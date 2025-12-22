Detuvieron a dos mujeres por intentar matar a tiros a un hombre en Dock Sud en medio de un conflicto por drogas

La Policía realizó 10 allanamientos simultáneos en Isla Maciel y alrededores por un intento de homicidio vinculado a la venta de drogas

La ejecución de 10 allanamientos simultáneos en Dock Sud, partido de Avellaneda, derivó en la detención de dos mujeres y la aprehensión de un hombre, todos vinculados a una causa por tentativa de homicidio y comercialización de estupefacientes.

El operativo, autorizado por el Juzgado de Garantías N° 01 del Departamento Judicial de Avellaneda y solicitado por la UFI N° 04 especializada en estupefacientes, permitió el secuestro de 1.770 envoltorios con clorhidrato de cocaína, 457 envoltorios de marihuana, tres balanzas de precisión, elementos de corte, un teléfono celular, dinero en efectivo, un cuaderno con anotaciones de venta de droga y dos chalecos antibalas, uno de ellos con pedido de secuestro activo.

Según fuentes policiales le indicaron a Infobae, la investigación se originó tras el ingreso de C. D. C., de 51 años, al Hospital Argerich con múltiples heridas de arma de fuego en el abdomen.

Su ex pareja, R. L. O., declaró a la Policía que “las responsables serían dos mujeres delincuentes de la zona y que el conflicto se originó por la comercialización de drogas en Isla Maciel y zonas aledañas”.

En un domicilio ubicado en Pinzón, entre Rivas y M. Estevez, la Policía detuvo a G. E. L., de 49 años, por tentativa de homicidio. En el lugar incautaron 304 envoltorios con 40,5 gramos de cocaína y una balanza de precisión. El informe la señaló como quien está a cargo de la comercialización de drogas en la zona y con amplios antecedentes penales por comercialización de estupefacientes.

Gladys Eleonor L. fue detenida como la principal responsable de la comercialización de drogas en Isla Maciel, con antecedentes penales

Luego, en la calle Montaña al 300, se detuvo a N. E. L., de 19 años, también por tentativa de homicidio, y se incautó un teléfono celular marca iPhone 13.

Nicol Esmeralda L. y Isaias Leonel A. fueron arrestados en distintos domicilios por tentativa de homicidio y tenencia de estupefacientes

Por otro lado, en la calle Manuel Alberti, la Policía aprehendió a I. L. A., de 24 años, por tenencia de estupefacientes, con el secuestro de 310 envoltorios con 38,82 gramos de cocaína.

El operativo incluyó también la identificación de F. M. D., de 28 años, y C. R. G., de 32 años, en otro domicilio de la zona, ambos vinculados a la causa.

Asimismo, en el complejo conocido como el “Barrio de los Paraguayos”, se incautaron 52 envoltorios con 40 gramos de cocaína, 207 envoltorios con 94 gramos de cocaína, 200 envoltorios con 67 gramos de cocaína, 39 envoltorios con 26 gramos de cocaína, 188 envoltorios con 69 gramos de cocaína, 210 envoltorios con 381 gramos de marihuana y 247 envoltorios con 494 gramos de marihuana, además de dos balanzas de precisión, cinta de empaque con vestigios de marihuana y dos chalecos antibalas, uno de ellos con la inscripción “Policía de la Provincia de Buenos Aires” y pedido de secuestro activo por hurto.

En el complejo "Barrio de los Paraguayos" se secuestraron grandes cantidades de cocaína, marihuana y chalecos antibalas con pedido de secuestro

En la última vivienda allanada, la Policía incautó 227 envoltorios con 28,36 gramos de cocaína y $52.000 pesos en efectivo. En otros tres domicilios allanados, las requisas resultaron negativas.

A pesar de estos avances, el personal policial continúa con tareas investigativas para identificar a otros posibles implicados y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. La UFI N° 04 de Avellaneda avaló el procedimiento y dispuso que los detenidos permanezcan alojados hasta su traslado a sede judicial.

El operativo en Avellaneda permitió la detención de dos mujeres y la aprehensión de un hombre vinculados a delitos de narcotráfico

Otro megaoperativo antidrogas en La Boca y en la Isla Maciel

Hace un mes, un megaoperativo antidrogas realizado por la Policía de la Ciudad en La Boca y la Isla Maciel concluyó con 30 personas demoradas tras más de 70 allanamientos simultáneos. Las acciones, que se extendieron desde la tarde hasta la noche, incluyeron también intervenciones en Pompeya y se enfocaron en desarticular organizaciones dedicadas a la venta de marihuana, paco y cocaína.

En la esquina de Olavarría y Ministro Brin, la fuerza de seguridad detectó que la banda local mantenía vínculos con otra organización que operaba en la Isla Maciel. Además, se realizaron procedimientos frente al estadio de Boca Juniors a partir de las 19:30, reforzando la presencia policial en puntos estratégicos.

Durante el operativo, en la calle de Melo al 500, los agentes allanaron dos viviendas y demoraron a dos personas. En otra vivienda inspeccionada, la policía incautó más de 50 plantas de marihuana, equipamiento para cultivo indoor, plantines y sellos médicos falsificados empleados para adulterar certificados del REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis).

Las investigaciones, desarrolladas desde hace tiempo, permitieron identificar los principales focos de actividad narco en La Boca, concentrando los operativos en las intersecciones de Necochea y Avenida Suárez, así como en Olavarría y Ministro Brin, donde la presencia policial fue especialmente visible.