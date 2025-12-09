Estaba detenido por intento de homicidio, se escapó a la casa de su novia y lo recapturaron

El prófugo recapturado

Un hombre que estaba bajo arresto domiciliario en Mar del Plata acusado de intento de homicidio, abuso de armas, robo, lesiones y otros delitos fue detenido en la tarde del lunes tras haber violado la orden judicial y escapado de su casa. La detención se logró después de varios días de búsqueda y vigilancia que confirmaron que el hombre se había refugiado en la casa de su novia, en el barrio Las Alamedas de la ciudad balnearia.

La investigación comenzó cuando las autoridades descubrieron que el detenido ya no estaba en la dirección establecida para cumplir la medida de prisión domiciliaria. En este contexto, los agentes del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Octava organizaron una serie de operativos de seguimiento y recolección de información en la zona que se extendieron en diferentes franjas horarias para no alertar al sospechoso.

La vigilancia también incluyó el uso de distintos vehículos y recorridos a pie, a partir de los cuales se evaluaron los movimientos diarios del hombre y las posibles rutas que utilizaba para desplazarse sin ser advertido.

Según fuentes policiales, la vigilancia discreta logró establecer que el sospechoso se resguardaba de manera recurrente en el domicilio de su pareja. Los datos recolectados permitieron organizar el operativo con precisión para evitar cualquier fuga de información que pudiera interferir con la detención.

El operativo culminó en calle 43, entre calle 56 y Colectora Batán, donde los uniformados lograron visualizar e interceptar al hombre. Pese a los intentos del detenido para no ser descubierto —incluyendo un cambio en el corte de cabello y el uso de lentes, con los que pretendía ocultar su identidad—, los efectivos lo identificaron y procedieron a su arresto sin incidentes violentos.

Luego de la aprehensión, el hombre fue escoltado hasta la Unidad Penal N° 44 de Batán, a la espera de las próximas resoluciones judiciales.

Las fuentes policiales indicaron que el hombre enfrenta un conjunto de procesos judiciales por hechos que incluyen abuso de armas, allanamiento de morada cometido durante robos, lesiones leves, daños materiales, tentativa de homicidio y tenencia como portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Además, se lo investiga por tenencia de estupefacientes en infracción a la Ley 23.737. Todos estos antecedentes quedaron reunidos en el legajo penal, base sobre la que avanzará el proceso judicial en distintos tribunales.

La estrategia aplicada en este caso contempló acciones de inteligencia policial, el análisis de las rutinas del sospechoso y el desarrollo de un despliegue logístico especial en el barrio Las Alamedas. Fuentes policiales indicaron que la combinación de tareas de campo y manejo reservado de información resultó clave para concretar la detención sin poner en riesgo el curso de las causas en trámite.

Una vez alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, el detenido permanece bajo custodia y a disposición de la justicia, mientras se resuelve su situación procesal en torno a los numerosos delitos por los que era buscado. En los próximos días seguirán las actuaciones judiciales con nuevas medidas, pericias y audiencias, a partir de la intervención de los diferentes órganos judiciales encargados de cada expediente penal.