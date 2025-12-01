Crimen y Justicia

Declararon inimputable al hombre que mató a su sobrina y a su hermana para robarles plata y comprar droga

El agresor, identificado como Mauro Caballero, no recibió una condena penal, pero permanecerá 15 años bajo encierro con tratamiento psiquiátrico, ya que no comprendía la criminalidad de sus actos

Guardar
Declararon inimputable al hombre que
Declararon inimputable al hombre que mató a su sobrina y a su hermana para robarles plata y comprar droga

El futuro de Mauro Matías Caballero quedó sellado tras la decisión judicial que lo declaró inimputable por el asesinato de su hermana y su sobrina en Parque San Martín, Merlo. Aunque no enfrentará una condena penal, el hombre de 35 años permanecerá 15 años en la Unidad Especializada del establecimiento carcelario 34 de Melchor Romero, donde recibirá tratamiento psiquiátrico obligatorio. Esta resolución, adoptada por el juez Marcos Javier Lisa del Tribunal Oral Criminal N° 5 de Morón, responde a la evaluación de los profesionales de salud mental, quienes concluyeron que el agresor representaba un peligro tanto para sí mismo como para terceros en el momento de los hechos.

El magistrado dispuso la medida de seguridad máxima prevista por la ley, que se extenderá hasta el 9 de enero de 2039. Al llegar esa fecha, el Juzgado de Familia deberá determinar si Caballero puede ser externado o si su patología exige la continuidad del encierro.

Según el diagnóstico presentado por los especialistas, al que tuvo acceso el medio local Primer Plano Online, el acusado padece “un trastorno psicótico no especificado, de curso crónico, al que asocia el consumo sostenido de sustancias psicoactivas (principalmente cocaína)”. Este cuadro clínico, de acuerdo con los informes, “compromete su capacidad valorativa” y le genera “una alteración morbosa de sus facultades mentales”, lo que “le impidió comprender la criminalidad de sus acciones y obrar en consecuencia a dicha comprensión”.

La decisión judicial se fundamentó en el acuerdo alcanzado entre el fiscal de juicio, Patricio Pagani, y el defensor oficial, Gustavo Giachino, quienes solicitaron en conjunto el sobreseimiento penal de Caballero y la imposición de la medida de seguridad. El juez Lisa avaló este planteo, alineando su fallo con la postura de ambas partes.

La cuadra de Merlo donde
La cuadra de Merlo donde ocurrió el crimen

El crimen ocurrió el 9 de enero de 2024, alrededor de las 17:30, en una vivienda de la calle 12 de febrero al 400, en Parque San Martín.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI N° 8 de Morón, Caballero salió del baño y, utilizando una cuchilla de carnicero tomada de la cocina, atacó a su hermana Verónica (33 años), a su sobrina Jazmín Florencia Santi (14 años) y a una amiga de la menor.

Jazmín Santi murió casi de inmediato, a causa de múltiples heridas cortantes en el tórax, mientras que Verónica sufrió lesiones graves en distintas partes del cuerpo y falleció tras agonizar durante un mes, el 10 de febrero.

La tercera víctima, una adolescente de 13 años, resultó gravemente herida pero logró sobrevivir. Tras escapar por una ventana, pidió auxilio a un vecino, seguida por Verónica, quien, ensangrentada, alcanzó a decirle al hombre “mi hermano nos atacó” antes de desvanecerse. Ambas fueron trasladadas al hospital Héroes de Malvinas.

El ataque se produjo en un contexto familiar particular: la familia preparaba la fiesta de 15 de Jazmín. Según la investigación, todo apunta a que Caballero buscaba el dinero destinado a la celebración para adquirir droga. Tras el crimen, huyó y fue detenido horas después mientras deambulaba en la estación del Sarmiento, en Ramos Mejía, cuando estaba por arrojarse a las vías del tren, según detallaron fuentes policiales. En su poder, tenía los celulares de las dos menores agredidas.

La amiga de 13 años
La amiga de 13 años de la víctima también fue brutalmente atacada

“Este inhumano le dio 5 puñaladas a mi hermana menor, lo cual tuvieron que abrirla porque le apuñaló el estómago y llenó de puntazos el intestino delgado. Ahora está en terapia intensiva intentando recuperarse después de casi de 3 horas de quirófano. ¡A su amiga de 14 años la mató y a su propia hermana hoy está peleando por su vida!”, escribió en su momento en Facebook la hermana de la víctima, quien acompañó el posteo con una foto de Caballero.

Temas Relacionados

MerloRamos MejíaInseguridad en el ConurbanoHomicidiosInimputableÚltimas Noticias

Últimas Noticias

“Matalo, mandalo al hospital”: un adolescente fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Salta

A pesar de la gravedad del ataque, las autoridades confirmaron que no se presentó ninguna denuncia y la víctima permanece fuera de peligro

“Matalo, mandalo al hospital”: un

Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche

El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre

Extendieron la prisión preventiva de

Cayó una banda que realizaba entraderas en el Conurbano: se sacaron fotos con un celular robado y fueron atrapados

Se les imputan dos delitos, cometidos en menos de una semana. Los ladrones se llevaron desde electrodomésticos hasta las herramientas del jardín

Cayó una banda que realizaba

Internaron a una bebé con signos de maltrato en Córdoba: presentaba golpes, quemaduras y una intoxicación por cocaína

El papá de la menor señaló que fue a buscar a su hija a la casa de su madre y, ante el cuadro desesperante, pidió ayuda. Las autoridades tomaron intervención en el caso

Internaron a una bebé con

Mató a su pareja en Santa Fe y murió tras chocar con su moto mientras huía

Una vez que las autoridades identificaron al fallecido en el siniestro, lograron comprobar que sus características correspondían a las del principal sospechoso por el crimen, ocurrido durante la madrugada del domingo

Mató a su pareja en
DEPORTES
Durísimas acusaciones de Argentinos a

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky se reúne con Macron

Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El “Dr. Satán” de París: la macabra red de asesinatos que aterrorizó a Francia en plena guerra

Salvador Nasralla aseguró que revertirá la ventaja de Asfura y pidió mantener la calma mientras se actualizan los datos electorales

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura encabeza el escrutinio tras la difusión de los primeros resultados oficiales