Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven que golpeó y le robó 200 mil pesos a una jubilada en una parada de colectivos

Todo sucedió cuando la víctima, de 78 años, esperaba el colectivo. Luego de que fuera interceptada, mantuvo un breve forcejeo con su agresor

Guardar
La denuncia fue radicada en
La denuncia fue radicada en la Comisaría 13 de La Banda

El asalto a una mujer de 78 años en la ciudad de La Banda, en provincia de Santiago del Estero, derivó en la detención de un joven de 19 años, acusado de haberla golpeado brutalmente durante un forcejeo para arrebatarle la cartera. A raíz de esto, la víctima deberá someterse a una semana de curaciones.

El hecho ocurrió en una parada de colectivos, cuando la jubilada fue abordada por el delincuente. En ese momento, la agredió físicamente para hacerse de la bandolera que llevaba consigo. Según constó en la denuncia, en el interior del bolso portaba documentación personal, tarjetas, recetas médicas, estudios clínicos y $200.000 en efectivo.

Durante el forcejeo, la mujer sufrió lesiones en la cabeza, la cadera y las manos, por lo que tuvo que intervenir el personal médico policial. El diagnóstico determinó que requeriría siete días de curaciones a raíz de los golpes recibidos.

Según la información obtenida por Diario Panorama, la denuncia presentada por la víctima activó un operativo policial coordinado por la Comisaría Comunitaria Nº 13, con el apoyo de la División Prevención Nº 4 y bajo directivas judiciales.

El joven fue detenido, luego
El joven fue detenido, luego de que se realizaran una serie de allanamientos en la zona (Gentileza: Diario Panorama)

El despliegue culminó con un allanamiento en una vivienda del barrio La Isla, donde fue arrestado un joven residente de la misma zona, el cual fue señalado como el presunto responsable del robo. Por este motivo, el acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras las autoridades continúan las tareas para localizar los elementos sustraídos y determinar si existieron otros partícipes en el hecho.

Golpearon con un fierro a un jubilado de 94 años durante un robo en Mar del Plata

La madrugada del viernes en Mar del Plata estuvo marcada por un violento asalto que dejó a una familia sumida en el temor y la indignación. En una vivienda ubicada en la intersección de Vieytes y La Rioja, cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron mientras los residentes dormían, sometiéndolos a una serie de agresiones físicas y amenazas extremas en busca de un supuesto botín en dólares.

El ataque se produjo cuando los asaltantes forzaron las rejas y ventanas para ingresar por el patio interno del chalet. Fue así que sorprendieron a un jubilado de 94 años, su hija y su yerno, quien se encuentra bajo tratamiento oncológico.

Una vez dentro, los agresores desplegaron una violencia inusitada. El hombre mayor fue golpeado con fierros, lo que le provocó lesiones en el rostro y los brazos, y fue amenazado con ser electrocutado si no entregaba dólares. “Pedían dólares y amenazaron con electrocutarlo”, relató una vecina al medio marplatense 0223, quien también señaló la existencia de cámaras de seguridad en la zona que podrían ser clave para identificar a los responsables.

El hombre fue dado de
El hombre fue dado de alta, luego de que fuera atendido en un centro de salud privada (Gentileza: Ahora Mar del Plata)

La brutalidad no se limitó al adulto mayor, debido a que tanto la hija como el yerno también fueron reducidos mediante golpes y amenazas. Así, los tres integrantes de la familia terminaron maniatados. Por su parte, los delincuentes escaparon con un botín que incluyó ochenta mil pesos, un revólver, teléfonos celulares, prendas de vestir, un televisor y otros objetos de valor.

Tras el ataque, una ambulancia del SAME trasladó al jubilado a un hospital privado de la ciudad, donde fue sometido a estudios para evaluar los traumatismos sufridos. Luego de que el adulto mayor recibiera atención médica, recibió el alta médica.

En el caso intervino el personal de la comisaría segunda, que estuvo a cargo de realizar las actuaciones correspondientes. En el plano judicial, la investigación quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano, que ordenó el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y dispuso una serie de medidas orientadas a identificar a los autores del violento asalto.

Temas Relacionados

Santiago del EsteroLa BandaRobosRobo a jubiladoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Condenaron a un hombre a 14 años de prisión por abusar y golpear a su mujer durante horas

El hecho sucedió el 14 de febrero de este año, cuando la víctima se negó a tener relaciones sexuales y el hombre comenzó a agredirla

Condenaron a un hombre a

Un sargento mató a dos hombres al defenderse de un robo mientras trabajaba como chofer de aplicación

El agente policial disparó con su arma reglamentaria. Será investigado para determinar si hubo exceso de legítima defensa. El tiroteo ocurrió dentro del vehículo

Un sargento mató a dos

El único sobreviviente del violento choque de la Ruta 22 pidió justicia: “Me arrebató todo, me quedé solo”

Se trata de José Pastor Gutiérrez, quien al momento del impacto, no se encontraba en el auto debido a un inconveniente con el equipaje

El único sobreviviente del violento

Tres mujeres atacaron a golpes a una joven a la salida de un boliche en Salta

La agresión se produjo en la calle Yrigoyen 20 de la localidad de Embarcación. Analizan las cámaras de seguridad del lugar para dar con las involucradas

Tres mujeres atacaron a golpes

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso en Tucumán

La menor fue trasladada al Hospital de Niños. El agresor, por su parte, fue restituido a su familia tras su identificación

Un alumno de 13 años
DEPORTES
Jugó con Maradona e hizo

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

Amnistía Internacional denunció la violencia

Amnistía Internacional denunció la violencia y la represión sistemática del régimen cubano contra las mujeres

La Coalición de Voluntarios de Europa respaldó los intentos de Donald Trump de buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania

Siria desmanteló una célula terrorista del Estado Islámico en el noroeste del país y detuvo a “varios” miembros

El presidente de Taiwán anunció que presentará un presupuesto de USD 40.000 millones destinado a fortalecer la Defensa

El vicepresidente de Bolivia aseguró que se autoexcluyó del Gobierno y marcó su diferencia con Rodrigo Paz: “Ya no soy parte”