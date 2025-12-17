Detuvieron a una mujer trans en San Juan por extorsionar a un joven con difundir fotos íntimas

La acusada habría comenzado con el chantaje después de cortar la comunicación (Imagen ilustrativa)

Una chica trans de San Juan fue detenida este martes, luego de que fuera denunciada por haber extorsionado a un joven de 18 años. Aparentemente, le habría exigido dinero para no difundir fotos y mensajes privados entre ambos.

El caso comenzó a ser investigado después de que el joven denunciara la situación ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas. A raíz de esto, el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra ordenaron la realización de un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Solares V, en Trinidad.

El operativo se llevó a cabo este martes a la mañana, donde la acusada fue encontrada y detenida por las autoridades. Según explicaron las autoridades judiciales, la investigación se prolongó por varias semanas.

De acuerdo con la información obtenida por El Tiempo de San Juan, el vínculo entre ambos se había iniciado años atrás, cuando él aún era menor de edad. Todo habría comenzado a partir de un contacto establecido a través de redes sociales.

El joven reconoció que el vínculo comenzó cuando todavía era menor de edad

Fue así que entablaron conversaciones que incluyeron el intercambio de fotos íntimas. Asimismo, el denunciante relató que siempre creyó que se trataba de una mujer cisgénero y que, al descubrir la identidad de género de la denunciada, optó por cortar la comunicación.

Según trascendió en la investigación, tras esto, el joven comenzó a recibir mensajes insistentes y, con el tiempo, amenazas explícitas. No obstante, la presión aumentó cuando la mujer le habría exigido dinero bajo la advertencia de publicar los mensajes y fotos que intercambiaron. Esta situación llevó al joven a sentirse acorralado y, finalmente, a presentar la denuncia.

En un principio, la causa podría haberse considerado bajo la figura de grooming, ya que el acoso se inició cuando el denunciante era menor. Sin embargo, la conducta presuntamente se extendió hasta que el joven alcanzó la mayoría de edad y se sumó la exigencia de dinero.

Condenaron a un hombre por intentar chantajear sexualmente a otro en Córdoba

Un empleado de una despensa de 27 años fue sentenciado a tres años de prisión efectiva en la ciudad de Córdoba tras haber exigido el pago de USD 15.000 a otro hombre bajo amenazas de difundir imágenes sexuales supuestamente en su poder.

El fallo, difundido por el Poder Judicial de Córdoba, detalla que la víctima sufrió un “cuadro de estrés postraumático y trastorno adaptativo crónico, con predominio de síntomas ansiosos y temor persistente” como consecuencia del hostigamiento, que incluyó acoso digital y presencial.

La causa se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía, el acusado y su defensor, lo que permitió que F. J. R. reconociera los hechos y recibiera condena por los delitos de extorsión por chantaje en grado de tentativa, coacción simple reiterada y lesiones leves, en concurso real.

El acusado reconoció su responsabilidad y pidió disculpas (Foto: Justiciacordoba.gob.ar)

“Reconozco los hechos y estoy muy arrepentido, nunca quise dañar a nadie y no pensé que iba a ocurrir todo esto”, expresó el acusado, quien también tuvo que entregar su teléfono celular a la Justicia.

El caso se remonta a entre agosto y noviembre del año anterior, cuando el condenado contactó a la víctima a través de la red social Telegram, utilizando un usuario oculto y una imagen de una bandera argentina como foto de perfil. El objetivo era intimidar y generar temor sobre la posible exposición de su vida privada.

En una comunicación especialmente amenazante, F. J. R. escribió: “… porque si no la vas a pasar mal G.... Vos sabés lo que yo tengo y lo que vivimos juntos... Pero no es ilegal, vos no estás desnudo, en las fotos que yo tengo sí, estás bañándote en un video... Voy a ir a hablar con tu mujer, eso sábelo”.

Al no obtener el dinero exigido, el acusado se acercó a la vivienda de la víctima, tomó una fotografía de la pareja de la víctima y volvió a contactarlo. “Viste que en algún momento la voy a cruzar. Dame los 15 mil dólares y listo. Dejo de molestar y borro todo”, apuntó.

La presión continuó con nuevos mensajes: “Solo te metes en quilombos. Ya la voy a cruzar y no voy a dudar en hablar con tu esposa. Ahora voy a contar todo y mostrar. Y Difundir videos. Que empiece el embrollo. Esto no va a quedar así, ya nos volveremos a cruzar”.

Incluso después de que la víctima presentara la denuncia y recibiera custodia policial, F. J. R. persistió en las amenazas: “Por más que tengas un cana afuera de tu casa a tu mujer la voy a cruzar en otro lugar. No me quiero enterar que me has denunciado porque te juro que no sabes de lo que soy capaz. Pensá bien lo que vas a hacer. Respondé!!!!”.

El fallo judicial, dictado a fines de septiembre, también recoge que el abogado defensor manifestó la intención de solicitar el cese de prisión en función del tiempo ya cumplido por el acusado, aunque esa petición quedó supeditada a los informes carcelarios y a futuras resoluciones.