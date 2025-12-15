Crimen y Justicia

Balacera en pleno cumpleaños: dos hombres en moto abrieron fuego contra una casa en Rosario e hirieron a una nena de 6 años

La menor recibió un impacto de bala en la pierna izquierda. Su abuela, de 60 años, también resultó herida durante el ataque

La violencia volvió a golpear este domingo por la noche en la zona norte de Rosario, donde dos hombres armados que se desplazaban en moto abrieron fuego contra una vivienda del barrio La Esperanza en medio de un festejo familiar. Como consecuencia del ataque, una nena de 6 años y su abuela, de 60, resultaron heridas y debieron ser trasladadas a centros de salud. Ambas se encuentran fuera de peligro.

El episodio ocurrió cerca de las 21 horas en una casa ubicada en el cruce de Larrechea Sur y Oriente, a pocas cuadras de la avenida Casiano Casas. De acuerdo con los primeros datos aportados por la policía rosarina, los agresores pasaron frente al domicilio a bordo de una moto —descripta como una 110 cc de color rojo— y efectuaron varios disparos antes de escapar rápidamente del lugar.

Según informó el diario La Capital, en la vivienda se estaba desarrollando una fiesta de cumpleaños cuando se produjo la balacera. Un hombre de 32 años que participaba del encuentro relató que los atacantes se detuvieron frente a la casa y comenzaron a disparar sin mediar palabra.

“Estábamos celebrando un cumpleaños cuando de repente aparecieron dos sujetos arriba de una moto roja, frenaron frente a la casa y comenzaron a dispararnos. Escuché al menos tres tiros. Cuando la nena cayó al piso, se fueron a toda marcha”, contó el testigo.

Producto de los disparos, la menor recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, mientras que su abuela sufrió lesiones leves por el roce de uno de los proyectiles en la rodilla.

Tras el ataque, ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia en un vehículo particular al Hospital Alberdi. Allí, los médicos constataron que la mujer de 60 años, identificada como Patricia A., presentaba una herida superficial y no corría riesgo.

La situación de la nena requirió una atención más compleja, ya que tenía el proyectil alojado en la pierna. Por ese motivo fue derivada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se confirmó que presentaba una herida de bala en el muslo izquierdo con orificio de entrada y salida. La menor fue intervenida quirúrgicamente y, según informaron fuentes policiales, evolucionaba favorablemente y se encontraba fuera de peligro.

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena del ataque y logró secuestrar una vaina servida calibre 22, que será incorporada como evidencia en la causa. El hecho es investigado por la fiscalía de turno, que intenta establecer el móvil del ataque y dar con los autores, quienes hasta el momento no fueron identificados y permanecen prófugos.

Las primeras hipótesis indican que los disparos estuvieron dirigidos contra la vivienda, aunque por el momento no se confirmó si se trató de un ataque intimidatorio o si las víctimas fueron alcanzadas de manera accidental.

Otro episodio violento en República de la Sexta

En paralelo, la policía también tomó intervención este domingo en otro hecho violento ocurrido en el barrio República de la Sexta. En ese caso, una joven de 22 años resultó herida de bala durante un presunto intento de robo.

El ataque se produjo en la zona de Cerrito y Necochea, donde la víctima recibió un disparo en el muslo de la pierna derecha. Tras la agresión, fue trasladada al Hospital Provincial, donde recibió atención médica y se constató que las lesiones no revestían gravedad.

Ambos episodios se suman a una seguidilla de hechos armados registrados en distintos puntos de la ciudad, que mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y refuerzan la preocupación por la violencia urbana en Rosario.

