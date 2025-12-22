Crimen y Justicia

Los viajes del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico que aprobó la Justicia

Su estadía en Uruguay hasta el 5 de enero por el casamiento de su sobrina no es la primera salida al exterior de Marcelo Porcel del año y ya siendo investigado

Marcelo Porcel, el empresario de
Marcelo Porcel, el empresario de 51 años imputado

Marcelo Porcel (51) enfrenta acusaciones por abuso sexual, corrupción de menores y producción y tenencia de imágenes de un adolescente tomadas con una cámara oculta en el baño de una de sus propiedades. Son nueve los ex compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico que lo denunciaron ante la Justicia, y uno más que solo se presentó como testigo. Han hablado en Cámara Gesell de tocamientos y reuniones en donde el imputado los incitaba a beber alcohol y a hacer apuestas on line.

Hoy, el empresario imputado está en Punta del Este, Uruguay, por el casamiento de su sobrina; pero ese no fue el único viaje que hizo este año con el expediente en su contra ya en curso, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación.

Porcel, por intermedio de su defensa, pidió permiso antes de irse a Uruguay a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano que lo investiga; y al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, en donde tramita la causa en su contra.

El empresario solicitó salir del país desde el 17 de diciembre pasado hasta el 5 de enero, con motivo del casamiento su sobrina, y dejó su contacto y el lugar donde se hospedará en Punta del Este: en la Torre Le Parc que está frente a Playa Brava, y a metros de la avenida Roosevelt.

Los chicos presuntamente abusados eran
Los chicos presuntamente abusados eran compañeros del hijo del acusado en el Colegio Palermo Chico

El fiscal y el juez de la causa no se opusieron a que viaje, en función de que siempre se mantuvo a derecho, no hay riesgo de fuga, tiene arraigo en el país y no posee antecedentes penales. No era la primera vez que pedía salir del país.

Según pudo saber este medio en este 2025, y con un expediente en su contra iniciado en julio de 2024, Porcel ya viajó a Costa Rica y a Europa. Primero estuvo en la ciudad de San José y, luego, en Inglaterra y España, también con el aval de la Justicia: “Cumplió en ambas ocasiones con los requisitos exigidos y se encontró siempre a derecho”, comentaron las fuentes del caso.

Quizá por ello, las dos veces que la querella solicitó la detención de Porcel, el fiscal del caso no adhirió a su postura y eso que Turano agravó la imputación pretendida por las víctimas: mientras el abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti pidió que se lo indague por los delitos de abuso sexual agravado por la condición de guarda, corrupción de menores agravada y producción y tenencia de imágenes de un menor (en dos hechos) más posible distribución de esas imágenes; el funcionario judicial fue por abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas.

La defensoría de Menores coincidió con el fiscal en cuando a no pedir la detención. En ese contexto, Porcel viajó aún sin haber sido indagado. ¿La razón? Cuando el fiscal pidió la indagatoria, la querella sumó a un nuevo denunciante y entonces el expediente debió volver a manos de Turano para que le corra vista. Una vez resuelto este paso procesal obligatorio, el juez Bruniard podrá decidir cuándo citar al imputado.

En el mientras tanto, por orden judicial ya fueron allanados los domicilios y las oficinas de Porcel y se secuestraron computadoras y celulares para ser peritados.

Además de que se hicieron las Cámaras Gesell a todos los menores denunciantes -entre los que hay dos hermanos-, también el juzgado le dicto una restricción al empresario que le impide acercarse a las víctimas a 300 metros, por lo que no puede ir al colegio ni al club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), donde los chicos practican deportes. Aunque, los cuatro hijos de Porcel ya no concurren al Palermo Chico.

