunta de la Brigada de Investigaciones y efectivos de la Comisaría 14.

Los sospechosos fueron interceptados al final de la calle JJ Valle, en el barrio Pueblo Nuevo, donde quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

Según fuentes policiales, ambos detenidos son mayores de edad. El hombre posee antecedentes delictivos y es una persona reconocida en la delincuencia, mientras que la mujer no tiene domicilio en Cutral Co. Ambos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del fiscal jefe Gastón Liotard, responsable de la investigación.

La causa se encuentra en etapa inicial y no se descarta la revisión de cámaras de seguridad adicionales ni la toma de testimonios a empleados y testigos presenciales del atraco.

La Policía detuvo a la pareja gracias al sistema de monitoreo de la ciudad

Planeaban hacer un boquete para robar un banco en Escobar pero fueron descubiertos

En los primeros días de septiembre, la Policía logró frustrar un robo en un banco de Escobar, ubicado en Mitre al 600. Los delincuentes intentaron ingresar a la sucursal a través de una obra en construcción lindera, pero fueron descubiertos mientras planeaban realizar el boquete.

Las cuatro personas que fueron detenidas estarían vinculadas a una banda que efectuó el mismo elaborado plan pocos días en Zárate, pero que se fueron sin nada, puesto que la caja fuerte estaba vacía.

El operativo se activó luego de que un vecino advirtiera movimientos sospechosos y alertara al Centro de Monitoreo municipal, que coordinó con la Policía un cerrojo para evitar la fuga de los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como J. I. L. V. (36, colombiano), V. A. C. V. (19, venezolano), J. A. B. (26, argentino) y M. A. G. (19, argentino).

Durante la requisa, los agentes hallaron herramientas de mano, sogas, cortadoras de candados, una amoladora angular, una batería de auto, un inhibidor de señal, un tubo de oxígeno, una manguera de corte de plasma y dos radios Handy.

Además, se secuestró un Ford Fiesta gris, que tenía adulterado el número de dominio y había sido denunciado el 30 de junio como robado en la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien la causa continúa bajo investigación, la banda podría estar vinculada a hechos similares, como el ocurrido en un banco de Zárate el 31 de agosto, y a un robo calificado en un banco de Ingeniero Maschwitz el 18 de mayo, donde uno de los detenidos estuvo involucrado.