Crimen y Justicia

Capturaron a tres motochorros que estuvieron más de un mes prófugos por robarle a una pareja en General Rodríguez

Las víctimas fueron interceptadas en la Ruta 7 por dos motochorros y terminaron arrojando el rodado a un zanjón

Entre los elementos secuestrados había motos y teléfonos celulares (Policía bonaerenses)

Tres personas fueron aprehendidas tras una serie de allanamientos por robo agravado en el partido bonaerense de General Rodríguez, que había sido cometido hace más de un mes y medio.

El operativo derivó en la detención de un joven de 19 años, identificado como F. D. S.; otro hombre de 32, cuyas iniciales son J. I. P.; y una mujer de 24, B. B. L. También secuestraron motocicletas y teléfonos celulares relacionados con la causa, de acuerdo a lo que supo Infobae de fuentes vinculadas al caso.

La investigación se inició el 26 de octubre, a partir de la denuncia de una pareja, quienes relataron lo sucedido a las autoridades a la Comisaría Luján 2da. Jáuregui.

De acuerdo con lo señalado, dos personas armadas los interceptaron cuando circulaban en una motocicleta Kawasaki KLR 650 color verde por la Ruta Nacional 7 a la altura del kilómetro 72. Los agresores, que también se movilizaban en una moto de alta cilindrada marca Kawasaki Versys, los abordaron y provocaron que las víctimas arrojaran la moto a un zanjón.

Los detenidos tienen 19, 24 y 32 años (Policía bonaerense)

Fue en ese momento que les sustrajeron el vehículo y un teléfono celular, y huyeron. Afortunadamente, las víctimas no sufrieron lesiones. Las tareas reunidas por el Departamento de Casos Especiales permitieron identificar al más joven de los tres detenidos como uno de los presuntos autores del robo.

Los agentes lograron localizar dos domicilios en los que aparentemente residía el sospechoso y trabajaron en la preparación de allanamientos simultáneos en General Rodríguez. Durante los procedimientos, realizados bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, se incautaron dos motocicletas con las numeraciones registrales alteradas -una moto Bajaj Rouser 200 y una Honda CB 125, las cuales serán peritadas-.

También se secuestraron varios teléfonos celulares con el fin de someterlos a un análisis para establecer posibles comunicaciones y vínculos con el robo investigado. Se debe a que los investigadores tratan de determinar si los detenidos actuaron en conjunto tanto en el hecho principal como en otros robos recientes bajo una modalidad similar.

Foto: Policía bonaerense

La causa permanece en etapa de instrucción bajo supervisión directa del MPF, que continúa incorporando elementos probatorios para robustecer la acusación. En tanto, la UFI N°10 y el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 notificaron a los tres individuos la formación de causa por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, quedando los tres imputados a disposición de la justicia. Permanecerán alojados en la dependencia policial, a la espera de la declaración indagatoria y de eventuales requerimientos de la fiscalía.

Lo mataron para robarle la moto

Ituzaingó: motochorros emboscaron y mataron a un motociclista en el Camino del Buen Ayre

En noviembre, el dueño de una pizzería fue asesinado en medio de un robo en el que motochorros lo abordaron para robarle la moto. El hecho ocurrió en Pablo Podestá, cuando Rubén Restagno de 47 años regresaba junto a su pareja de una quinta en Cuartel V, Moreno, en una Honda Falcon 400. Circulaba por Camino del Buen Ayre, a la altura de Ituzaingó, cerca de las 22 horas. Ambos fueron interceptados por dos hombres armados a bordo de una moto Duke.

Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad registraron el momento en que los asaltantes obligó a la pareja a detenerse en la banquina. Restagno, portador legítimo de un arma calibre .380, intentó resistirse al robo extrayendo su pistola, pero el agresor advirtió la acción y le disparó cinco veces. Uno de los balazos impactó en la zona izquierda del tórax de la víctima, provocando su muerte.

La mujer, que acompañaba a la víctima, logró escapar corriendo entre los pastizales tras ser amenazada por los delincuentes. Los asaltantes huyeron del lugar con la motocicleta sustraída, dejando a Restagno gravemente herido en el suelo. Cuando personal de la Policía Bonaerense llegó al lugar tras el llamado al 911, encontró a la pareja de la víctima pidiendo auxilio y relatando lo sucedido. El propietario de la pizzería aún agonizaba al momento de la primera asistencia.

