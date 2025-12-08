Lo buscaban por apuñalar y matar a su novio y cuando lo atraparon aún tenía manchas de sangre en la ropa

Marcos Paz: lo buscaban por matar al novio y cuando lo atraparon aún tenía manchas de sangre en la ropa

Lo atraparon en una esquina de la localidad de Marcos Paz y no se resistió cuando vio correr a los policías de la DDI de Luján en dirección a él. Enseguida levantó los brazos y se entregó. En su ropa llevaba los indicios que validaban la teoría del caso: habían matado a su novio y todas las sospechas llevaban a él, incluso testigos lo habían visto salir de la vivienda antes de descubrir al enfermero Mariano Gastón Roldán (45) en un charco de sangre. Quedó detenido, acusado del homicidio de su pareja.

Fuente del caso dijeron a Infobae que el detenido fue identificado como Jonathan Rodrigo Delgado, un salteño oriundo de la localidad de El Bordo que este miércoles cumplirá los 37 años en prisión.

Está acusado de haber matado a Roldán de una puñalada, en una causa que investiga la UFI N°4 de Mercedes con el fiscal Luis Carcagno.

El caso se descubrió en las últimas horas. Un llamado al 911 alertó a la Policía Bonaerense sobre la presencia de una persona herida en un domicilio ubicado en Buenos Aires 100. Cuando el personal de la Comisaría Marcos Paz llegó al lugar se encontró a Roldán: tenía una herida punzocortante en la región pulmonar.

El acusado de matar a su novio

Ante la situación crítica que presentaba la víctima, Roldán fue trasladado en un móvil policial al Hospital Local de Marcos Paz, donde murió mientras era intervenido quirúrgicamente.

La investigación inicial fue derivada por la Justicia a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Luján, que actuó junto a personal de la comisaría local. Los agentes realizaron tareas investigativas, analizaron cámaras de seguridad y tomaron testimonios a vecinos, lo que permitió establecer que el principal sospechoso del hecho era la pareja de la víctima.

“Un testigo declaró que vio a Delgado salir a pie del domicilio tras el incidente”, contaron fuentes el caso a este medio. Ante ello y por disposición de la UFI N°4 de Mercedes, los policías montaron un operativo que culminó en la intersección de 9 de Julio y Sarmiento, también en Marcos Paz.

Allí lograron la aprehensión del imputado. Al momento del arresto, Delgado aún vestía prendas con evidentes manchas hemáticas. Además, se le secuestró un celular de color azul y la ropa que llevaba puesta.

El sospechoso fue trasladado a la sede de la Comisaría Marcos Paz, donde permanece alojado de forma preventiva a la espera de comparecer ante la autoridad judicial para la correspondiente audiencia imputativa.

Brutalidad en Carmen de Areco

El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Areco a principio de diciembre. El hombre era peleador profesional y recibió un golpe cuando estaba de espalda. Ahora, debe realizarse una intervención quirúrgica por las lesiones que le quedaron en la cabeza

La UFI N°4 del departamento judicial de Mercedes, en colaboración con la ayudantía local, también el ataque a traición a un profesor de kickboxing en medio de un altercado dentro de un gimnasio de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco.

El hecho ocurrió a principios del mes de diciembre y ahora la víctima debe realizarse una serie de intervenciones quirúrgicas por las lesiones que le dejó.

Según lo que pudo saber Infobae, el agredido se llama Alexander Acuña, un hombre de 35 años que se dedicaba a enseñar diferentes disciplinas de combate como kickboxing o taekwondo. En tanto, el agresor es un joven identificado con las iniciales P.P. que asistía al gimnasio como cliente y realizaba pesas de manera libre.

De acuerdo a lo que comentaron a este medio, todo comenzó días antes por unas quejas debido al desorden que había en el gimnasio. En ese sentido, el joven acusó a Acuña de exponerlo ante el dueño del lugar. Esto llevó a un intercambio a través de WhatsApp donde se leen amenazas. Y de ahí a la invitación a pelear y al ataque a traición.

El acusado fue notificado de la causa en su contra por lesiones graves.