Horror en Santa Cruz: encontraron a una mujer calcinada y detuvieron a su novio

Sabrina Aylen Vega, la víctima

Una escabrosa escena tuvo lugar en la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz, durante la mañana del lunes, cuando se encontró el cuerpo de una mujer calcinado tras un incendio intencional que arrasó su vivienda. La justicia investiga un femicidio y tiene como principal sospechoso a pareja, que fue detenido horas después.

La víctima fue identificada como Sabrina Aylen Vega, quien era madre de una niña y había dejado pistas públicas sobre la relación tóxica que vivía con Maximiliano Oviedo, su novio ahora arrestado. Justo antes del siniestro final, la joven había posteado una foto con él que decía: “Y así con cara de leso y difícil de manejar y yo con carácter de mierda y todo nos entendemos. 2 tóxicos que no pueden estar separados. Te amo hdp, nadie banca y nadie lo entendería”.

Tres días después, Sabrina fue hallada muerta. El hecho tuvo lugar en un departamento de la calle Estrada al 1600 de Puerto Deseado. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, ella estaba en el interior de la propiedad y fue encontrada luego de que los vecinos advirtieran la presencia de humo y solicitaran el auxilio de los servicios de emergencia.

El último posteo de la víctima con su novio, ahora detenido

En consecuencia, personal policial, acompañado de bomberos, forzó la entrada y halló a Vega tendida en el piso, ya sin signos vitales. La puerta de acceso, según los primeros reportes, se encontraba abierta con la llave puesta y había sido bloqueada desde el interior utilizando objetos. Además, la ranura de la base tenía colocados paños apretados para evitar la salida del humo.

Estos elementos sumaron indicios a la hipótesis principal de la Justicia: que el incendio fue provocado de manera deliberada y con intención de matar a quien estuviese adentro de la vivienda. Por eso, las autoridades investigan el caso como un posible femicidio.

Los profesionales que intervinieron en la escena iniciaron de inmediato una serie de peritajes para reconstruir la dinámica de lo ocurrido. El informe preliminar determinó la existencia de un foco ígneo provocado intencionalmente y descartó que el incendio hubiese comenzado por un desperfecto accidental.

La recolección de testimonios sumó datos clave. Testigos detallaron que la jornada previa y la mañana del hecho se habían escuchado discusiones provenientes del interior del departamento, lo que coincide con la línea investigativa que maneja la fiscalía.

Durante la tarde del mismo día, la investigación dio un paso decisivo al localizar a Maximiliano Oviedo en una zona descampada cercana al cañadón del Mirador, apartado del centro de la ciudad.

Maximiliano Oviedo, el detenido

Tras recibir un aviso anónimo, los agentes policiales acudieron al lugar y se encontraron con el hombre en actitud evasiva. Así, Oviedo fue interceptado y detenido como principal sospechoso de la muerte de la joven. Hasta la mañana del miércoles no había sido indagado.

La autopsia al cuerpo de la víctima permitirá determinar fehacientemente la causa de muerte y confirmar si falleció por acción directa del incendio, asfixia, o por alguna lesión previa. La hija de Vega, por su parte, quedó al resguardo de familiares.

El vínculo entre la víctima y el sospechoso

Sabrina Aylen Vega, la víctima, tenía una hija menor de edad, por quien su entorno más cercano mantenía preocupación por la relación que la mujer experimentaba desde hacía tiempo.

Los posteos que publicaba la mujer en sus perfiles

Sus últimos posteos en las redes sociales dan cuenta de un vínculo tóxico que existía entre ellos. La joven publicaba varias fotos con frases sobre parejas que atraviesan obstáculos, que siguen juntos a pesar de las discusiones y que se eligen aunque las cosas “no vayan bien”.

Además, cuando subía fotos con Oviedo, sumaba frases que hacían referencia a que seguirían de novios aunque el resto no lo pueda entender.

La situación era conocida por el entorno de ella: en el marco de la investigación, allegados y familiares relataron que había situaciones de violencia en esa relación.