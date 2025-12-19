Atraparon a un ladrón que baleó a un jubilado durante una entradera en La Plata

El joven detenido por el robo a la casa de un jubilado en La Plata (0221)

La Policía Bonaerense detuvo a un joven de 22 años por balear a un jubilado durante una entradera en la localidad de City Bell, partido de La Plata, hace aproximadamente un mes.

El procedimiento, que se desarrolló el último miércoles, respondió a una orden judicial dictada en el marco de una causa caratulada como robo agravado por el uso de arma y lesiones, según indicaron fuentes oficiales consultadas por el portal 0221.com.ar.

De acuerdo con el expediente, dos personas armadas ingresaron por una abertura a la casa situada en la intersección de las calles 478 bis y 23, donde se encontraban en ese momento un hombre de 66 años y una mujer de 57.

De inmediato, les exigieron dinero, pero las víctimas se resistieron. De esta manera, comenzó un forcejeo y, en medio de esa situación, uno de los asaltantes disparó. Una de las balas impactó en el muslo del dueño de la vivienda.

La zona donde ocurrió el robo

Luego del ataque, los agresores huyeron sin haber concretado el robo de objetos de valor. El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal y la pesquisa avanzó con declaraciones testimoniales sumadas al relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de la zona.

El avance de la investigación estuvo marcado por el uso de tecnología y peritaje científico. Desde la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, actuaron bajo la coordinación directa de la Fiscalía. En el escenario se efectuó un levantamiento de huellas y rastros, de donde la Policía Científica logró extraer una huella que resultó determinante.

La información obtenida permitió orientar las sospechas hacia un joven apodado “El Ale”, un individuo con antecedentes registrados en causas de robo en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Las pericias coincidieron con datos recabados de diferentes testimonios, solidificando el vínculo del sospechoso con el hecho.

La entradera ocurrió el pasado 24 de noviembre (Noticias XFN)

Una vez identificado el presunto autor, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento para una vivienda situada en calles 476 entre 31 y 31 bis. El operativo fue concretado por personal policial especializado que, tras arribar al sitio, interceptó al acusado cuando intentó escapar a pie y terminó reducido luego de caer en un zanjón.

En la instancia de requisa posterior a la detención, los agentes incautaron un buzo que habría sido utilizado durante el asalto y un teléfono celular cuya información será clave para el avance de la investigación. Según informaron las autoridades, el joven presentaba un corte en uno de sus brazos producto de la zona por la que intentó fugarse, y recibió la atención médica correspondiente antes de ser trasladado.

Los registros judiciales revelaron que el sospechoso ya había sido imputado en dos causas por robo agravado durante el año 2022, ambas tramitadas en fiscalías de la región. El historial delictivo comienza a consolidar el perfil de uno de los autores buscados por la violenta entradera que conmocionó al barrio durante noviembre.

Ingresaron a una casa de La Plata mientras el dueño dormía y se llevaron hasta las ollas

La entradera es una de las modalidades de robo más utilizadas en La Plata y alrededores. De hecho, este fin de semana violento hecho se registró en el barrio de Etcheverry. Todo ocurrió cuando una banda compuesta por cuatro hombres vestidos con ropa oscura y encapuchados irrumpió en una casa mientras su dueño descansaba.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la víctima, de 37 años, quintero de la zona, fue sorprendido por los asaltantes en la madrugada del jueves, quienes ingresaron por una de las ventanas, cuya reja fue forzada. De inmediato, lo redujeron para luego revisar meticulosamente cada ambiente del domicilio en busca de dinero.

Durante la situación, el hombre no resultó herido, aunque fue amenazado en reiteradas oportunidades con un arma de fuego para que entregue todos sus ahorros. “Queremos la plata”, le insistieron los asaltantes.

Los delincuentes lograron hacerse, entre otros elementos, con 4.000 dólares, varias ollas marca Essen, numerosas zapatillas y prendas de vestir e incluso un parlante. La causa está en manos de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15 del Departamento Judicial de La Plata.