El femicidio de Cecilia Stryzyowski: este miércoles se conocerán las penas contra el clan Sena

Los siete llegaron acusados, solo una fue declarado no culpable: Griselda Reynoso

“Este veredicto es el resultado de un hartazgo social" y (el crimen) fue la gota que rebalsó el vaso... La gente dijo basta, hasta acá. La gente entendió que era algo más, no solo la condena por un crimen aberrante contra una mujer”. Las palabras de la jueza Dolly Fernández, quien llevó adelante el juicio por jurados contra el clan Sena en Chaco por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fueron certeras. Este miércoles, en la audiencia de cesura, ya no hablará ella, sino la Ley.

Es que se conocerán las penas contra Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena por el femicidio de Cecilia. La cita es a partir de las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza leerá las sentencias que recibirá el clan, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.

Por las dudas de que este miércoles no se puede culminar con el trámite, la sala se reservó también para este jueves y viernes, desde las 9 y 10 horas, respectivamente; para darle fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Chaco.

Hay que recordar que el pasado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios del femicidio de su nuera.

Una imagen de los alegatos

Por su parte, a Obregón, González y Melgarejo se los encontró responsables por encubrimiento agravado, al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso.

Una semana después del veredicto, la defensa de Fabiana González y Gustavo Obregón anticipó que presentará una solicitud para que los ex empleados de los Sena puedan acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Será en la audiencia prevista para este 26 de noviembre que la abogada del matrimonio, Elena Puente, solicitará el cese de prisión para ambos. Su argumento se apoyará en la presunción de que no habría riesgo de fuga y/o entorpecimiento para continuar con la prisión preventiva.

En el caso de la excarcelación no prospere, la defensora se centrará en pedir la prisión domiciliaria solo para González. La solicitud se justificaría bajo el argumento de que es madre de un hijo menor de edad, que se encuentra a su cargo. Asimismo, remarcaría el daño que provocaría en el bienestar del niño el atravesar la crianza alejado de su progenitora.

Cecilia Strzyzowski

Respecto de Gustavo Melgarejo, fue considerado culpable de encubrimiento simple y se le otorgó la libertad condicional, ya que había cumplido dos tercios de la pena máxima prevista para ese delito durante su detención preventiva.

En tanto, Griselda Reynoso resultó la única imputada declarada no culpable por el jurado y fue absuelta, por lo que está en libertad desde el veredicto.

El caso

“El cuerpo de Cecilia muerta, mutilada, quemada, convertida en cenizas, habló. Nos marcó lugares: el río donde fueron tiradas sus cenizas, se encontró el dije que fue una prueba fundamental en este proceso, se encontró su valija quemada que contenía los sueños de una chica emprendedora... Una chica muy joven a la que le habían prometido otra vida en el sur del país”, fue la síntesis del procurador Jorge Canteros sobre el caso.

La jueza

Cecilia el 2 de junio de 2023 entró viva a la casa de la familia Sena de las afueras de Resistencia y, posteriormente, fue retirada sin vida, “envuelta en una manta, en una camioneta y cubierta con bolsas de basura”.

Si bien el cuerpo nunca apareció, los fiscales reunieron pruebas suficientes para establecer que la mujer fue asesinada, descuartizada y luego carbonizada, mientras que sus restos fueron esparcidos en una zona aledaña a la propiedad de sus suegros con la ayuda de los empleados del clan.