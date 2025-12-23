Crimen y Justicia

Qué hallaron en los celulares del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

Los peritos analizaron los teléfonos y las computadoras que le encontraron a Marcelo Porcel en su departamento de Palermo y en su oficina de avenida Del Libertador. Un pack de cinco imágenes, clave en la causa

Guardar
Marcelo Porcel, el empresario de
Marcelo Porcel, el empresario de 51 años imputado

Además de imponerle una restricción de 300 metros, allanar las propiedades y secuestrarle las computadoras y los celulares fue una de las primeras medidas que se tomó en la causa en la que se investiga si el empresario Marcelo Porcel (51) abusó de al menos nueve chicos, dos de ellos hermanos, compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico, con modus operandi persistente que funcionaba captando la confianza de los chicos, pero también la de sus padres. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que se trata de dos celulares marca XIAOMI (modelos M2007J3SY y 2208121206) que fueron secuestrados durante los procedimientos en el domicilio del imputado de la avenida Godoy Cruz al 3000, en el barrio porteño de Palermo, en septiembre de 2024.

Todo fue peritado por un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT). El informe, con fecha del 29 de octubre pasado, consta en la causa que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

Allí, el especialista dejó en claro que, digitalmente, se “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés” en uno de los teléfonos, pero finalmente se quedó con “cinco”, que podían estar vinculadas a la causa contra el empresario.

Fuentes del caso describieron que, en ese pack de cinco fotos, se ve a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha”. Como anotación dejó en claro que “aparenta ser una captura de pantalla” de una cámara oculta. Luego, en otra imagen, el especialista resaltó que se ve a un chico vistiéndose: “Poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”.

“De las cinco imágenes hay dos capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido”, ampliaron las fuentes del caso y destacaron que fueron reconocidas por una de las víctimas y por sus padres, que son uno los siete querellantes del caso.

Y continuaron: “(La víctima) Identificó con exactitud que el lugar era el baño que usaban los menores cuando iban a quedarse a dormir en el departamento de la familia Porcel”. De ese domicilio de la calle Godoy Cruz, el acusado se mudó tras el escándalo.

En tanto, en el otro celular peritado, el especialista constató la existencia de “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”.

Porcel, actualmente en Punta del Este por el casamiento de su sobrina, fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”. Según la causa, todo esto sucedió “de manera reiterada durante los años 2022 al 2024″ y sin poder precisar la cantidad de veces.

Los chicos presuntamente abusados eran
Los chicos presuntamente abusados eran compañeros del hijo del acusado en el Colegio Palermo Chico

Allí, siempre según la causa, les proveía alcohol, organizaba juegos, apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa, “incitándolos a desnudarse completamente en la parte inferior de sus cuerpos, a fin de lograr observar sus partes íntimas”.

Durante estos encuentros, los chicos contaron en Cámara Gesell que el empresario “les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas”.

El fiscal Turano cuando pidió la indagatoria el pasado 3 de diciembre lo hizo por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de un menor de (18) años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. No adhirió a la solicitud de la querella del arresto del imputado.

Pero Porcel aún no fue indagado. ¿La razón? La querella sumó a un nuevo denunciante y entonces el expediente debió volver a manos de Turano para que le corra vista. Una vez resuelto este paso procesal obligatorio, el juez Bruniard podrá decidir cuándo citar al imputado.

La única restricción vigente hasta el momento es la prohibición absoluta dictada el 30 de septiembre de 2024 que impide a Porcel acercarse o tomar contacto, ya sea de manera presencial en un radio de 300 metros, o a través de dispositivos electrónicos, con los menores víctimas, los menores testigos y sus familiares directos.

El expediente muestra que el imputado no ha impugnado ninguna de las pruebas aportadas por los padres, ni el carácter de querellante de los progenitores ni la capacidad de los menores para declarar ni los informes periciales psicológicos y técnicos.

Temas Relacionados

Marcelo Porcelabuso de menoresabusoscolegio Palermo Chico

Últimas Noticias

¿Un hijo no reconocido?: el estudio de ADN detrás del escándalo final del conde Zichy Thyssen

Un hombre de Corrientes pelea en la Justicia civil porteña para ser reconocido como uno de los herederos del excéntrico multimillonario fallecido en 2014, protagonista del libro “La Diosa de Thyssen”

¿Un hijo no reconocido?: el

Un Tribunal de Impugnación avaló que Jones Huala siga detenido otros tres meses

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) está detenido desde junio y seguirá tras las rejas hasta marzo de 2026. La Fiscalía Federal solicitó extender la preventiva mientras avanza en la investigación

Un Tribunal de Impugnación avaló

Secuestraron pirotecnia ilegal valuada en 25 millones de pesos en un local de Constitución en la antesala de las Fiestas

El hallazgo se produjo durante un operativo en un comercio donde se encontraron más de 14.000 unidades de artefactos sin autorización

Secuestraron pirotecnia ilegal valuada en

Macabra venganza en Neuquén: le robaron la billetera, mató a golpes al ladrón y encontraron el cuerpo en una heladera

El hecho fue descubierto por un vecino que frecuentaba la casa de la víctima. Ahora, el principal sospechoso se encuentra detenido, pero no brindó declaración sobre el crimen

Macabra venganza en Neuquén: le

Capturaron a 7 policías intentando robar cocaína en una quema de droga en Chaco: 100 días de prisión preventiva

La jueza federal Zunilda Niremperger resolvió que sigan presos los integrantes de la Dirección de Consumos Problemáticos de la fuerza provincial. La investigación es encabezada por el fiscal Patricio Sabadini

Capturaron a 7 policías intentando
DEPORTES
Cristian Fabbiani fue tentado por

Cristian Fabbiani fue tentado por un equipo de un exótico país: “Tiene negociaciones avanzadas”

El emotivo discurso de Dalma y Gianinna tras recibir el Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que no estamos solas”

Se definieron los 47 clasificados a la Copa Libertadores: los bombos y el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca Juniors

Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio de San Lorenzo: cuándo serán las elecciones

Fue multicampeón en Barcelona con Messi y sorprendió al anunciar su retiro a los 32 años: “Fue duro aceptarlo”

TELESHOW
La tremenda anécdota de Christian

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras: el candidato

Elecciones en Honduras: el candidato Salvador Nasralla acusó al CNE de actuar bajo órdenes del “crimen organizado”

Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental y abatió a un traficante

Navidad y literatura: 3 libros para pensar en el sentido de esta celebración, más allá de la religión

Confesiones de una mujer y una cita impostergable con el arte

Buques petroleros evitan puertos de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo