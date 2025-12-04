Crimen y Justicia

Los argentinos que robaron en el shopping de Miami deben volver a Estados Unidos en enero por pedido de la Justicia

Lo confirmó Roberto Castillo, abogado de uno de los mendocinos acusados de robar valijas con ropa en el Dolphin Mall. Los cinco “mecheros VIP” llegaron este jueves a Mendoza

Roberto castillo, abogado de uno de los argentinos que robaron en un shopping de Miami

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua, los cinco argentinos detenidos el domingo pasado por robar valijas llenas de ropa de varios locales del shopping Dolphin Mall de Miami, llegaron esta madrugada a la provincia de Mendoza, lugar donde viven, luego de pagar la fianza que les impuso la Justicia de Florida. Sin embargo, los acusados deberán viajar nuevamente a Estados Unidos y presentarse ante la jueza Mindy Glazer en menos de dos meses.

Así lo confirmó Roberto Castillo, abogado de Rua, quien en diálogo con TN confirmó que los cinco “mecheros VIP” tendrán una nueva audiencia a finales de enero. “La última audiencia es el 29 de enero. Tienen que presentarse. Lo que tenemos ahora por delante, la próxima semana, es la audiencia de lectura de cargos. Ahora es cuando aparece la figura del fiscal”, explicó el letrado.

En otro orden, Castillo intentó exculpar a su defendido y aseguró que no tiene relación con el robo y apuntó contra el parte policial, ya que, a su criterio, es lo que termina por involucrar a su cliente en algo que -dice- no tuvo nada que ver.

“Es una persona que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se investigan. Quedó involucrado en una situación lamentable. Me parece que el problema surge con el reporte policial, porque si el reporte policial hablaba de hurto, la responsabilidad penal es integral. Es decir, la persona que hurtó tiene que responder por el hurto”, explicó.

Los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami

“Ahora, como el reporte policial habla de organización criminal, porque todos llegaron juntos al shopping, hay que ver por qué han involucrado personas que no tienen nada que ver. De hecho, él (por Rua) me mandó a mí todos los comprobantes, que fueron los que yo el día de ayer envié al abogado que compareció a la audiencia del día de ayer”, añadió.

“De hecho, las compras las hizo con tarjeta de crédito. Lo que digo es que hay una exageración en hablar de una organización criminal, y eso cambia el panorama trascendentalmente porque decir que una persona hurtó y tiene que responder por un hurto es una cosa. Hablar de que son un grupo que se puso de acuerdo para ir a delinquir a Estados Unidos, es otra cosa”, dijo.

Entre otras cosas, dijo que tuvo acceso a las cámaras de seguridad y contó qué observó. “Hay un seguimiento a una persona en particular, en lo que yo entiendo que podría haber complicado a la persona a la cual represento. Y es que ellos, después de ese seguimiento a una persona que estaba en un local, lo hacen hasta un patio de comidas, que ellos habían acordado”, explicó.

“Cuando llegan a ese punto de encuentro, esta misma persona abre la valija, una valija que aparentemente no había sido robada, y ahí pone mercadería. Esto es muy normal. Las personas que van a Estados Unidos a grandes los locales, guardan toda la mercadería. Entonces viene la policía y dice: “Vamos a pasar a este despacho, quiero que me muestren los comprobantes de pago de las cosas”“, relató.

Al respecto, dijo que no está del todo acreditado que Rua supiera que esa valija era robada. “Hay una sospecha firme, por supuesto, por eso existe este proceso”, dijo.

“Lo cierto es de que bajo ningún concepto él tenía conocimiento, porque él fue a vacacionar, no fue a delinquir. Por eso es importante entender el contexto. Cualquier ciudadano que va a Miami en el mismo período, se toma siete días de vacaciones y tres días los utiliza para comprar”, sostuvo.

“Yo no defiendo la conducta delictiva de las personas, lo que trato de analizar es la prueba que existe en contra de Juan particularmente. Después, hay otras personas que tienen que responder”, añadió.

Finalmente, explicó que Rua enfrenta cargos en su contra por organización criminal que dirigía sus conductas a hurtar o a robar. “Lo cierto es que ahora interviene la figura del fiscal y el fiscal puede llegar a quitar esos cargos”, adelantó.

