Se negó a hacer un test de alcoholemia porque su auto estaba estacionado y terminó absuelto

Un conductor que se negó a hacer un test de alcoholemia porque estaba estacionado y la Justicia lo absolvió

La Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata absolvió a un conductor que se había negado a realizar un test de alcoholemia porque su vehículo se encontraba estacionado, lo que, según los jueces, eximía al imputado de someterse a dicho control.

Esta decisión, adoptada por la Sala I integrada por los jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco, revocó parcialmente el fallo previo de la jueza Inés Hayde Olmedo, quien había declarado la nulidad parcial de la sanción y ordenado el reenvío del expediente a la sede administrativa.

En la resolución emitida esta semana, los magistrados confirmaron parcialmente la sanción por estacionar en contramano, estableciendo una multa de $254.496,16. Según la información publicada por el medio local 0223, la defensa del conductor argumentó que su cliente permanecía dentro del vehículo, pero con el motor apagado y el automóvil detenido, lo que, a su entender, hacía improcedente la imputación por negarse al control de alcoholemia.

Los jueces analizaron el caso y concluyeron que la cuestión no era de nulidad procesal, sino de valoración de la prueba.

“Lo que observo en el presente no es una cuestión de nulidad, como entendió la magistrada de origen, sino, antes bien, un asunto de valoración probatoria. Si la primera sentenciante, consideró que el plexo cargoso no alcanzaba el poder convictivo suficiente para condenar al encartado, debió haberlo absuelto, como bien apuntó el recurrente, más no declarar la nulidad parcial del pronunciamiento de faltas y ordenar el reenvío de las actuaciones para darle una segunda oportunidad a la administración de mejorar la acusación, como hizo finalmente”, señalaron en el fallo.

El tribunal de Mar del Plata determinó que el acusado no debía someterse al control porque el vehículo estaba detenido y con el motor apagado

La causa se originó la noche del 1 de junio, cuando personal de Tránsito labró dos actas: una por negativa a realizar el control de alcoholemia y otra por estacionar en contramano.

La Justicia de Faltas había impuesto multas por ambas infracciones, pero la Cámara de Apelación y Garantías revocó la sanción vinculada al test de alcoholemia, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar la acusación.

Iban de viaje de egresados, los choferes dieron positivo en alcoholemia y sus reemplazos tampoco pasaron el test

Un grupo de estudiantes del Instituto Sagrado Corazón de Oliva vio demorado su viaje de egresados a Bariloche luego de que cuatro choferes asignados por la empresa de transporte dieran positivo en controles de alcoholemia.

La incertidumbre creció cuando, tras el primer control realizado por personal de la Municipalidad de Oliva en la mañana del miércoles, los dos conductores iniciales, de 54 y 48 años, no superaron el test.

La llegada de dos reemplazos no resolvió la situación: ambos también arrojaron resultados positivo, lo que generó preocupación entre los padres y madres presentes. “A los dos choferes que nos mandaron les dio positivo también”, relató Orieta Pérez, madre de uno de los estudiantes, en diálogo con el medio local El Doce TV.

Para descartar posibles errores en los equipos, la Jueza de Faltas solicitó la intervención de la Policía Caminera, que realizó controles adicionales y utilizó instrumental diferente. Como parte de la verificación, el director del colegio —padre de uno de los alumnos y conocido por no consumir alcohol— se sometió a la prueba, obteniendo cero como resultado. “Evidentemente, los equipos funcionan”, afirmó Pérez, despejando dudas sobre fallas técnicas.

Tras varias horas de espera, los choferes de reemplazo volvieron a ser testeados y, en esta ocasión, el resultado fue negativo.

Los padres presentes indicaron que el primer resultado había sido “apenas por encima de 0”. Finalmente, los estudiantes pudieron iniciar el viaje, luego de un operativo preventivo que buscó garantizar la seguridad de los jóvenes.