Planeaban un hacer un boquete para robar un banco en Escobar y fueron descubiertos

Un vecino alertó a la Policía por los movimientos sospechosos y, tras un operativo cerrojo, detuvieron a cuatro sospechosos

Este domingo, la Policía logró frustrar un robo en un banco de Escobar, ubicado en Mitre al 600. Los delincuentes intentaron ingresar a la sucursal a través de una obra en construcción lindera, pero fueron descubiertos mientras planeaban realizar el boquete. Las cuatro personas que fueron detenidas estarían vinculadas a una banda que efectuó el mismo elaborado plan hace pocos días en Zárate, pero que se fueron sin nada, puesto que la caja fuerte estaba vacía.

El operativo se activó luego de que un vecino advirtiera movimientos sospechosos y alertara al Centro de Monitoreo municipal, que coordinó con la Policía un cerrojo para evitar la fuga de los sospechosos.

Según pudo averiguar Infobae, los detenidos fueron identificados como J. I. L. V. (36, colombiano), V. A. C. V. (19, venezolano), J. A. B. (26, argentino) y M. A. G. (19, argentino).

Un vecino alertó a la Policía por los movimientos sospechosos y, tras un operativo cerrojo, detuvieron a cuatro sospechosos

Durante la requisa, los agentes hallaron herramientas de mano, sogas, cortadoras de candados, una amoladora angular, una batería de auto, un inhibidor de señal, un tubo de oxígeno, una manguera de corte de plasma y dos radios Handy.

Los elementos con los que los delincuentes iban a cometer el robo boquetero

Además, se secuestró un Ford Fiesta gris, que tenía adulterado el número de dominio y había sido denunciado el 30 de junio como robado en la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ford Fiesta con pedido de secuestro activo desde el 30 de junio por hurto en la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires

Si bien la causa continúa bajo investigación, la banda podría estar vinculada a hechos similares, como el ocurrido en un banco de Zárate el 31 de agosto, y a un robo calificado en un banco de Ingeniero Maschwitz el 18 de mayo, donde uno de los detenidos estuvo involucrado.

Así fue el intento de robo en Zárate: cortaron la luz, hicieron un boquete y taparon sensores

Según las primeras hipótesis, esta banda sería la misma que ingresó durante la madrugada del domingo 31 de agosto a una sucursal de un banco en Zárate tras hacer un hueco en una de las paredes y cortar la energía. Sin embargo, el hecho terminó sin botín: los asaltantes hallaron la caja fuerte vacía y escaparon con las manos vacías.

La secuencia se produjo en la esquina de Belgrano y Brown, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Los autores del robo accedieron al interior a través de un boquete hecho desde una construcción lindera y forzaron una ventana que da al patio de la entidad. La modalidad era la misma que intentaron implementar en esta nueva oportunidad.

Los delincuentes realizaron una serie de maniobras coordinadas para penetrar la seguridad del banco: cortaron la luz, desconectaron las cámaras, rompieron un dispositivo de videovigilancia y manipularon sensores. También violentaron el tensor de seguridad y taparon un detector con cartón para evitar que se activara la alarma.

Al llegar a la bóveda principal, los intrusos patearon la puerta de la caja fuerte, pero se encontraron con que no había dinero ni objetos de valor. “Los ladrones se retiraron sin llevarse nada al descubrir que la caja estaba vacía”, confirmaron las fuentes.

Cortaron la luz, hicieron un boquete y taparon sensores para robar un banco: encontraron la caja fuerte vacía

Los agentes del Comando de Patrullas, el COZ, la Comisaría 1ra y la Policía Científica acudieron al lugar para levantar rastros y analizar las cámaras públicas y privadas del área.

Si bien las fuerzas de seguridad continuaron revisando las imágenes de las inmediaciones y el recorrido previo de los sospechosos mientras realizaban rastrillajes en la zona de Zárate, hasta el momento, ninguno de los implicados había sido localizado.

Dos videos, que ilustran esta nota, se viralizaron en redes sociales y grupos de vecinos. En las imágenes -tomadas en el interior del banco- se puede ver el boquete y una mujer relata cómo operaron dentro de la entidad: “Patearon la puerta, forcejearon esta caja fuerte que no tenía nada, rompieron el sensor, taparon el otro sensor con un cartón, barretearon la ventana y rompieron la cámara”.

En un segundo video, de unos pocos segundos de duración, se muestra el boquete con el que intentaron traspasar la bóveda.

El boquete que hicieron los ladrones: entraron a robar a un banco de Zárate, pero no había plata