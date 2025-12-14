Crimen y Justicia

Imputaron a los agresores que prendieron fuego a dos hermanos en situación de calle: uno de ellos pelea por su vida

Uno de los detenidos declaró que les habrían robado elementos de su vehículo

Imputaron a los agresores que prendieron fuego a dos hermanos en situación de calle: uno de ellos pelea por su vida (Rosario3)

A días del violento ataque incendiario contra dos hermanos en situación de calle en Rosario, la Justicia imputó a dos hombres por tentativa de homicidio calificado. Una de las víctimas, A. G. A. de 27 años, permanece internado en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), con quemaduras que afectan el 65% de su cuerpo,

Según informó el medio Rosario3, la jueza Natalia Benvenuto dispuso la prisión preventiva efectiva para los acusados, M. P. y H. M., ambos de 35 años, quienes enfrentarán el proceso judicial bajo la calificación de tentativa de homicidio calificado por alevosía.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Laura Ricardo detalló que el ataque ocurrió el lunes 8 de diciembre, cerca de las 13:30 horas, bajo el puente de acceso a Circunvalación, en la intersección de Joaquín Suárez y Baigorria. Allí, los imputados rociaron con un líquido combustible a M. G. y a su hermano A. G. A., quienes dormían en la vía pública.

Según la acusación, los sospechosos prendieron fuego a A. G. A., mientras que a M. G. le arrojaron combustible en los ojos, impidiéndole ver, aunque logró huir y alertar a la Policía. Por ello, los efectivos lograron detener a los agresores, que fueron detenidos antes de abordar un Peugeot 206, propiedad de uno de ellos.

Desde el entorno familiar, la hermana de la víctima expresó en redes sociales la gravedad del ataque y el estado de salud de Alexis. “Mi hermano hoy está en terapia intensiva en el HECA, peleando por su vida. Jamás le hizo mal a nadie, nunca tocó nada de nadie, nunca molestó a nadie. Los vecinos de Nuevo Alberdi y de todos lados lo quieren porque era un pibe bueno, humilde, respetuoso, de gran corazón”, escribió.

La imagen que publicó en redes sociales la hermana de la víctima

El diagnóstico médico precisó que A. G. A. sufrió quemaduras en ambas piernas, muslos, abdomen —tanto en la cara anterior como posterior— y en el brazo izquierdo. El traslado al hospital se realizó en helicóptero debido a la gravedad de las lesiones.

En cuanto al posible móvil del ataque, uno de los detenidos declaró que M. G. habría robado elementos de su vehículo el sábado anterior en la misma zona. Incluso mostró el techo corredizo del auto, que había sido sustraído y luego restituido por personal de la comisaría décima.

La víctima está internada en el HECA

Mataron a una chica de 16 años y a un hombre en un ataque a tiros en Rosario

Un ataque a tiros registrado en la madrugada de este sábado en el barrio Toba de Rosario dejó como saldo dos personas muertas y cuatro heridos. Entre las víctimas fatales se encuentra Deisy Jazmín Durán, una adolescente de 16 años.

El agresor habría llegado solo y a pie, abriendo fuego contra un grupo reunido en la vía pública. Las autoridades investigan si en el lugar funcionaba un punto de venta de droga, mientras la presencia policial en la zona se mantiene reforzada por antecedentes de violencia y tráfico de estupefacientes.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 en la intersección de Campbell y Cisneros. Tras múltiples llamados al 911 que alertaron sobre detonaciones, personal del Comando Radioeléctrico asistió a los heridos y localizó el cuerpo de un hombre sin identificar en un pasillo próximo. La Fiscalía Regional Segunda, a cargo del fiscal Patricio Saldutti, dispuso autopsias en el Instituto Médico Legal y tareas periciales para confirmar la identidad y circunstancias del deceso.

Deisy Jazmín Durán fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una grave herida de arma de fuego en el cráneo y falleció a las 5:20 tras ser asistida en la guardia. Entre los heridos se encuentran una mujer de 28 años con una lesión en la espalda, un hombre de 32 años con una herida en el muslo izquierdo, otro de 60 años con una lesión en la pierna derecha y un joven de 20 años con una herida en el miembro inferior derecho.

El fiscal Saldutti ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico para el levantamiento de rastros, recolección de material balístico y relevamiento de cámaras de seguridad. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Comisaría 19ª, mientras los heridos permanecen internados en distintos centros médicos y los cuerpos de las víctimas fatales quedaron a disposición de la autoridad judicial y forense.

