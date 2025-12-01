Crimen y Justicia

441 hechos de estafa y $36 mil millones de embargo: duro golpe para el “Cositorto de los departamentos”

La Justicia amplió el procesamiento contra Vito L’Abbate y sus hijos, cabezas del grupo Induplack, acusados por la fiscal Mónica Cuñarro del mayor engaño inmobiliario de la historia reciente

Guardar
Tres obras de pozo del
Tres obras de pozo del grupo Induplack

En las últimas horas, la Justicia tomó una dura decisión contra el empresario e ingeniero civil Vito L’Abbate, cabeza junto a sus hijos del grupo Induplack, acusados de la mayor estafa inmobiliaria de la historia reciente.

Tras una exhaustiva investigación de la fiscal Mónica Cuñarro, la jueza Paula González decidió ampliar por segunda vez el procesamiento de Vito, hoy preso en el penal de Devoto. Hoy, lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer 441 hechos de estafa, según el nuevo fallo al que accedió Infobae. El agravamiento en la imputación es notable. En su procesamiento anterior, el patriarca del clan había sido acusado de 85 casos.

Su hijo Emanuel Andrés también fue acusado de ser un jefe de la asociación ilícita. Sus otros hijos, Juan Ignacio y Santiago David, así como su colaborador Patricio Gastón Flores -todos ellos detenidos bajo prisión preventiva en diversos penales federales como Ezeiza y Marcos Paz- fueron señalados como miembros. González decidió ratificar la inhibición de bienes de todos los imputados, una medida que ya había tomado a fines de julio último.

El monto del embargo merece una mención aparte: $36.954.357.836. El salto es cuántico: en decisiones previas, el clan L’Abbate había sido embargado por poco más de $900 millones.

Real estate tumbero: el penal
Real estate tumbero: el penal de Villa Devoto, donde Vito L'Abbate se encuentra detenido

El caso

Los L’Abbate operaban con dos brazos: la inmobiliaria Induplack e Induplack Fiduciaria SA, que administraba los fideicomisos, hoy con un rojo de más de 100 millones en cheques sin fondo.

Según la acusación, la empresa Induplack operó desde 2012 hasta abril de este año en el creciente mercado inmobiliario porteño, con ofertas de obras de pozo con cuotas pesificadas, que resultaban tentadoras para pequeños inversores, personas que tras años de ahorro deseaban tener su casa. Ofrecieron, por lo menos, 13 obras en su esquema a lo largo de diversos barrios porteños, en calles como Caaguazú, Ruiz Huidobro y la avenida Rivadavia.

Con el tiempo, las demandas y causas judiciales comenzaron a apilarse. Induplack no entregaba los departamentos. El grupo sangraba por deudas, atravesado por escraches online de sus víctimas.

La jueza González calculó el supuesto daño causado en 24 millones de dólares y 1125 millones de pesos.

Un documento de Induplack Fiduciaria
Un documento de Induplack Fiduciaria

El fondo común en la mira de la Justicia

Entre 2021 y 2022, el grupo Induplack se multiplicó con casi una decena de empresas, la gran mayoría cáscaras vacías. Los L’Abbate ofrecieron una explicación al respecto:

“Durante la audiencia celebrada el 15 de abril pasado, en el marco de su descargo, Vito y Emanuel L’Abbate intentaron justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares por lo que empezaron a vender activos de la familia y de la empresa familiar y que nunca se quisieron concursar. El último de los nombrados aseguró categóricamente: ‘El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden, por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios’”. Sin embargo, el plan falló.

Un expediente un tanto particular se acumuló a la causa de la jueza González y la fiscal Cuñarro. El expediente investiga el fondo común “Quinquela +Predial Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Ley 27260”, que involucró a los L’Abbate. El registro del fondo fue aprobado por la Comisión Nacional de Valores en 2017. “Los beneficios para los inversores se centraban en que, adquirían la titularidad de unidades funcionales que luego podrían ser vendidas”, apuntó González.

El propio socio gerente del fondo común denunció el caso en la Justicia. Según la denuncia, “los pormenores detallados, no tuvieron otra finalidad que la de obtener el control de todo el negocio, pues el dinero invertido sirvió para blanquear fondos (recuérdese que se formalizó en el marco del sinceramiento fiscal) y, luego todo el dinero que ingresaba por la venta y reventa de inmuebles no iba al Fondo Común de Inversión ni a la construcción de los edificios, sino que se desviaba en beneficio de los imputados”, continuó la jueza.

Temas Relacionados

InduplackEstafaFiscal Mónica CuñarroJueza Paula GonzálezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron al casero de un campo en Chacabuco: lo acusan de robar 160 mil dólares y 15 millones de pesos

La investigación derivó en el allanamiento y detención del hombre de 38 años que era encargado del predio. En su casa encontraron la totalidad del dinero y varias armas

Detuvieron al casero de un

“Me diste en el corazón”: qué declaró la adolescente de 16 años detenida por matar a puñaladas a su novio en Lanús

La joven prestó declaración ante el fiscal Juan Ignacio Colazo y dio su versión sobre los hechos que terminaron con la vida de Santiago Nahuel López Monte, de 20 años

“Me diste en el corazón”:

Seis presos hicieron un boquete en el baño y se fugaron en Misiones: uno tiene pedido de captura internacional

Ocurrió en la localidad de Bernardo de Irigoyen. La policía provincial trabaja junto con las autoridades de Brasil para ubicar a los prófugos, en un operativo que incluye drones y rastrillajes con perros en zona de montes

Seis presos hicieron un boquete

Un camionero dijo que lo engañaron en la ruta pero era una puesta en escena para quedarse con la carga: el detalle que lo delató

El chofer del vehículo había denunciado haber sido raptado y liberado por los supuestos ladrones. Sin embargo, quedó detenido junto a dos cómplices

Un camionero dijo que lo

Los chats de los acusados de vender fentanilo ilegal en Argentina: quiénes lo compran

Una causa investigada por la PROCUNAR reveló una red de comerciantes y envíos por encomienda desde Misiones a CABA. El vínculo del caso con HLB Pharma

Los chats de los acusados
DEPORTES
La inusual falla arbitral que

La inusual falla arbitral que pasó inadvertida en el triunfo de Boca ante Argentinos

Tras la clasificación de Gimnasia y a la espera de Racing-Tigre, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

Una gresca en el área y un remate al arco vacío: el insólito gol convalidado por un árbitro que dio la vuelta al mundo

El singular récord que alcanzará Alpine pese a terminar último este año en la Fórmula 1

Tras su salida de River Plate, Enzo Pérez se acerca a un gigante de Sudamérica y que acaba de coronarse campeón

TELESHOW
El video de Rocío Marengo

El video de Rocío Marengo tras su internación en la etapa final de su embarazo: “Bebito, te esperamos con mucho amor”

El divertido viral al que reaccionó Bizarrap: “Tenés una mamá joven y no te pone Plim Plim”

Luis Brandoni se recupera en su casa antes de comenzar con la temporada de verano en Mar del Plata

El filoso comentario de Andy Chango a Wanda Nara: “A Maxi López le fue bien lejos tuyo”

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

INFOBAE AMÉRICA

Cinco claves para entender las

Cinco claves para entender las reñidas elecciones de Honduras: del empate técnico al silencio de la izquierda

160 habitaciones, 2 mil puertas a ninguna parte y un misterio que desafía el tiempo: así es la singular mansión Winchester

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas

Los halcones americanos ganan terreno como aliados inesperados de los huertos de cerezas en Estados Unidos