Crimen y Justicia

Vecinos de Lavallol denunciaron una batalla narco por el territorio: tiros por la noche y padres aterrorizados

Videos de balacera y de un ajuste narco generaron preocupación. Los habitantes del lugar piden auxilio sin dar a conocer sus identidades

Guardar
Disparos a la madrugada registrados por los vecinos

La violencia que es habitual en los monoblocks de Lavallol se recrudeció desde septiembre pasado, cuando los vecinos comenzaron a notar que algunos episodios que antes eran la excepción, ahora se hicieron frecuentes: tiroteos nocturnos, sangrientos ajustes de cuenta y balas que pasan muy cerca. Una amenaza latente. Se sienten, dicen, como en la antigua Rosario, cuando los narcos habían ganado la calle y disputaban los puntos de venta a puro plomo.

Habitantes del lugar, que prefirieron mantener sus identidades en reserva por temor, indicaron a Infobae que el nuevo escenario, presuntamente, está ligado a la llegada de un grupo de personas de nacionalidad colombiana que tendrían como objetivo de ganar el territorio a los narcos peruanos que tenían el control de la venta de droga al menudeo.

Sobre todo, en el sector conocido como “barrio Laberinto”, un reducto lleno de pasillos que puede resultar una trampa perfecta para quienes no conocen la zona.

Habituados a los hechos de violencia e inseguridad ligados a la actividad narco, como a la afluencia de consumidores, los vecinos aseguran estar paralizados por el miedo. No salen de sus casas cuando baja el sol y cada vez son menos los que se animan a llevar a sus hijos a la capilla Nuestra Señora de Itatí, ubicada en el corazón de ambos barrios.

En el templo religioso muchos chicos realizaban catequesis, pero también merendaban y llevaban una vianda a sus casas. En la actualidad, son muy pocos los que se atreven a caminar hasta ese sitio. “Se tienen que cuidar mucho”, indicó una fuente a este medio.

Infobae accedió a videos, que encabezan esta nota, de los disparos cruzados por la noche y el ataque sicario a una mujer. Una constante con la que ahora deben convivir los residentes de la zona, en base a su denuncia.

Las imágenes circularon por diferentes grupos de WhatsApp y generaron una respuesta. Según señalaron, efectivos de Gendarmería estuvieron en la zona por algunos días, pero cuando se retiraron el miedo regresó.

Fuentes de esa fuerza de seguridad negaron, sin embargo, haber sido convocados para tal fin, explicaron que tienen una base en un polideportivo de Lomas de Zamora y, “cada tanto”, realizan patrullajes en Lavallol y sus alrededores.

Los casos que generaron alarma

Los primeros días de septiembre, una mujer fue atacada a balazos por dos hombres, presuntos sicarios narco. El video, que también acompaña esta nota, muestra la crudeza del momento: la víctima aparece junto a los dos agresores, sin conocer todavía las intenciones de ambos, hasta que uno de ellos le pregunta a su cómplice, que graba el momento: “¿Comenzó?“.

“Sí”, responde con determinación el camarógrafo. Enseguida, con su rostro tapado por un cuello y una gorra, el primero de ellos toma un arma del bolsillo de su campera y le dispara a los pies de la mujer, al tiempo que señala: “Esto es de parte del peruano Jesús”.

Al principio, la víctima parece no reaccionar, pero como la agresión no cesa, comienza a correr. Los disparos se intensifican. De acuerdo a fuentes policiales, terminó internada en un hospital con dos heridas de arma de fuego en las piernas.

De acuerdo a Diario Conurbano “Jesús” no era uno más: “(Fue) un narcotraficante muy poderoso hace algunos años en la zona de Llavallol. Ahora se encuentra detenido, con pedido de extradición, en España”.

Días atrás, fue baleada una nena.

Temas Relacionados

LavallolNarcotráficoúltimas noticias

Últimas Noticias

Un hombre le desfiguró la cara a golpes a una nena de 7 años, atacó a la madre y fue detenido por vecinos en Gerli

Ocurrió este sábado y el agresor, padrastro de la menor, permanece hospitalizado bajo custodia policial

Un hombre le desfiguró la

Usaban menores para vender cocaína y sospechan que trabajaban para Los Monos: cómo cayó “La Banda del Playón” en Rosario

Tras seis meses de investigación, la Justicia Federal desarmó la estructura de una banda de narcomenudeo pesada de la ciudad santafesina. Aunque su jefe está preso desde junio pasado, seguían operando.

Usaban menores para vender cocaína

El abogado de Emerenciano Sena fue detenido otra vez y acusado del mismo delito: robar vacas

La Policía de Chaco arrestó a Ricardo Osuna. Este año había estado varias semanas preso por sustracción de ganado y logró la libertad tras haber pagado una millonaria fianza

El abogado de Emerenciano Sena

Recuperaron las lupas de 3.500 dólares robadas a un cirujano de La Plata y detuvieron al ladrón

El hecho había ocurrido la semana pasada en las calles 13 y 39. Los instrumentos son indispensables para trasplantes pulmonares y cirugías cardiovasculares

Recuperaron las lupas de 3.500

“Vimos todo”: habló el primer testigo del accidente de tránsito en el que murieron dos jóvenes en Monserrat

El accidente ocurrió la noche del 28 de noviembre pasado en el cruce de las avenidas Huergo y Belgrano. La fiscalía pide colaboración a personas que hayan presenciado lo sucedido

“Vimos todo”: habló el primer
DEPORTES
Desapareció 60 años y la

Desapareció 60 años y la hallaron en un lugar impensado: la curiosa historia de la única pieza que queda del primer trofeo del Mundial

Las mejores anécdotas de Walter Nelson y Alejandro Fabbri: del día que sufrieron con los Hooligans a los viajes a dedo

Habrá campeón argentino en la Liga Sudamericana de básquet: el triple heroico que definió una de las semifinales

Escándalo en Liverpool por las declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador: “El club me está traicionando”

La confesión más sincera de Mascherano tras ganar la MLS con Inter Miami y recordar su paso como técnico de la Selección

TELESHOW
Las mil caras de Joaquín

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

INFOBAE AMÉRICA

El CNE de Honduras atribuyó

El CNE de Honduras atribuyó la caída del sistema de escrutinio a “problemas técnicos”: “El proceso ha sido una batalla constante”

Stewart Copeland: “Un día vino Satanás y me dijo: ‘¡Toca los hits de The Police!’"

Murió Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio