Mar del Plata: detuvieron a un joven acusado de dispararle en la cabeza a un policía durante un operativo antidrogas

Luego de una serie de allanamientos y seguimientos encubiertos, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a un joven de 18 años señalado como el autor del disparo que dejó en estado crítico al oficial Ian Joaquín Ruiz (20 años) durante un operativo antidrogas.

El procedimiento, que culminó con la detención, involucró un operativo de seguimiento encubierto y la coordinación precisa de varias dependencias policiales.

La agresión a Ruiz se remonta al 4 de diciembre, cuando el oficial, integrante de la DITDI de Mar del Plata, se encontraba cumpliendo tareas vinculadas a dos allanamientos sobre narcotráfico, por disposición de la UFI de Estupefacientes. Según la reconstrucción judicial, el uniformado fue sorprendido por la espalda mientras llevaba a cabo acciones operativas. Sin advertencia, recibió un disparo en la cabeza, informó la investigación.

El Ministerio Público Fiscal, tras valorar la información recabada, emitió tres órdenes de allanamiento con el objetivo de dar con el paradero de Parodis. Investigadores de Crimen Organizado y de la DDI Mar del Plata detectaron el círculo de allegados del sospechoso e identificaron a una joven que mantenía contacto con él, utilizando distintos domicilios como presuntos refugios. Este sábado, los operativos simultáneos permitieron secuestrar un arma casera calibre 22, diversas municiones y un teléfono celular.

La pesquisa avanzó luego con vigilancia encubierta sobre los movimientos de esa joven. Hacia la madrugada siguiente, los equipos la observaron dirigirse a una plaza ubicada en la zona de Colón y Uruguay. Minutos después, arribó al lugar un joven en motocicleta que reunía las características del prófugo. Los agentes esperaron la oportunidad adecuada para actuar: al interceptarlo, el detenido habría intentado extraer un arma nueve milímetros con cargador extendido, pero fue reducido tras un forcejeo e inmediatamente detenido. Los uniformados también secuestraron la moto.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal avalaron tanto la aprehensión de Parodis como el secuestro de los elementos encontrados. El oficial Ruiz, por su parte, continúa internado bajo pronóstico reservado.

El hecho

El último parte médico referido a la salud de Ruiz, que se emitió este mediodía, informó que el agente “abre los ojos, pero aún no hay evidencia de conexión al medio”. Y aclaró: " Se observa para el caso clínico que la evolución es buena, aunque continúa estable, en estado grave, con riesgo de vida".

La investigación, a cargo de las divisiones de Crimen Organizado y la DDI, incluyó análisis de inteligencia y rastreo que permitieron identificar a Parodis y reconstruir su entorno cercano. Allí se detectó también el posible rol de una joven que mantenía contacto con el prófugo y disponía de varios domicilios donde podría ocultarse. Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal emitió tres órdenes de allanamiento, ejecutadas el 6 de diciembre. En los operativos se secuestraron un arma casera calibre .22, municiones y un teléfono celular.

Quién es Ian Joaquín Ruiz

Ian Joaquín Ruiz, más conocido como “Joaco”, fue a la Escuela Provincial Nº 13, ubicada en Alió e Ituzaingó. Tras culminar con sus estudios, tomó la determinación que sería policía. Según detalló el medio La Capital de Mar del Plata, su padrastro Walter fue una de sus influencias, ya que es perito de la Policía Científica.

Sus estudios para calificar como agente se llevaron a cabo en la Escuela “Juan Vucetich” de Bahía Blanca y tras finalizar el curso le notificaron que integraría la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata. Esta designación le permitiría estar más cerca de su familia.

El oficial Ian Joaquín Ruiz junto a su madre.

Hincha de Boca, “Joaco” cumplió la insistencia de sus tres hermanos Agustín, Demián y Rodrigo, se contactaron con la Peña “Roberto Mouzo” y conocieron La Bombonera para ver a Boca en agosto de este año, en un partido en el que el xeneize empataría con Racing Club.