Declararon inimputable al hombre que mató a su sobrina y a su hermana para robarles plata y comprar droga

El futuro de Mauro Matías Caballero quedó sellado tras la decisión judicial que lo declaró inimputable por el asesinato de su hermana y su sobrina en Parque San Martín, Merlo. Aunque no enfrentará una condena penal, el hombre de 35 años permanecerá 15 años en la Unidad Especializada del establecimiento carcelario 34 de Melchor Romero, donde recibirá tratamiento psiquiátrico obligatorio. Esta resolución, adoptada por el juez Marcos Javier Lisa del Tribunal Oral Criminal N° 5 de Morón, responde a la evaluación de los profesionales de salud mental, quienes concluyeron que el agresor representaba un peligro tanto para sí mismo como para terceros en el momento de los hechos.

El magistrado dispuso la medida de seguridad máxima prevista por la ley, que se extenderá hasta el 9 de enero de 2039. Al llegar esa fecha, el Juzgado de Familia deberá determinar si Caballero puede ser externado o si su patología exige la continuidad del encierro.

Según el diagnóstico presentado por los especialistas, al que tuvo acceso el medio local Primer Plano Online, el acusado padece “un trastorno psicótico no especificado, de curso crónico, al que asocia el consumo sostenido de sustancias psicoactivas (principalmente cocaína)”. Este cuadro clínico, de acuerdo con los informes, “compromete su capacidad valorativa” y le genera “una alteración morbosa de sus facultades mentales”, lo que “le impidió comprender la criminalidad de sus acciones y obrar en consecuencia a dicha comprensión”.

La decisión judicial se fundamentó en el acuerdo alcanzado entre el fiscal de juicio, Patricio Pagani, y el defensor oficial, Gustavo Giachino, quienes solicitaron en conjunto el sobreseimiento penal de Caballero y la imposición de la medida de seguridad. El juez Lisa avaló este planteo, alineando su fallo con la postura de ambas partes.

La cuadra de Merlo donde ocurrió el crimen

El crimen ocurrió el 9 de enero de 2024, alrededor de las 17:30, en una vivienda de la calle 12 de febrero al 400, en Parque San Martín.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI N° 8 de Morón, Caballero salió del baño y, utilizando una cuchilla de carnicero tomada de la cocina, atacó a su hermana Verónica (33 años), a su sobrina Jazmín Florencia Santi (14 años) y a una amiga de la menor.

Jazmín Santi murió casi de inmediato, a causa de múltiples heridas cortantes en el tórax, mientras que Verónica sufrió lesiones graves en distintas partes del cuerpo y falleció tras agonizar durante un mes, el 10 de febrero.

La tercera víctima, una adolescente de 13 años, resultó gravemente herida pero logró sobrevivir. Tras escapar por una ventana, pidió auxilio a un vecino, seguida por Verónica, quien, ensangrentada, alcanzó a decirle al hombre “mi hermano nos atacó” antes de desvanecerse. Ambas fueron trasladadas al hospital Héroes de Malvinas.

El ataque se produjo en un contexto familiar particular: la familia preparaba la fiesta de 15 de Jazmín. Según la investigación, todo apunta a que Caballero buscaba el dinero destinado a la celebración para adquirir droga. Tras el crimen, huyó y fue detenido horas después mientras deambulaba en la estación del Sarmiento, en Ramos Mejía, cuando estaba por arrojarse a las vías del tren, según detallaron fuentes policiales. En su poder, tenía los celulares de las dos menores agredidas.

La amiga de 13 años de la víctima también fue brutalmente atacada

“Este inhumano le dio 5 puñaladas a mi hermana menor, lo cual tuvieron que abrirla porque le apuñaló el estómago y llenó de puntazos el intestino delgado. Ahora está en terapia intensiva intentando recuperarse después de casi de 3 horas de quirófano. ¡A su amiga de 14 años la mató y a su propia hermana hoy está peleando por su vida!”, escribió en su momento en Facebook la hermana de la víctima, quien acompañó el posteo con una foto de Caballero.