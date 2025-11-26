Detuvieron a un joven que golpeó y le robó 200 mil pesos a una jubilada en una parada de colectivos

La denuncia fue radicada en la Comisaría 13 de La Banda

El asalto a una mujer de 78 años en la ciudad de La Banda, en provincia de Santiago del Estero, derivó en la detención de un joven de 19 años, acusado de haberla golpeado brutalmente durante un forcejeo para arrebatarle la cartera. A raíz de esto, la víctima deberá someterse a una semana de curaciones.

El hecho ocurrió en una parada de colectivos, cuando la jubilada fue abordada por el delincuente. En ese momento, la agredió físicamente para hacerse de la bandolera que llevaba consigo. Según constó en la denuncia, en el interior del bolso portaba documentación personal, tarjetas, recetas médicas, estudios clínicos y $200.000 en efectivo.

Durante el forcejeo, la mujer sufrió lesiones en la cabeza, la cadera y las manos, por lo que tuvo que intervenir el personal médico policial. El diagnóstico determinó que requeriría siete días de curaciones a raíz de los golpes recibidos.

Según la información obtenida por Diario Panorama, la denuncia presentada por la víctima activó un operativo policial coordinado por la Comisaría Comunitaria Nº 13, con el apoyo de la División Prevención Nº 4 y bajo directivas judiciales.

El joven fue detenido, luego de que se realizaran una serie de allanamientos en la zona (Gentileza: Diario Panorama)

El despliegue culminó con un allanamiento en una vivienda del barrio La Isla, donde fue arrestado un joven residente de la misma zona, el cual fue señalado como el presunto responsable del robo. Por este motivo, el acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras las autoridades continúan las tareas para localizar los elementos sustraídos y determinar si existieron otros partícipes en el hecho.

Golpearon con un fierro a un jubilado de 94 años durante un robo en Mar del Plata

La madrugada del viernes en Mar del Plata estuvo marcada por un violento asalto que dejó a una familia sumida en el temor y la indignación. En una vivienda ubicada en la intersección de Vieytes y La Rioja, cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron mientras los residentes dormían, sometiéndolos a una serie de agresiones físicas y amenazas extremas en busca de un supuesto botín en dólares.

El ataque se produjo cuando los asaltantes forzaron las rejas y ventanas para ingresar por el patio interno del chalet. Fue así que sorprendieron a un jubilado de 94 años, su hija y su yerno, quien se encuentra bajo tratamiento oncológico.

Una vez dentro, los agresores desplegaron una violencia inusitada. El hombre mayor fue golpeado con fierros, lo que le provocó lesiones en el rostro y los brazos, y fue amenazado con ser electrocutado si no entregaba dólares. “Pedían dólares y amenazaron con electrocutarlo”, relató una vecina al medio marplatense 0223, quien también señaló la existencia de cámaras de seguridad en la zona que podrían ser clave para identificar a los responsables.

El hombre fue dado de alta, luego de que fuera atendido en un centro de salud privada (Gentileza: Ahora Mar del Plata)

La brutalidad no se limitó al adulto mayor, debido a que tanto la hija como el yerno también fueron reducidos mediante golpes y amenazas. Así, los tres integrantes de la familia terminaron maniatados. Por su parte, los delincuentes escaparon con un botín que incluyó ochenta mil pesos, un revólver, teléfonos celulares, prendas de vestir, un televisor y otros objetos de valor.

Tras el ataque, una ambulancia del SAME trasladó al jubilado a un hospital privado de la ciudad, donde fue sometido a estudios para evaluar los traumatismos sufridos. Luego de que el adulto mayor recibiera atención médica, recibió el alta médica.

En el caso intervino el personal de la comisaría segunda, que estuvo a cargo de realizar las actuaciones correspondientes. En el plano judicial, la investigación quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano, que ordenó el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y dispuso una serie de medidas orientadas a identificar a los autores del violento asalto.