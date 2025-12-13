Crimen y Justicia

Mataron a una chica de 16 años y a un hombre en un ataque a tiros en Rosario: hay cuatro heridos

Ocurrió en la madrugada de este sábado. El otro fallecido es un hombre que no fue identificado. La Justicia busca al atacante

Los heridos fueron atendidos en el HECA

La ciudad de Rosario volvió a atravesar una noche violenta. En horas de la madrugada, se registró un ataque a tiros en el barrio Toba, ubicado en la zona oeste, que dejó como saldo a dos personas fallecidas y otras cuatro heridas, según informaron fuentes policiales a Infobae. Una de las víctimas fatales es una adolescente de 16 años.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 en la intersección de Campbell y Cisneros. En el caso intervino el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda, quien fue notificado de la situación luego de que ingresaran múltiples llamadas al 911 alertando sobre detonaciones de arma de fuego. De acuerdo a las primeras informaciones, los disparos fueron contra un grupo que se hallaba en la vía pública y las autoridades investigan si en el sitio funcionaba un punto de venta de droga.

Al llegar al lugar, personal del Comando Radioeléctrico constató la presencia de varios heridos a quienes se les brindó asistencia inmediatamente. Luego, dentro de un pasillo próximo al lugar, se encontró el cuerpo de un hombre sin signos vitales, quien todavía no fue identificado. La Fiscalía ya dispuso la realización de autopsias en el Instituto Médico Legal e indicó tareas periciales para confirmar la identidad y circunstancias del deceso.

También hallaron a una joven llamada Deisy Jazmín Durán, de 16 años, quien fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una grave herida de arma de fuego en la zona del cráneo. La adolescente fue asistida en la guardia, pero finalmente, a las 5:20, falleció.

El ataque dejó otros cuatro heridos que recibieron atención médica en diversos centros de la ciudad. Una es una mujer de 28 años, quien ingresó al HECA trasladada en una ambulancia con una herida transversal de arma de fuego en la espalda. Otro es un hombre identificado como R.L.A., de 32 años, que llegó al hospital acompañado de su madre con una herida en el muslo izquierdo.

Por otra parte, R.I.R, de 60 años, fue trasladado en un vehículo particular con una herida en la pierna derecha. Finalmente, J.B.C, de 20 años, ingresó cerca de las 4 de la madrugada con una herida en el miembro inferior derecho.

Fuentes policiales informaron que el fiscal Saldutti ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico para el levantamiento de rastros en la escena, la recolección de material balístico y el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. También se llevaron adelante tareas de planimetría, fotografía y toma de testimonios.

Las primeras averiguaciones permiten establecer que el atacante habría llegado solo y a pie, disparando hacia el grupo reunido en el lugar. La investigación se mantiene en reserva mientras se buscan determinar con precisión la mecánica del hecho e identificar al o los responsables. Además, voceros policiales indicaron que el barrio Toba es una de las zonas de Rosario donde la fuerza mantiene un refuerzo de presencia policial por antecedentes de episodios vinculados a la violencia y el tráfico de estupefacientes.

Todos los heridos permanecen bajo atención médica en distintos nosocomios, mientras que los cuerpos de las víctimas fatales quedaron a disposición de la autoridad judicial y forense. Por disposición fiscal, las actuaciones continúan en las dependencias correspondientes, bajo la órbita de la Comisaría 19ª.

