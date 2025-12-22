Intentó robar una camioneta, el dueño lo descubrió y lo retuvo a punta de pistola hasta que llegó la Policía

La calle 25 entre 166 y 167 de Berisso, partido de La Plata donde ocurrió el intento de robo de una camioneta (Google Maps)

En la madrugada del sábado, Berisso fue escenario de un intento de robo, detectado por el propio damnificado, que derivó en la rápida intervención de la Policía y el posterior secuestro de un arma de fuego.

El episodio se produjo pasadas las 2 de la madrugada. El propietario del vehículo, de 24 años, se percató de la presencia de un desconocido intentando abrir la puerta de su camioneta, estacionada en la vía pública. Al enfrentarlo, logró reducirlo sin que este lograra concretar la sustracción de pertenencia alguna.

De acuerdo con la información oficial, el joven se mantuvo junto al delincuente hasta el arribo de los efectivos, quienes identificaron a ambos y a solicitar la presencia de testigos vecinales en el lugar.

El operativo policial, según informó el portal 0221, adquirió otro cariz cuando se incorporó el dato de la presencia de un arma de fuego en la escena. Según destacó la Municipalidad de Berisso, el hombre retenido, de 34 años, declaró ante los efectivos que el damnificado la habría utilizado para evitar su fuga.

El personal del Comando de Patrullas efectuó una requisa exhaustiva del rodado del denunciante, en presencia de testigos, y localizó una pistola semiautomática marca Glock calibre 9x19 mm, de color marrón. Además, se incautaron ocho municiones, dos cargadores y un cartucho suelto, en condición desarmada, que quedaron bajo custodia judicial.

La pistola semiautomática Glock secuestrada y perteneciente al delincuente detenido (0221)

A instancias de la UFI N° 2, tanto el aprehendido como el denunciante y los testigos fueron trasladados a la comisaría para cumplir con las actuaciones de rigor. Allí, se dio inicio a la formación de la causa caratulada como “tentativa de hurto”, en la que se investiga la responsabilidad y participación de las partes, sin descartar nuevas medidas conforme avancen las diligencias judiciales.

Paralelamente, se ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir la dinámica del hecho y documentar los movimientos previos y posteriores de los involucrados.

Vecinos de La Plata golpearon a un joven que intentó robarle a un hombre en silla de ruedas

A principios de este mes, el centro de La Plata se transformó en escenario de una situación de alta tensión cuando un grupo de personas persiguió y retuvo a un joven acusado por testigos de intentar robar a un hombre en silla de ruedas.

El incidente ocurrió en la transitada diagonal 80 entre 46 y 4, e involucró la intervención de transeúntes, vecinos, fuerzas municipales y policiales.

De acuerdo con la información de los medios locales, el episodio se desencadenó, cuando la víctima solicitó ayuda a los gritos. Personas que circulaban por la zona respondieron a su pedido y empezaron a perseguir al sospechoso, a plena luz del día y en un sector de habitual concentración de peatones.

Y todo finalizó cuando varias personas lo redujeron en el suelo tras un forcejo. Para ese momento, parte de la ropa del supuesto implicado fue arrancada por quienes lo acusaban, y la tensión escaló cada vez más.

Algunos testigos intervinieron para detener la agresión e intentaron evitar que se produjeran golpes, argumentando que no correspondía ejercer violencia ante una situación no esclarecida.

Poco después de la reducción del sospechoso, arribaron agentes de la Patrulla Municipal y un móvil de la Policía Bonaerense, que separaron a las partes y restablecieron el control de la situación. De esta manera, demoraron al joven para su identificación y evitar nuevos episodios de violencia, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

El personal de la Comisaría Primera de La Plata inició el protocolo habitual: recopiló testimonios de los involucrados, de la persona en silla de ruedas y de otros presentes. También tomó registros fotográficos e intentó reconstruir los hechos previos a la persecución para determinar si se consumó o no el intento de robo que dio origen a la reacción colectiva.

El avance de la investigación estará a cargo de la Comisaría Primera y del Ministerio Público Fiscal, que analizarán pruebas, relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios. El proceso incluirá la identificación fehaciente tanto del presunto damnificado como del acusado, y la eventual imputación en caso de que las pruebas así lo respalden.