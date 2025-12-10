Crimen y Justicia

Una adolescente se arrojó de una camioneta en movimiento tras discutir con su novio y el joven quedó detenido

El episodio ocurrió el martes por la madrugada en la calle Asunción del barrio La Quinta. La menor sufrió un traumatismo de cráneo. Investigan qué la llevó a tirarse del vehículo

Un incidente de alta gravedad ocurrió la madrugada de este martes en Villa Carlos Paz, cuando una joven de 17 años terminó hospitalizada luego de lanzarse desde una camioneta en movimiento, en la que viajaba junto a su novio. El joven quedó detenido.

La situación tuvo lugar cerca de las 4 de la mañana en la calle Asunción, en el barrio La Quinta.

La joven se trasladaba junto a su pareja, un joven de 23 años —identificado como Pereyra—. Según lograron reconstruir las autoridades, ambos mantuvieron una acalorada discusión, por lo que la adolescente solicitó en varias ocasiones a su pareja que detuviera la marcha de la Toyota Hilux en la que circulaban.

Ante la negativa del hombre, la joven tomó la decisión de saltar del vehículo en plena marcha. Vecinos del lugar se percataron de lo que había sucedido y dieron aviso inmediato a las autoridades. De esta manera, un móvil de la Policía de Villa Carlos Paz se hizo presente en el lugar.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el conductor fue aprehendido bajo la acusación provisoria de “haber provocado una situación de riesgo”. Mientras tanto, ordenaron el secuestro de la camioneta. El hombre fue alojado en la dependencia policial local a la espera de las medidas que adopte el juzgado interviniente.

Los primeros reportes médicos señalaron que la adolescente presentaba un traumatismo de cráneo y una herida cortante en el cuero cabelludo.

El personal sanitario procedió a inmovilizarla y trasladarla de urgencia al hospital municipal, donde recibió atención especializada. Ahora, se encuentra fuera de peligro, pero bajo observación constante.

El avance de la investigación quedó en manos de la Justicia de Villa Carlos Paz. Ahora, las autoridades continuarán analizando en las razones que originaron la discusión y evaluarán en las próximas horas la posible existencia de otros delitos. Por esto, no descartan que se amplíe la imputación contra el detenido conforme avance el análisis pericial de la unidad y se incorporen más testimonios de terceros.

Discutió con su pareja y la mató: quiso fingir un accidente

Un hombre de 39 años fue detenido e imputado por femicidio de Mabel Rosana López Fernández en la Ruta Provincial 13, en la provincia de Neuquén, luego de que la camioneta en la que viajaban cayera por un barranco. El hecho, inicialmente considerado un accidente, cambió de carátula cuando testigos revelaron que el conductor había discutido violentamente con la víctima minutos antes del siniestro.

Todo sucedió a principios del mes de noviembre. A 10 kilómetros del puente de Kilka, una Nissan Frontier 4x4 blanca se precipitó al vacío. En el vehículo viajaban el conductor, identificado como A. R., su pareja y dos trabajadores del rubro de la construcción.

Según la información recabada por Diario Neuquino, habían partido desde Moquehue rumbo a Zapala, tras compartir la noche anterior en una cabaña junto a los obreros. Durante esa noche, A. R. golpeó a López Fernández en el rostro y otras partes del cuerpo. La mujer logró escapar de madrugada, fue hallada herida por los trabajadores cerca de la ruta y pidió ayuda, llegando a comunicarse con su hermano para alertar sobre la situación.

Horas más tarde, en la zona de la Aduana, el agresor localizó nuevamente a la víctima y la convenció de subir a la camioneta con la promesa de regresar a Cutral Co. Durante el trayecto, ambos discutieron en guaraní, mientras los acompañantes, ubicados en la parte trasera, escuchaban los gritos de la mujer. Más adelante, los obligó a descender del vehículo.

Según la Fiscalía, en ese momento “colocó la camioneta en marcha, aceleró y la dirigió deliberadamente hacia el precipicio”. La víctima, que no llevaba el cinturón de seguridad, salió despedida del habitáculo y fue hallada con múltiples fracturas, aun con vida. Pese a los esfuerzos médicos, murió camino al hospital de Zapala.

El conductor también resultó herido, pero intentó simular ante el personal sanitario que se trataba de un accidente.

Al conocer el testimonio de los trabajadores, la fiscal Pizzipaulo imputó a A. R. por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, solicitando cuatro meses de plazo para completar la investigación.

