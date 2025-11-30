Registraron un saldo de cinco personas heridas producto de ataques violentos en Santa Fe

Tres de las víctimas fueron ingresadas en el Hospital Iturraspe (Gentileza: El Litoral)

La noche del viernes y la madrugada del sábado en Santa Fe estuvieron marcadas por una serie de episodios violentos que dejaron un saldo de cinco personas heridas en distintos barrios de la capital provincial. En algunos de los ataques, las víctimas habían sido heridas por armas de fuego, aunque también hubo episodios donde se utilizaron armas blancas.

Uno de los incidentes más llamativos ocurrió en la Manzana 6 de Alto Verde, donde un adolescente de 17 años fue apuñalado por un amigo de 15. El hecho se produjo cerca de una cancha de fútbol 5 durante la madrugada del sábado.

La víctima recibió una herida punzante debajo de la axila derecha y fue trasladada en ambulancia al Hospital José María Cullen. A pesar de la gravedad potencial de la lesión, los médicos constataron que no presentaba daños severos y el joven fue dado de alta pocas horas después.

Casi simultáneamente, en el extremo opuesto de la ciudad, un hombre de 34 años ingresó al Hospital Iturraspe acompañado por una mujer, tras haber sido baleado en el pie derecho. De acuerdo con la información publicada por El Litoral, todo ocurrió en las inmediaciones del cruce de las calles Matheu y Cafferata, cerca del alero de barrio Acería.

Hasta el momento, no habría detenidos por ninguno de los hechos (Gentileza: Rosario Plus)

Según relató la víctima a la Policía, fue abordado por asaltantes que intentaron robarle el teléfono móvil y, al resistirse, recibió un disparo que atravesó su empeine. La investigación de este caso quedó a cargo del personal de la Comisaría 17a.

El tercer caso sucedió en el barrio Candioti, sobre la calle Belgrano al 4100 y a pocos metros de las vías del ferrocarril, se registró otro episodio de violencia armada. Pasadas las 20:00 horas del viernes, un joven de 20 años fue herido de bala en la pierna izquierda.

A raíz de esto, una ambulancia del servicio público de salud provincial 107 lo trasladó al Hospital Cullen. Luego de que recibiera atención médica primaria, los profesionales confirmaron que el proyectil no había causado lesiones de consideración.

Mientras tanto, en el sector noroeste de la ciudad, un hombre de 46 años fue apuñalado en la parte baja del abdomen, específicamente en la fosa ilíaca. El ataque ocurrió en la cuadra de la calle Chubut al 7000, en barrio Loyola Norte, bajo la jurisdicción de la Comisaría 7a. Un conocido de la víctima lo llevó al Hospital Iturraspe, donde quedó internado en observación tras recibir atención médica.

Las otras dos víctimas fueron asistidas en el Hospital María Cullen

El último de los hechos reportados tuvo lugar a las 19:00 horas en el barrio Escarafía, sobre la calle Don Guanella. Allí, un joven de 25 años sufrió una herida de bala en el muslo derecho, lo que provocó que el proyectil alojado en su cuerpo.

De esta manera, se convirtió en la tercera víctima en ser ingresada en el Hospital Iturraspe y, hasta el momento, no se difundieron más detalles sobre las circunstancias del ataque. Las actuaciones correspondientes están siendo realizadas por la Comisaría 10a.

Otras dos personas fueron baleadas en el lapso de tres horas en Roario Villa Gobernador Gálvez

Esta semana, un hecho similar ocurrió en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. En un contexto de violencia, se conoció que dos personas fueron baleadas producto de peleas y altercados en la vía pública. Las víctimas fueron atendidas y se confirmó que no corrían riesgo de vida.

El primer hecho ocurrió el sábado 22 de noviembre en Villa Gobernador Gálvez, cuando una joven de 25 años fue herida de bala en la región pélvica durante el mediodía, en la intersección de las calles Crespo y Pasaje A. Aparentemente, la víctima había mantenido una discusión con un familiar cuando apareció otra persona, quien le disparó sin mediar palabra.

El atacante huyó inmediatamente tras el hecho, y los primeros indicios de la investigación sugieren que podría tratarse de un pariente de la joven. La víctima fue trasladada de urgencia en una camioneta al Hospital Anselmo Gamen, donde los médicos confirmaron la herida de arma de fuego y fue internada.

Horas después, la violencia se trasladó a la zona norte de Rosario. Allí, cerca de las 14:45 horas, un hombre fue atacado en la intersección de Medrano y Coliqueo. De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la víctima recibió cinco disparos en las piernas.

El agresor, que se desplazaba en bicicleta, increpó al hombre y lo acusó de “haber mirado a su mujer” antes de abrir fuego. La intervención inmediata de quienes presenciaron el ataque permitió que el hombre fuera trasladado rápidamente a un centro de salud, lo que resultó determinante para que se encuentre fuera de peligro.