Crimen y Justicia

Absolvieron a una mujer que mató a su esposo porque era víctima de violencia de género

La jueza aceptó el pedido de la Fiscalía luego de comprobarse que la imputada sufría agresiones constantes y que el fallecido tenía antecedentes penales y conductas violentas

Guardar
Absolvieron a una mujer discapacitada
Absolvieron a una mujer discapacitada acusada de matar a su esposo porque era víctima de violencia de género (Gentileza: X, @PrensaJudicial)

Una mujer discapacitada fue sobreseída por el Juzgado Penal Colegiado N.º 1 de Mendoza tras ser acusada de matar a su esposo en una vivienda de Agrelo, Luján de Cuyo, en abril de este año. La jueza Alejandra Mauricio dictó la medida a pedido de la fiscal de Homicidios Florencia Diaz Peralta, quien consideró que se trató de un caso de legítima defensa.

El expediente judicial reconstruyó una historia de maltrato sostenido. Los testigos declararon que Diego Gustavo Gómez Almonacid le quitaba a su pareja la pensión por discapacidad que ella recibía, y que la sometía a situaciones reiteradas de violencia. Además, el día del hecho, varias personas afirmaron que el hombre había agredido a la mujer, lo que fue determinante para la interpretación de lo sucedido por parte de la Fiscalía.

La noche del 4 de abril, alrededor de las 0:35, la pareja se encontraba en su domicilio del Barrio Jardín Agrelo. Según la investigación, ambos consumían bebidas alcohólicas cuando el hombre intentó agredir a su pareja. En ese momento, la mujer respondió con un arma blanca y le asestó una puñalada en el pecho.

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre.

El historial de la víctima también fue considerado en la causa. Gómez Almonacid tenía antecedentes por amenazas graves con arma, robo agravado y robo, lo que reforzó la hipótesis de un contexto de violencia previa.

Además, la investigación señaló que Picón Orozco presentaba problemas psicológicos, agravados por el consumo de drogas, lo que habría influido en su situación de vulnerabilidad.

Tras el hecho, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 11° de Luján, donde al día siguiente fue imputada por homicidio agravado por el vínculo. La causa estuvo inicialmente a cargo del personal policial de Homicidios y del entonces fiscal de Homicidios, Carlos Torres.

Tras el hecho, la mujer
Tras el hecho, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 11° de Luján (Foto: Google Maps)

El sobreseimiento, solicitado por la fiscal Díaz Peralta y concedido por la jueza Mauricio, permitió que la mujer recuperara la libertad, al considerar que actuó en defensa propia frente a una agresión en el marco de una relación marcada por la violencia de género.

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén

Hace poco más de un mes, V. T. fue absuelta por segunda vez tras ser acusada de matar a su pareja en Neuquén, luego de que un tribunal determinó que actuó en legítima defensa en un contexto de violencia de género.

Absolvieron por segunda vez a
Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén

Durante el segundo juicio, se presentaron testimonios y alegatos finales. La defensa, encabezada por Ivana Dal Bianco y Paulo Nestares Camargo, insistió en que la acusada era víctima de violencia de género y que su reacción fue una respuesta defensiva ante una agresión en curso.

Dal Bianco argumentó que la respuesta de la imputada, limitada a una sola lesión con un cuchillo, fue proporcionada y necesaria para proteger su integridad física.

El caso se originó el 24 de diciembre de 2022, cuando se produjo la muerte de Vera. El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició la investigación y acusó a V. T. de homicidio calificado.

A mediados de 2023, un tribunal integrado por Laura Barbé, Leticia Lorenzo y Juan Pablo Balderrama, dictó la primera absolución, al considerar que existían elementos suficientes para encuadrar el hecho como legítima defensa. El MPF impugnó esa decisión y, en octubre de 2024, un nuevo tribunal compuesto por Estefanía Sauli, Florencia Martini y Federico Sommer anuló la sentencia y ordenó un segundo juicio.

En la audiencia final, la jueza Vanesa Macedo Font leyó la resolución y subrayó que tanto la imputada como la víctima “eran dos personas vulnerables” y que se había probado “la causa de justificación en un contexto de violencia de género”.

La magistrada detalló que, según los testimonios, el día de los hechos ambas personas bebieron alcohol, discutieron por dinero y hubo violencia de la víctima hacia la imputada, quien se defendió con un cuchillo ante el temor de una nueva agresión. El tribunal cuestionó el desempeño del Ministerio Público Fiscal en la litigación del caso.

Temas Relacionados

MendozaLuján de CuyoHomicidiosJuicioViolencia de géneroLegítima defensaJusticia

Últimas Noticias

Otra viuda negra detenida por drogar y dormir a un hombre al que había conocido en un bar de Palermo

La acusada, de 24 años y con domicilio en Villa Luro, fue apresada tras más de un año de investigación

Otra viuda negra detenida por

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de la psiquiatra en La Plata: era su jardinero

El acusado, identificado como Javier Echeverguren, fue capturado en las últimas horas, tras una investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta. Los videos que lo incriminaron

Detuvieron a un sospechoso por

Un tatuaje fue la clave para identificar los restos encontrados por un perro en Córdoba: quién era la víctima

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de María Eugenia Pérez Moreno, informó que se logró la identificación. Era una trabajadora sexual de 26 años de edad

Un tatuaje fue la clave

Un hombre fue asesinado a tiros en una pelea vinculada a una antigua disputa familiar en Merlo: hay dos detenidos

Buscan a un tercer sospechoso por el crimen de Joel Benjamín Riquelmes, que fue baleado en el abdomen. Hay dos heridos

Un hombre fue asesinado a

El juicio por Loan, más cerca: el tribunal unificó las causas por la desaparición y el desvío de la investigación y fijó fecha

La Justicia federal dispuso que la audiencia preliminar se haga el próximo 27 de febrero y que el debate tenga a los 17 imputados en el banquillo, los 7 por la causa madre y los 10 de la paralela vinculada a la Fundación Dupuy

El juicio por Loan, más
DEPORTES
Para qué sirve la plancha

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

Fue diagnosticado con cáncer y recibe quimioterapia, pero sigue jugando al fútbol americano: la historia de Jack Curtis

TELESHOW
El Puma Rodríguez realizó un

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

El encuentro de Ibai Llanos con Bizarrap y Daddy Yankee antes de su histórico show en en el Estadio Bernabéu

Aseguran que Evangelina Anderson habría comenzado a salir con un participante de MasterChef

El fuerte cuestionamiento de Yanina Latorre por la decisión de Pampita de cobrar por las entrevistas: “Te volvés fría”

La cruda reflexión de Virginia da Cunha tras el show de Bandana: “No fue a la altura”

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Pentágono viajará

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

El papa León XIV comienza esta semana su primera gira internacional en Turquía y Líbano

La agroindustria presiona al gobierno de Bolivia para la aprobación de leyes que validen transgénicos y levanten cupo a las exportaciones

La ONU inició la búsqueda de su próximo secretario general: los candidatos y cuándo asumirá el sucesor de Guterres

Zelensky se mostró dispuesto a discutir con Donald Trump los puntos más sensibles del plan de paz para Ucrania