Elevaron a juicio el caso de la joven asesinada en un acto sindical: su hermano es el principal acusado

Gabriela Mónica Pérez, la joven asesinada durante el acto sindical en Córdoba en septiembre de 2023

La causa por el crimen de Gabriela Mónica Pérez, la joven que fue asesinada de un tiro en el cuello durante un acto sindical en la provincia de Córdoba en septiembre de 2023, dio un paso clave: elevaron el caso a juicio oral. El principal acusado es Gustavo Herrera, hermano de la joven; el otro, un hombre identificado como Adrián Vallejos y señalado como presunto cómplice.

La víctima asesinada de un disparo durante un acto del Sindicato Obreros y Empleados de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) en septiembre de 2023, en el barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba.

Allí, se llevaba a cabo una reunión por las futuras elecciones del sindicato en las que los gremialistas Nicolás Fitipaldi y Franco Saillén se disputaban el poder del sindicato, pero en medio del discurso del delegado, una persona comenzó a disparar.

De acuerdo con los videos del hecho que se dieron a conocer en su momento, se trató de un hombre vestido con un buzo azul, chaleco negro y con la cara cubierta se ubicó detrás de un auto y comenzó a disparar. El tiro en el cuello le ocasionó la muerte horas después en el hospital, a donde fue sometida a una cirugía.

La Justicia cree que los disparos iban dirigidos contra personas allegadas al gremialista Fittipaldi. Herrera, hoy de 38 años, fue detenido semanas después por la Policía.

La fiscalía a cargo de Silvana Fernández señala a Herrera como posible partícipe en la trama que derivó en el ataque durante el evento sindical. La defensa, por su parte, anticipó que apelará la decisión de elevar la causa a juicio, mientras que la familia del acusado sostiene su inocencia.

El hermano de Gabriela enfrenta cargos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con dolo eventual y tentativa de homicidio agravado. Vallejos, conocido con el alias “Petaca”, es señalado como partícipe necesario del homicidio agravado y la tentativa de homicidio. Lo acusan de haber estado en el vehículo.

El abogado Carlos Nayi, quien representa como querellante al viudo de Gabriela, se mostró en diálogo con La Voz conforme con la elevación a juicio firmada el viernes pasado a última hora y remarcó que reclamará máximo castigo en el juicio.

La joven era madre de una nena y murió de un tiro en el cuello

Por el hecho hay un tercer acusado, aunque permanece prófugo. Se trata de Luis Mendoza, quien -cree la Fiscalía- manejaba el auto y fue la persona que buscó a Herrera a su casa poco antes del ataque. El sospechoso tendría vínculos con la barra de un club.

La Justicia tiene otras dos causas abiertas de manera paralela: por un lado, trata de dar con los autores intelectuales del ataque armado (las miradas están puestas en la rivalidad entre gremios) y, por otro, una causa por supuesta violencia de género contra el propio Herrera en contra de una expareja.

En su declaración indagatoria, el acusado, que está alojado en Bouwer, señaló su inocencia. La acusación no pudo agravar los cargos a un crimen por encargo por precio o promesa remuneratoria. Es decir, no pudo establecer que los acusados fueron contratados como sicarios.

Sobre Herrera pesan varios indicios. Por ejemplo, un peritaje antropométrico indicó una alta similitud entre Herrera y el hombre con gorra observado en las imágenes de las cámaras de seguridad.

Además, la causa incluye rastreos y seguimientos de teléfonos celulares, entrecruzamiento de llamadas y escuchas, así como análisis de filmaciones captadas antes, durante y después del ataque.

La fiscalía también destaca la presunta vinculación de Herrera con un prófugo relacionado al caso.