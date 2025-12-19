Crimen y Justicia

Abrieron una cuenta bancaria con un DNI falso y pidieron préstamos y realizaron pagos millonarios: tres detenidas

Según la investigación, la banda estaba liderada por un hombre que se encontraba preso. Las sospechosas cayeron en sus domicilios de La Matanza

Tres mujeres fueron detenidas por desvío de fondos ilícitos

Una banda que usó un documento falso para abrir una cuenta bancaria y acceder a fondos mediante préstamos y pagos online fue desbaratada tras una larga investigación que desembocó en una serie de allanamientos en el partido bonaerense de La Matanza. Las autoridades detuvieron a tres sospechosas.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia se radicó en junio de este año. Todo comenzó cuando la víctima recibió en su casa sobres con tarjetas de crédito y débito a su nombre emitidas por un banco privado.

Primero pensó que el envío era por una renovación de una tarjeta vinculada a la cuenta de su padre, pero le llamó especialmente la atención haber recibido la de débito, ya que ella no tenía una y no coincidía con las extensiones habituales.

Este detalle la hizo dudar sobre el motivo del envío, por lo que le dijo a su padre que se contactaran con el banco para despejar las dudas. Cuando consultaron a la entidad, detectaron movimientos millonarios en consumos, solicitudes de préstamos y transferencias a distintos destinatarios, todos realizados de forma online.

Sin entender qué sucedía, las víctimas se dirigieron hasta la sucursal en Caseros, donde está radicada su cuenta. Allí les informaron que las tarjetas correspondían a una cuenta nueva, abierta a nombre de la damnificada, pero en una sucursal ubicada en el partido de Moreno. Tras ello, un ejecutivo bancario gestionó la baja inmediata de la cuenta y el bloqueo de las tarjetas.

Además, les explicaron que la apertura de la cuenta se hizo de manera presencial, usando un DNI a nombre de la víctima, aunque con la foto de otra mujer. Por eso, recomendaron realizar la denuncia por robo de identidad.

Las tres sospechosas detenidas
En el caso tomó intervención el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, quien ordenó a la División Antifraude de la Policía Federal Argentina investigar quiénes recibieron el dinero y quién realizó la apertura fraudulenta. Las tareas incluyeron análisis de datos y seguimientos en diferentes puntos del conurbano. Así se identificaron a los sospechosos y sus roles.

De acuerdo a las fuentes, el líder de banda de estafadores y principal acusado del desvío de los fondos es un hombre llamado G.Á., de 41 años, quien actualmente está detenido por violencia de género.

Por otra parte, N.A., de 33 años, habría sido la autora de la apertura de la cuenta con el DNI falso. Otras dos mujeres, S.A., de 36, y M.J., de 58, colaboraron recibiendo transferencias en sus cuentas como presta cuentas, según determinó la investigación.

También quedaron vinculados a la causa dos sospechosos más, J.A., de 43 años, y T.C., de 28, pareja que también recibió fondos por la maniobra investigada.

Con toda la información recabada, el juez ordenó cinco allanamientos en tres domicilios de la localidad de González Catán, en uno de Isidro Casanova y en otro en Villa Luzuriaga. Si bien salieron a la luz en las últimas horas, los operativos se llevaron a cabo el jueves pasado.

En esos procedimientos, los agentes secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, documentación y un posnet vinculado a una aplicación de cobro online, además de anotaciones que ahora están siendo analizadas.

Parte de los elementos secuestrados
De esta manera, las tres mujeres quedaron detenidas mientras avanza la investigación. Están acusadas del delito de falsificación de documento público.

Este delito está contemplado en el artículo 292 del Código Penal, el cual establece penas de hasta seis años de prisión.

