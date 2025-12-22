Video: robó un auto, atropelló a un joven, volcó y los vecinos le dieron una brutal golpiza

Chubut: robó un auto, atropelló a un joven, volcó y los vecinos le dieron una brutal golpiza

Una dramática secuencia de hechos violentos se registró este sábado en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, luego de que un delincuente robara un auto estacionado en un complejo de canchas de fútbol, mientras su dueño observaba los partidos que se disputaban en ese momento.

Al escapar a bordo del vehículo, el asaltante atropelló por la espalda a un joven que caminaba por la zona y volcó. Al quedar indefenso y sin la posibilidad de continuar la fuga, un grupo de vecinos le propinaron una feroz golpiza.

Según reportan medios locales, los hechos comenzaron en inmediaciones al complejo de canchas de fútbol Ameguino, ubicado en el cruce de las calles Centenario y Oris de Roa, al sur de Trelew, donde el ladrón, de 24 años, sustrajo un Volkswagen Gol y emprendió la huida en el vehículo a toda velocidad.

Sin embargo, a los pocos metros embistió a un joven que caminaba rumbo a una parada de colectivos. El video que encabeza esta nota, captado por una cámara de seguridad municipal, muestra que el reloj marcaba las 19.02 cuando el sospechoso, a bordo del auto robado, chocó por la espalda a la víctima, que vestía una remera de color blanco y un short oscuro.

El momento en que el joven atropellado aparece caminando por la calle Michael Jones

De acuerdo a la información consignada por Canal 12 Web, la víctima es un joven de 20 años que justo salía de su lugar de trabajo, en el barrio Sutiaga.

Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde este lunes permanecía internado bajo observación.

Producto del impacto, el delincuente perdió el control del rodado, se subió a un montículo de tierra y volcó dentro de un terreno baldío. De inmediato, vecinos de la zona y algunas personas que observaban los partidos de fútbol que se disputaban en el predio de canchas lindero corrieron hacia el lugar del accidente y comenzaron a golpear al ladrón.

Tras embestir al joven, el delincuente perdió el control del vehículo robado, se subió a un montículo de tierra y volcó.

Una segunda grabación que circuló por redes sociales expone el brutal castigo que recibió el asaltante, quien también debió ser hospitalizado, con lesiones importantes en el rostro producto de la golpiza. Quedó internado bajo custodia policial.

Luego del hecho, circuló una versión que indicaba que al momento del robo del vehículo, en su interior había una menor que había sido arrojada a la calle por el asaltante en medio de su intento de fuga. No obstante, fuentes policiales desmintieron este relato al medio ADN Sur.