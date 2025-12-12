La mamá del nene asesinado por su padre en Coronel Suárez había pedido dos órdenes de alejamiento y la Justicia las rechazó

Gustavo Suárez y el nene que terminó por asesinar de un tiro en la cabeza

El final de la historia es trágico: Gustavo Suárez, un hombre de 48 años de la localidad bonaerense de Huanguelén, llevó a su hijo Francisco de 4 hasta el acceso al pueblo a bordo de un camión, lo asesinó de un tiro en la cabeza y luego se suicidó. Minutos antes, le había avisado por teléfono a su exmujer y madre del menor, cuál era su plan macabro. La historia estremece. El desenlace, sin embargo, pudo haberse evitado.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la mamá del niño, miembro de la Policía local, había hecho dos presentaciones ante la Justicia para evitar que Suárez se acercara tanto a su hijo como a ella porque consideraba que el menor estaba en riesgo. Pese a eso, el resultado no fue el que esperaba.

Una de las medidas cautelares la elevó en agosto, pero un juez de Paz de Coronel Suárez entendió que “no surge la existencia de un riesgo extremo que torne necesario disponer la suspensión del régimen de comunicación paterno-filial” y no le dio la razón, a pesar de que la madre hizo una presentación en la que detallaba el comportamiento del hombre en su contra.

En el caso intervino el área de Acción Social del Municipio. Pidió que el padre no tuviera la tenencia del chico porque entendía algo malo le podía pasar. No se equivocó. Para reforzar su solicitud, acudió a la Justicia.

En ese sentido, el juez de Paz le ordenó a Suárez “el cese inmediato de los actos de perturbación y/o intimidación contra Francisco Suárez”, así como “mantener la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño/a y Adolescente, a fin de continuar con el acompañamiento y seguimiento del grupo familiar, debiendo informar cualquier variación significativa en la situación del niño o del entorno familiar”.

La carta escrita por Suárez

Finalmente, el magistrado dijo: “Le hago saber a ambos progenitores que deberán abstenerse de exponer, involucrar o utilizar al niño en los conflictos que pudieran suscitarse entre los adultos y que todo pedido concerniente a la comunicación o interacción”.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, había denuncias cruzadas entre ambos. Suárez sostenía que su exmujer no le permitía ver el chico. Ella, por el contrario, planteaba los riesgos que podría correr el chico. “Ella no se lo quería dar porque veía lo que le hacía y que el nene no quería ir”, explicaron las fuentes a Infobae.

La mujer, sin embargo, no se dio por vencida y nuevamente hizo una presentación para obtener la cautelar. El objetivo no lo logró: el 8 de noviembre último, el Juez de Garantías de Bahía Blanca, Alberto Antonio Manzi, ante este dictamen previo, analizó la cuestión en el mismo sentido. En la resolución, el magistrado explicó la denuncia de la madre y luego emitió su decisión.

“En su relato, la señora D.A.G. refiere que se encuentra separada del sujeto denunciado, de cuya unión tuvieron un hijo de nombre Francisco. En concreto, sostiene haber sido víctima de hechos de violencia psicológica, hostigamiento, amenazas y malos tratos, en lo que el sujeto denunciado utiliza al niño como instrumento para manipularla, someterla y causarle daño. Entre otras cuestiones, manifiesta que en circunstancias en que el niño queda al cuidado de su padre, lo obliga a proferir insultos y expresiones de odio hacia la dicente, afirmando que posee audios que lo acreditarían”, comenzó el magistrado.

“La denunciante afirma que su hijo está siendo sometido a maltratos por su padre, y teme por la integridad del niño. Al momento de darse tratamiento a la medida requerida solo se cuenta en autos con los dichos vertidos por la denunciante, careciéndose de todo otro elemento de convicción que permita objetivar su relato (por caso, los audios que alude la nombrada)”, indicó.

Finalmente, el juez Manzi no le dio la razón a la madre porque consideró que no está acreditada la denuncia que elevó. Es decir, no había pruebas fehacientes para asegurar que el niño estaba en peligro. Además, dijo que el fuero de Paz es el más idóneo para resolver el caso.

“Resulta improcedente hacer lugar a la medida cautelar que se solicita. No solo no se encuentran suficientemente acreditados los requisitos previstos, sino también debido a que la imposición de la medida cautelar pretendida por la denunciante tiene una fuerte incidencia en el vínculo paterno-filial, lo que denota que no en esta sede, sino en el fuero especializado -Juzgado de Paz interviniente- quien se encuentra en mejores condiciones de resolver la cuestión planteada, pues cuenta con un Equipo Técnico capaz de considerar las distintas aristas que reúne la conflictiva familiar suscitada”, finalizó.

La carta que anticipó la tragedia

El crimen ocurrió poco después de la medianoche del martes, en el acceso a esa localidad, a unos 150 metros del cruce con la ruta provincial 60. La tragedia se desencadenó cuando Suárez -camionero de profesión- llamó a su exmujer para anunciarle su ubicación, comunicarle que iba a asesinar a su hijo y que luego se quitaría la vida.

De inmediato, la mujer, que se encontraba en su día franco, alertó a sus colegas de la fuerza de seguridad, quienes enviaron un móvil policial al lugar.

Al llegar, los agentes encontraron detenido un camión Mercedes Benz 2035 sobre la banquina, y en su interior los cuerpos de Suárez y el niño.

El hombre escribió la carta el 8 lunes pasado, antes de llevarse al chico

De acuerdo con lo que trascendió, en base a los primeros datos de la investigación, el hombre se hallaba muerto con un disparo en la cabeza y una pistola Bersa calibre 22 en una mano. El menor aún presentaba signos vitales, aunque falleció poco después, durante su traslado al hospital.

Poco después del hecho, trascendió la carta que Suárez le escribió a su ex para anunciarle lo que iba a ocurrir y culparla de la situación.

“Nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste, te propusimos que no te vayas a Pigüé y lo hiciste igual, no te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos”, arrancó el mensaje.

“Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir. Siempre con mentiras como vos estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenés que aprender a no mentir y jugar con las personas y sentimientos de ellas”, le dijo en otro tramo.

Y siguió: “Yo te había dejado el camino libre hasta hace poco, cuando me empezaste a invitar a tu casa y me propusiste irnos a vivir a otro lado y tener otro hijo. Me parecía medio loco todo, pero lo único que quería era ver a mi hijo crecer feliz con su mamá y papá y con un hermanito aún más. Luego arrancaste con un martes trece como siempre, ahora a llorar a la iglesia Daiana García”.

En el mensaje, Suárez dijo que se iba con Francisco porque le prometió “cuidarlo siempre”. “Él va a estar bien junto a mí donde quiera que estemos y no en una vida de mierda que le podés dar vos acá dejando tirado en un lado u otro para irte con algún macho porque es lo primero que siempre hacés. A vos el nene no te importa y nunca te importó”, continuó.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 (UFIJ N°5) del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la responsabilidad del fiscal Jorge Viego, interviene en la causa, que fue calificada como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

Las fuentes judiciales indicaron que en cuanto a la causa no hay mucho más por hacer, ya que el culpable está muerto. Por lo pronto, resta acreditar fehacientemente lo que pasó, finalizaron.