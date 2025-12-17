Crimen y Justicia

Cómo sigue el caso del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

El cuerpo del joven militar de 21 años será sometido hoy a la autopsia en la Morgue Judicial. Su familia se presentó ante la jueza Sandra Arroyo Salgado. Todo apunta a un suicidio

La Quinta de Olivos, donde ocurrió el hecho

La Justicia federal continúa su investigación para esclarecer la muerte del soldado del Ejército Argentino hallado muerto ayer en la Quinta de Olivos. El cuerpo de R.A.G, de 21 años, enfrentará hoy la autopsia ordenada por la jueza Sandra Arroyo Salgado en la Morgue Judicial de la calle Viamonte. En paralelo, los familiares del joven -nacido en Formosa, con domicilio en una localidad de la provincia de Misiones- se presentaron ayer ante la magistrada, afirmaron fuentes del caso a Infobae. La División Homicidios de la Policía Federal actuó en la escena para analizar el hecho.

Sin embargo, todo apunta a un cierre rápido de la causa. La hipótesis principal es la de una muerte por suicidio. Por lo pronto, no se impartieron nuevas directivas desde la Justicia a las fuerzas de seguridad con respecto al caso.

Los primeros análisis en la escena del hecho indicaron que R.A.G perdió la vida tras recibir un disparo de FAL en el cráneo; el fusil de asalto fue encontrado junto a él en la garita donde cumplía funciones de seguridad, bajo órdenes de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de Presidencia.

Junto al cuerpo, también, se halló una carta, un dato adelantado por este cronista. En el texto, atribuido a R.A.G, el joven militar destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo se dirigió a su familia y sus camaradas.

En el texto, el joven “pidió perdón varias veces”, asegura una fuente del caso. También, adujo que atravesaba problemas económicos, con una fuerte deuda. Su perfil comercial y crediticio, consultado por este medio, muestra deudas en blanco de diversa antigüedad por casi dos millones de pesos a diferentes bancos y entidades financieras. El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército.

El hallazgo del cadáver, ocurrido en horas de la mañana de ayer, movilizó a la PFA, encargada de la seguridad externa del perímetro de la residencia presidencial. Así, se convocó a la DUOF San Isidro, que realizó la primera intervención, junto a las autoridades del área de Seguridad Presidencial de la misma fuerza. La propia jueza Arroyo Salgado se presentó en el lugar, junto a varios comisarios y autoridades de la Casa Militar.

El presidente Javier Milei, sin embargo, continuó con su agenda a pesar del hecho. Horas después de la muerte del joven formoseño, Milei recibió en la Casa Rosada a José Antonio Kast, mandatario electo de Chile. El aparente suicidio de R.A.G y sus posibles motivaciones generaron fuertes debates en redes sociales, que apuntaron a los salarios del personal del Ejército, así como su salud mental.

En junio de este año,la Quinta presidencial fue movilizada por una amenaza de bomba realizada por una mujer al 911, que motivó una investigación también encabezada por Arroyo Salgado. En el llamado, la sospechosa aseveró que había dejado un artefacto en el perímetro del lugar. Una inspección realizada por fuerzas federales descartó la presencia de explosivos.

