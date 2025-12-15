Crimen y Justicia

Asesinaron a tiros a un hombre vinculado a Los Monos en Rosario

La víctima, identificada como Walter Daniel Dilzen, de 38 años, fue atacado mientras circulaba en moto por avenida Los Talas al 400, en el barrio Cabín 9 de la localidad de Pérez

El ataque armado se produjo en la avenida Los Talas al 400 del barrio Cabín 9 en la ciudad de Pérez

En Pérez, al oeste del Gran Rosario, un episodio de violencia armada sacudió las últimas horas del domingo: un hombre vinculado a la banda Los Monos fue emboscado y asesinado a tiros en plena vía pública.

La víctima, Walter Daniel Dilzen, de 38 años y conocido como “Teta”, fue sorprendido al transitar en su motocicleta Honda de 110 centímetros cúbicos por la avenida Los Talas al 400, en el barrio Cabín 9.

Según informó Rosario3, dos personas armadas lo interceptaron a bordo de otra moto y, sin mediar palabras, abrieron fuego en su contra. Al menos tres disparos fueron realizados a corta distancia, y dos de ellos impactaron directamente en el cuerpo de Dilzen, quien perdió la vida en el acto.

El ataque se produjo cerca de las 18 horas, en una zona donde la presencia policial se incrementó tras el suceso. Testigos de la escena alertaron al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) mediante un llamado al 911, acción que derivó en el arribo inmediato de los equipos sanitarios, quienes constataron que el hombre ya había fallecido.

El hombre asesinado mantenía antecedentes penales y tenía vínculos con la organización criminal rosarina. Las primeras versiones dan cuenta de que, durante los últimos años, estuvo vinculado a diferentes hechos policiales y pasó periodos detenido.

La investigación avanza para esclarecer la mecánica del crimen, definir la identidad de los autores materiales y deslindar motivaciones específicas detrás del ataque, siempre bajo un panorama marcado por disputas criminales y episodios de violencia organizada en la región.

En el lugar, el gabinete criminalístico preservó la escena y realizó un amplio relevamiento, recopilando pruebas balísticas y testimonios. El objetivo del operativo es identificar a los responsables de este nuevo episodio de sangre.

Los atacantes lograron escapar y, hasta el momento, no se reportaron detenidos relacionados con el homicidio.

Mataron a una chica de 16 años y a un hombre en un ataque a tiros en Rosario

Los heridos fueron atendidos en el HECA

La ciudad de Rosario volvió a atravesar una noche violenta. En horas de la madrugada del sábado, se registró un ataque a tiros en el barrio Toba, ubicado en la zona oeste, que dejó como saldo a dos personas fallecidas y otras cuatro heridas, según informaron fuentes policiales a Infobae. Una de las víctimas fatales es una adolescente de 16 años.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 en la intersección de Campbell y Cisneros. En el caso intervino el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda, quien fue notificado de la situación luego de que ingresaran múltiples llamadas al 911 alertando sobre detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con las primeras informaciones, los disparos fueron contra un grupo que se hallaba en la vía pública y las autoridades investigan si en el sitio funcionaba un punto de venta de droga.

Al llegar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico constató la presencia de varios heridos a quienes se les brindó asistencia inmediatamente. Luego, dentro de un pasillo próximo al lugar, se encontró el cuerpo de un hombre sin signos vitales, quien todavía no fue identificado. La Fiscalía ya dispuso la realización de autopsias en el Instituto Médico Legal e indicó tareas periciales para confirmar la identidad y circunstancias del deceso.

También hallaron a una joven llamada Deisy Jazmín Durán, de 16 años, quien fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una grave herida de arma de fuego en la zona del cráneo. La adolescente fue asistida en la guardia, pero finalmente, a las 5:20, falleció.

En consecuencia, el fiscal Saldutti ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico para el levantamiento de rastros en la escena, la recolección de material balístico y el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. También se llevaron adelante tareas de planimetría, fotografía y toma de testimonios.

Las primeras averiguaciones permiten establecer que el atacante habría llegado solo y a pie, disparando hacia el grupo reunido en el lugar. La investigación se mantiene en reserva mientras se buscan determinar con precisión la mecánica del hecho e identificar al o los responsables. Además, voceros policiales indicaron que el barrio Toba es una de las zonas de Rosario donde la fuerza mantiene un refuerzo de presencia policial por antecedentes de episodios vinculados a la violencia y el tráfico de estupefacientes.

