Crimen y Justicia

Mataron a tiros a una mujer en González Catán y su hijo de 12 años resultó herido

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis: desde un ajuste de cuentas hasta un hecho de inseguridad

La zona donde sucedió todo
Un ataque armado conmocionó a los vecinos de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, donde una mujer murió y su hijo de 12 años quedó herido tras una balacera contra su casa.

La Fiscalía especializada en homicidios se encuentra a cargo de la investigación del hecho que ocurrió el miércoles en la intersección de Achega y Gamboa.

La noche de aquel día transcurría sin sobresaltos en el barrio cuando una serie de detonaciones rompió la calma. Vecinos escucharon múltiples disparos y alertaron al 911.

Al llegar, los agentes de la Policía Bonaerense encontraron a una mujer gravemente herida tendida en la vía pública y a su hijo, de 12 años, con lesiones producto del tiroteo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio Inforbano, la mujer presentaba heridas de bala en el tórax, la pierna y la nuca por lo que los propios policías y un vecino asistieron a la víctima, mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Ante la demora de los servicios de asistencia médica, decidieron trasladarla por sus propios medios al hospital René Favaloro de Rafael Castillo. Allí, los médicos intentaron reanimarla, pero la gravedad de las lesiones impidió salvarle la vida.

Un familiar de las víctimas relató que madre e hijo se encontraban frente a la casa cuando comenzó el tiroteo. El niño, tras percibir la gravedad del ataque y ver a su madre herida, corrió a buscar ayuda entre los vecinos. El menor sufrió un roce de bala en la zona lumbar, pero se encuentra fuera de peligro.

La Policía halló al menos
La inspección de la escena llevada a cabo por peritos y la Policía Científica reveló al menos trece vainas servidas, dispersas sobre la vereda y el acceso principal de la vivienda. Esta evidencia refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque premeditado con un claro objetivo: efectuar numerosos disparos dirigidos hacia la casa.

Frente a esto, la Fiscalía dispuso una serie de peritajes técnicos y la realización de la autopsia para determinar el calibre de las armas utilizadas y el trayecto de los proyectiles. Las autoridades intentan dar con el paradero de los autores del ataque, aunque al cierre de esta nota no se registraban detenciones ni identificaciones formales de sospechosos.

Con respecto a los motivos detrás del hecho, no se descarta ninguna hipótesis: desde una disputa personal o barrial hasta eventuales conexiones con ajustes de cuentas vinculados a la inseguridad local o negocios ilícitos.

Personal de la Policía custodia la vivienda mientras se profundizan los diligenciamientos en el sector. Los peritos trabajan intentando reconstruir la dinámica exacta del ataque y establecen un circuito del recorrido realizado por los responsables tras las detonaciones.

Asesinaron a disparos a un hombre en Córdoba

La madrugada del viernes pasado en el sudoeste de la ciudad de Córdoba se vio sacudida por un nuevo episodio de violencia luego de que un hombre de 35 años fuera asesinado a balazos en plena vía pública, en un sector de Villa La Tela. A raíz de esto, las autoridades investigarían la posibilidad de que la víctima hubiera tenido conexiones con el mundo del narcotráfico.

El ataque, que ocurrió en la calle Aviador Fortunato Valenti al 1.600, movilizó a la Policía y a los servicios de emergencia, que trasladaron a la víctima en primera instancia al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta.

Sin embargo, por la gravedad de las heridas, se determinó que fuera derivado al Hospital de Urgencias. A pesar de la atención médica que recibió, el hombre murió a causa de las graves heridas de arma de fuego que presentaba en las piernas y en la cabeza.

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, el hecho se produjo alrededor de la 1 de la madrugada, cuando vecinos de la zona escucharon varias detonaciones y alertaron de inmediato a las autoridades locales.

Según relataron los testigos, los agresores se desplazaban en un automóvil Fiat Punto, cuyo color y número de patente no trascendieron. De hecho, en las horas posteriores al homicidio, surgió un dato que podría resultar clave para los investigadores, ya que trascendió que una hermana del hombre asesinado había sido víctima de un ataque a balazos en semanas recientes.

