Balearon a un adolescente en Rosario y la Policía detuvo a seis sospechosos

Seis detenidos tras tiroteo que dejó herido a un adolecente en el Fonavi de Rouillón y Seguí

El oeste de Rosario volvió a ser escenario de violencia armada cuando un adolescente de 16 años resultó herido por en medio de una balacera en plena vía pública.

El joven, identificado como T. L., fue trasladado de urgencia por un vecino al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) tras recibir impactos de bala en el brazo derecho y la pierna izquierda, aunque las lesiones no revistieron gravedad.

Según informó Rosario3, el ataque se produjo a las 16.30 en la intersección de Espinillo y Juan XXIII (ex Biedma), dentro de la jurisdicción de la Comisaría 19ª.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Seguridad, seis varones de entre 18 y 21 años fueron aprehendidos en las inmediaciones del lugar, en dos procedimientos realizados por la Policía poco después del tiroteo.

Las detenciones se apoyaron en imágenes captadas por la central de monitoreo y en llamados al 911 de vecinos, quienes señalaron un departamento ubicado en Rouillón y Rivero como posible refugio de los implicados. En ese domicilio, los agentes incautaron un cargador de pistola de nueve milímetros, elemento que quedó incorporado a la investigación.

La madre de T. L. retiró al adolescente del hospital alrededor de las 18.30, luego de que los médicos confirmaran que las heridas no ponían en riesgo su vida.

Este hecho se suma a una serie de ataques recientes que sacudieron la zona, marcado por disputas vinculadas a la venta de drogas. El minimarket de Espinillo al 3600 fue blanco de balaceras en dos ocasiones, los días 13 y 14 de noviembre. El propietario del local relató a Rosario3 que ambos atentados ocurrieron en un contexto de amenazas.

El minimarket de Espinillo al 3600 fue blanco de balaceras en dos ocasiones

El 20 de octubre, en Juan XXIII al 5700, sicarios asesinaron a Maximiliano Nahuel Gómez Cáceres, de 20 años. Durante el operativo policial posterior, tres jóvenes conocidos como “soldaditos” fueron detenidos en un departamento cercano, donde se hallaron evidencias de fraccionamiento de estupefacientes.

En los últimos días de noviembre, la Policía detuvo en dos ocasiones a un joven apodado “Semilla” en Rouillón y Juan XXIII. Se trata de Santino O., de 18 años, a quien los investigadores identifican como integrante de la banda narcobarrial Los Menores. En uno de los arrestos, los agentes le secuestraron dosis de cocaína destinadas a la venta callejera, según publicó Rosario3.

La reiteración de estos episodios violentos y la presencia de organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo mantienen en alerta a los vecinos del Fonavi, que ven cómo la inseguridad y los conflictos armados se han convertido en parte de la vida cotidiana del barrio.

Balearon a una adolescente en Rosario cuando estaba en el patio de su casa

La semana pasada, una adolescente de 14 años fue víctima de un ataque a balazos mientras se encontraba en el patio de su vivienda en el oeste de Rosario. La joven sufrió heridas en las piernas y la pelvis, y una de las balas llegó a perforar la pared del colon, lo que obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. Actualmente, permanece internada bajo cuidados médicos en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

El episodio ocurrió en una casa situada en José María Rosa al 1800, donde la familia de la víctima se encontraba en el interior al momento del ataque.

Al escuchar las detonaciones, los familiares salieron y hallaron a la menor gravemente herida, tendida en el patio.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la policía, no existían antecedentes de amenazas ni conflictos previos con otras personas, una circunstancia que añade incertidumbre al caso.

Poco después del ataque, efectivos de la Policía de Santa Fe arribaron al lugar y realizaron las primeras pericias. Durante la inspección, los agentes encontraron siete vainas servidas calibre nueve milímetros y constataron dos impactos de bala en el frente de la vivienda, según reportó el portal Rosario3.

Estos elementos forman parte de la investigación que lleva adelante la Unidad Regional II de la Policía de Rosario, que tomó declaración a los familiares de la víctima.

Hasta el momento, no hay personas detenidas ni sospechosas identificadas por el ataque, y la investigación continúa sin que se hayan establecido móviles claros.