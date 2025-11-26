Crimen y Justicia

El femicidio de Cecilia Stryzyowski: este miércoles se conocerán las penas contra el clan Sena

Hallados culpables por un jurado popular, ahora la jueza leerá las sentencias que recibirán César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González

Guardar
Los siete llegaron acusados, solo
Los siete llegaron acusados, solo una fue declarado no culpable: Griselda Reynoso

Este veredicto es el resultado de un hartazgo social" y (el crimen) fue la gota que rebalsó el vaso... La gente dijo basta, hasta acá. La gente entendió que era algo más, no solo la condena por un crimen aberrante contra una mujer”. Las palabras de la jueza Dolly Fernández, quien llevó adelante el juicio por jurados contra el clan Sena en Chaco por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fueron certeras. Este miércoles, en la audiencia de cesura, ya no hablará ella, sino la Ley.

Es que se conocerán las penas contra Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena por el femicidio de Cecilia. La cita es a partir de las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza leerá las sentencias que recibirá el clan, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.

Por las dudas de que este miércoles no se puede culminar con el trámite, la sala se reservó también para este jueves y viernes, desde las 9 y 10 horas, respectivamente; para darle fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Chaco.

Hay que recordar que el pasado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios del femicidio de su nuera.

Una imagen de los alegatos
Una imagen de los alegatos

Por su parte, a Obregón, González y Melgarejo se los encontró responsables por encubrimiento agravado, al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso.

Una semana después del veredicto, la defensa de Fabiana González y Gustavo Obregón anticipó que presentará una solicitud para que los ex empleados de los Sena puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Será en la audiencia prevista para este 26 de noviembre que la abogada del matrimonio, Elena Puente, solicitará el cese de prisión para ambos. Su argumento se apoyará en la presunción de que no habría riesgo de fuga y/o entorpecimiento para continuar con la prisión preventiva.

En el caso de la excarcelación no prospere, la defensora se centrará en pedir la prisión domiciliaria solo para González. La solicitud se justificaría bajo el argumento de que es madre de un hijo menor de edad, que se encuentra a su cargo. Asimismo, remarcaría el daño que provocaría en el bienestar del niño el atravesar la crianza alejado de su progenitora.

Cecilia Strzyzowski
Cecilia Strzyzowski

Respecto de Gustavo Melgarejo, fue considerado culpable de encubrimiento simple y se le otorgó la libertad condicional, ya que había cumplido dos tercios de la pena máxima prevista para ese delito durante su detención preventiva.

En tanto, Griselda Reynoso resultó la única imputada declarada no culpable por el jurado y fue absuelta, por lo que está en libertad desde el veredicto.

El caso

“El cuerpo de Cecilia muerta, mutilada, quemada, convertida en cenizas, habló. Nos marcó lugares: el río donde fueron tiradas sus cenizas, se encontró el dije que fue una prueba fundamental en este proceso, se encontró su valija quemada que contenía los sueños de una chica emprendedora... Una chica muy joven a la que le habían prometido otra vida en el sur del país”, fue la síntesis del procurador Jorge Canteros sobre el caso.

La jueza
La jueza

Cecilia el 2 de junio de 2023 entró viva a la casa de la familia Sena de las afueras de Resistencia y, posteriormente, fue retirada sin vida, “envuelta en una manta, en una camioneta y cubierta con bolsas de basura”.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros con la ayuda de los empleados del clan.

Temas Relacionados

Cecilia StrzyzowskifemicidiossentenciasChacoResistenciaMarcela AcuñaCésar SenaEmerenciano Sena

Últimas Noticias

Video: así dos mecheras vaciaron una estantería de una farmacia de La Plata en cuestión de minutos

Las mujeres aprovecharon la distracción del personal para ocultar cremas y perfumes. El encargado descubrió el robo tras percatarse de los faltantes y ver las cámaras de seguridad

Video: así dos mecheras vaciaron

Incautaron más de 147 mil atados de cigarrillos de contrabando en Formosa, valuados en más de $250 millones

Los operativos se llevaron a cabo en el kilómetro 1103 en General Lucio V. Mansilla, el primero y el otro, en inmediaciones del establecimiento El Naranjo

Incautaron más de 147 mil

Audiencia clave en el caso Fernández Lima: tratan la apelación por el sobreseimiento de Cristian Graf

Se hará desde las 11, sin la presencia del dueño de la casa donde se hallaron los restos del adolescente asesinado hace 41 años

Audiencia clave en el caso

Un joven fue brutalmente golpeado a la salida de un pool en Entre Ríos y ahora lucha por su vida

El ataque se produjo en la localidad de Federal. La Policía trabaja en identificar a los agresores y, hasta el momento, no hay detenidos

Un joven fue brutalmente golpeado

Delincuentes interceptaron a una familia en plena Ruta 6 y les robaron el auto a mano armada

Las víctimas viajaban de San Vicente a Ranelagh, partido de Berazategui, cuando fueron interceptados en plena madrugada por una camioneta. Dos personas armadas los obligaron a abandonar su vehículo y escaparon junto a un cómplice que manejaba el otro rodado

Delincuentes interceptaron a una familia
DEPORTES
Jugó con Maradona e hizo

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La discutida presidenta del Louvre

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos

Isabel Allende, Eduardo Sacheri y más, en el increíble Black Friday de libros electrónicos

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro