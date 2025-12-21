Crimen y Justicia

La nueva ministra de Seguridad designó a su cúpula en la Policía Federal

Alejandra Monteoliva definió los jefes de la fuerza de seguridad federal. Cuáles son los cambios

Alejandra Monteoliva junto a Patricia
Alejandra Monteoliva junto a Patricia Bullrich

La flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, definió la primera cúpula de la Policía Federal Argentina (PFA) desde su asunción, confirmando a varios jefes y realizando algunos cambios en áreas clave.

Monteoliva, quien asumió el Ministerio hace poco más de dos semanas, oficializó mediante la Orden del Día Interna (ODI) N° 235 de la fuerza la continuidad de Luis Rollé como jefe de la PFA y de Mariano Giuffra como subjefe.

Ambos mantienen sus cargos en el máximo nivel de conducción policial, de acuerdo al documento al que tuvo acceso Infobae. Esta definición se alinea a la intención de la nueva funcionaria del gabinete de Javier Milei de sostener lo que el entorno de la ahora senadora Patricia Bullrich denomina la “doctrina Bullrich”.

El jefe de la Policía
El jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle

La única mujer en la plana mayor es Mirna Edith Speranza, comisario mayor, quien permanece en su función al frente de la Superintendencia de Seguridad de Estado. La presencia femenina en la cúpula policial sigue siendo limitada, ya que solo un cargo de este nivel está ocupado por una mujer, como ocurrió en el ciclo anterior.

Entre los cambios, Juan José Mingorance reemplazó a Rubén Haidar en la Superintendencia de Administración, y Gustavo Alberto Núñez asumió en la Superintendencia Federal de Bomberos y Protección de Riesgos en lugar de Mauricio Adrián Barrera.

Por otro lado, algunas áreas de la PFA presentan modificaciones en su denominación y competencias.

En primer lugar, la Superintendencia de Drogas Peligrosas ahora se denomina Investigaciones contra el Narcotráfico. Marcelo Laures sigue a cargo.

Al mismo tiempo, la Superintendencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones pasó a llamarse solo Superintendencia de Comunicaciones, bajo la conducción de Juan Manuel Beltrán. A su vez, Intervención Territorial mutó a Superintendencia de Operaciones Policiales, encabezada por Carlos Vallini.

En la estructura de investigaciones, el recién creado Departamento Federal de Investigaciones (DFI) cuenta con Pascual Bellizzi y Marcelo Omar Farías en los cargos directivos principales, tal como lo había establecido Bullrich.

La Superintendencia de Agencias Federales de Investigación sigue bajo la responsabilidad de Fausto Fernando Núñez, la de Investigaciones Federales mantiene a Martín Leonardo De Cristóbal y el área de Bienestar a Favio Adrián Fara.

Otra novedad es la designación de Jorge Andrés Romero al frente de la Dirección General de Personal, en reemplazo de Daniel Enrique Pérez, y de Pablo Bruni en Planeamiento y Evaluación. Gonzalo Pelacchi fue designado al mando de la Dirección General de Instrucción.

Bullrich con la cúpula de
Bullrich con la cúpula de la PFA

Otras divisiones estratégicas mantienen a sus responsables: Néstor Fabián Zoya en Asuntos Internos, Carlos Rodríguez Adrover en Inteligencia Criminal, Marcelo Chiappero en Cooperación Internacional (Interpol) y Marcelo Julián Orlando en Asuntos Jurídicos.

En tanto, tal como detalló la agencia Noticias Argentinas, los nuevos responsables de la cúpula policial asumieron funciones este fin de semana, en medio de la reorganización impulsada por el Ministerio de Seguridad.

