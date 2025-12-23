Condenaron al ginecólogo de Burzaco acusado de abusar a sus pacientes

Diego Javier Clementi, el ginecólogo condenado a 14 años por abusar sexualmente de sus pacientes

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora condenó a 14 años de prisión a Diego Javier Clementi, el ginecólogo de la localidad bonaerense de Burzaco acusado de abusar sexualmente de varias de sus pacientes.

La decisión, adoptada tras dos meses de juicio, abarca doce hechos denunciados por once víctimas y ordena que Clementi cumpla la pena bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

La jueza María Fernanda Anaya y los jueces Marcelo Hugo Dellature y Luis Miguel Gabian leyeron el veredicto que dispuso la detención inmediata del acusado y la extracción de muestras de ADN, una vez que la sentencia quede firme, para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

De acuerdo al fallo, Clementi fue hallado culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en cuatro oportunidades, abuso sexual gravemente ultrajante en cinco hechos y abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con acceso carnal en otros tres casos.

La Justicia consideró que utilizaba su rol para vulnerar la integridad sexual de sus pacientes. En ese sentido, aprovechó una relación asimétrica de poder y anuló cualquier posibilidad de consentimiento. Los jueces destacaron que las conductas excedieron cualquier práctica médica legítima y que las víctimas, muchas en su primera consulta, no pudieron prestar un consentimiento libre.

El tribunal valoró especialmente los testimonios de las víctimas, su juventud al momento de los hechos, las pericias psicológicas y el daño que aún persiste. Además, subrayaron que los delitos fueron cometidos por alguien en quien las pacientes habían depositado su confianza, remarcando la cantidad de víctimas.

Tras el veredicto, trascendió que la defensa del ginecólogo apelará la decisión. Antes del inicio del debate, el imputado había pedido ir a juicio por jurados, pero se lo negaron.

La instrucción estuvo a cargo del fiscal Sebastián Bisquert, a cargo de la UFI Nº 9 especializada en Violencia de Género y Familiar de Lomas de Zamora.

Durante el proceso, otras dos víctimas se presentaron en los Tribunales para denunciar abusos, aunque esas causas están todavía en etapa de instrucción.

Los abuso del ginecólogo Clementi

Todos los ataques por los que llegó a juicio, 14, fueron cometidos en el ejercicio de su profesión entre 2017 y 2022 y desde la acusación siempre se marcó un patrón de conducta que se repitió durante años en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco y en otros consultorios de la zona sur del conurbano bonaerense.

Las pacientes, que acudieron a consultas ginecológicas, relataron situaciones en las que, bajo el pretexto de prácticas médicas, Clementi habría vulnerado su integridad sexual.

El fiscal que lo envió a juicio sostuvo que “se valió de su posición de poder y de la confianza depositada en él como profesional de la salud para perpetrar los abusos, en contextos donde las mujeres no podían oponerse ni consentir libremente las acciones”.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes adultas, relataron que la situación de vulnerabilidad se agravaba por el contexto de consulta médica y, en algunos casos, por estar atravesando situaciones de embarazo no deseado o abortos.

Peritos psicológicos que atendieron a las víctimas dieron cuenta del impacto emocional y las secuelas sufridas: “Se identifican características similares a las que presentan las mujeres que padecen violencia de tipo sexual en la consulta ginecológica”.

Esto es,"incomodidad, asco, padecimiento de contacto físico inapropiado y roces ejercidos por el imputado en la consulta médica, miedo, abrumada, silencio prolongado, disociación, alteración en su sueño para conciliarlo, ansiedad, mucha angustia, vergüenza, vulnerabilidad, indefensión, conductas evitativas y cierta dificultad en su participación social”.

Para Clementi, quien negó los hechos, los procedimientos denunciados forman parte de la práctica ginecológica habitual.

El médico, que se presenta como cirujano gineco-oncológico y mastólogo, sostuvo que “la revisación y el estudio ginecológico son prácticas muy subjetivas que dependen muchas veces de la interpretación de la paciente”. Atribuyó las denuncias a “motivaciones políticas o ideológicas”.

Clementi llegó a juicio en libertad y cuando se conocieron las fechas del juicio la abogada Claudia Perugino, quien representa a varias de las víctimas, confirmó a medios locales que el acusado continuaba atendiendo en un consultorio de la Clínica Sur Gametos, incluso, tras la apertura de la investigación.