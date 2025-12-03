Crimen y Justicia

El caso de la droga “La Bomba” en el aeropuerto de Córdoba y un duro revés de Casación al condenado

Le rechazaron el recurso por el que había apelado la pena de cuatro años de prisión por haber sido descubierto con esos estupefacientes sintéticos de alta toxicidad cuando abordaba un vuelo a El Calafate

Guardar
El sospechoso había sido detenido
El sospechoso había sido detenido por la PSA en el aeropuerto de Córdoba (Martín Rosenzveig)

“5E-NBOH” es el nombre de una sustancia psicoactiva sintética de alta toxicidad conocida vulgarmente como “La Bomba” o “N-Bomb”. Eso le hallaron a un hombre hace casi dos años en el aeropuerto Internacional “Ingeniero Ambrosio Taravella” de Córdoba, cuando se disponía abordar un vuelo El Calafate. Llevaba 76 dosis escondidas en una billetera y una lata redonda en su equipaje de mano. Lo condenaron a cuatro años de cárcel y este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal le dio un duro revés al condenado.

A través de su Sala II, la Cámara de Casación resolvió rechazar el recurso presentado por la defensa de Bruno Román Oyarzo Cortez, de 24 años y oriundo de Santa Cruz, quien había sido condenado a cuatro años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes.

La decisión, adoptada por unanimidad por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, confirma la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba y sella la suerte judicial del joven, que había intentado revertir su condena alegando, entre otros puntos, la inconstitucionalidad del mínimo de la pena prevista por la ley de drogas.

El caso se remonta al 7 de diciembre de 2023, cuando Oyarzo Cortez, de entonces 22 años, fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Córdoba – Ingeniero Ambrosio Taravella mientras se disponía a abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a El Calafate.

En su equipaje, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria halló 76 dosis del estupefaciente 25E-NBOH y 3,5 gramos de marihuana, ocultos en una billetera y una lata dentro de una valija de mano. La materialidad ilícita del hecho no fue discutida en el proceso.

La defensa, a cargo del abogado Jerónimo Ferreira Agüero, centró su estrategia en dos ejes principales: por un lado, sostuvo que la conducta atribuida debía encuadrarse como tentativa y no como delito consumado, ya que la intervención policial impidió que el traslado llegara a destino; por otro, cuestionó la proporcionalidad de la pena y solicitó que se declare la inconstitucionalidad del mínimo legal de cuatro años previsto por el artículo 5 de la Ley 23.737.

En su voto, la jueza Ledesma desestimó ambos planteos. Sobre la calificación legal, consideró que la defensa no logró demostrar que el hecho quedara en grado de tentativa. Por el contrario, la sentencia valoró pruebas como los mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono de Oyarzo Cortez, en los que el acusado coordinaba la compra y posterior traslado de las planchas de estupefaciente, detallando precios, cantidades y el vuelo que tomaría.

Para la magistrada, estos elementos “acreditan con total certeza y sin lugar a duda alguna, cuál era la finalidad ulterior que tenía el acusado: la comercialización de los mismos”, lo que descarta la hipótesis de tentativa y confirma la consumación del delito de transporte.

En cuanto al pedido de inconstitucionalidad del mínimo de la pena, la Sala II fue categórica. La defensa argumentó que la sanción resultaba “irrazonable, desproporcionada y contraria a los fines de prevención especial”, invocando la juventud, la falta de antecedentes y el contexto personal y académico de Oyarzo Cortez.

Sin embargo, el tribunal recordó que “la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico”, y que solo procede ante una estricta necesidad, lo que no se verificó en este caso.

El juez Yacobucci coincidió con el rechazo del recurso y profundizó en la interpretación del tipo penal. Explicó que el delito de transporte de estupefacientes se consuma con el simple desplazamiento de la sustancia de un lugar a otro, sin que sea necesario que llegue a destino o se concrete la entrega.

En el caso bajo análisis, corresponde descartar la figura de la tentativa, en tanto el transporte imputado se encuentra consumado, dado que efectivamente se verificó el desplazamiento del material estupefaciente”, sostuvo el magistrado, y agregó que la pena impuesta se ajusta al mínimo legal y resulta proporcionada a la gravedad del hecho.

La defensa también había solicitado, en subsidio, que se aplique el criterio de “perforar” el mínimo legal y se dicte una condena en suspenso, citando precedentes de la propia Sala II. El tribunal, sin embargo, remarcó que tales excepciones solo proceden en situaciones de injusticia manifiesta o desproporción notoria, circunstancias que no se presentaron en este expediente.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal deja firme la condena a cuatro años de prisión y una multa que Oyarzo Cortez deberá abonar en un plazo de diez días hábiles, una vez que la sentencia quede firme. El tribunal también tuvo presente la reserva del caso federal, lo que habilita a la defensa a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si lo considera pertinente.

Durante el proceso, la defensa destacó el perfil personal del condenado, su arrepentimiento y su deseo de retomar los estudios universitarios, pero la Sala II consideró que tales circunstancias fueron debidamente valoradas como atenuantes y no justifican una reducción por debajo del mínimo legal.

Temas Relacionados

25E-NBOHdrogas de diseñoCórdobaEl CalafateCámara de Casación Penalúltimas noticiasdroga La Bomba“N-Bomb”

Últimas Noticias

Dos ladrones con hasta 14 años de antecedentes penales fueron detenidos por un robo a un jubilado en San Justo

Los capturaron cuando trataban de ingresar a la casa de la víctima. Un adolescente de 16 años y un cuarto cómplice también quedaron arrestados

Dos ladrones con hasta 14

Horror en La Rioja: denunciaron a un hombre por filmar con cámaras ocultas a sus inquilinas

La Justicia le secuestró más de 100 CD’s, dos computadoras y una cámara. Por el momento no fue detenido

Horror en La Rioja: denunciaron

Drama en La Plata: le robaron lupas de 3.500 dólares a un cirujano cardiovascular y pide ayuda para recuperarlas

Ocurrió entre las calles 13 y 39. Los instrumentos son indispensables para trasplantes pulmonares y cirugías cardiovasculares

Drama en La Plata: le

Investigan a un estudiante de informática por crear videos porno con IA usando rostros de menores

El sospechoso fue denunciado en agosto pasado por dos de sus víctimas, que tenían 16 y 17 años al momento de los hechos. Será indagado en las próximas horas

Investigan a un estudiante de

Llegaron a su fiesta de egresados y descubrieron que los habían estafado

El escándalo estalló el sábado pasado, cuando los chicos de la escuela Eduardo Chahla llegaron vestidos de gala para la ocasión y en el salón no los estaban esperando. Se hicieron cuatro denuncias

Llegaron a su fiesta de
DEPORTES
La esperanzadora sentencia de Dibu

La esperanzadora sentencia de Dibu Martínez sobre la Selección: “Tengo más ilusión en este Mundial que en el anterior”

El inesperado dardo del Papu Gómez a España por los futbolistas que eligen jugar para la selección argentina

Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Sorteo del Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo en vivo

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

TELESHOW
Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió

Entre lágrimas, Juli Poggio desmintió haber coqueteado con Nico Occhiato: " No me gusta que me acusen de Tatiana"

El papá de Rocío Pardo habló de la boda de su hija con Nicolás Cabré: “Voy a tener que vender más entradas”

Murió a los 49 años Puni Corvalán, referente del rock de Santiago del Estero

El gesto a la distancia de Maxi López a su esposa Daniela Christiansson a pocos días de dar a luz

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

INFOBAE AMÉRICA

Alemania desplegó el sistema Arrow

Alemania desplegó el sistema Arrow para blindar su territorio y reforzar su defensa ante la amenaza de misiles rusos

Tiempos Recios Habemus

“Testigos de la historia”: la Agencia EFE celebra 60 años en Argentina con una exposición histórica

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

Periodismo digital con IA: avances en España y LATAM