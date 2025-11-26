Absolvieron a una mujer que mató a su esposo porque era víctima de violencia de género

Absolvieron a una mujer discapacitada acusada de matar a su esposo porque era víctima de violencia de género (Gentileza: X, @PrensaJudicial)

Una mujer discapacitada fue sobreseída por el Juzgado Penal Colegiado N.º 1 de Mendoza tras ser acusada de matar a su esposo en una vivienda de Agrelo, Luján de Cuyo, en abril de este año. La jueza Alejandra Mauricio dictó la medida a pedido de la fiscal de Homicidios Florencia Diaz Peralta, quien consideró que se trató de un caso de legítima defensa.

El expediente judicial reconstruyó una historia de maltrato sostenido. Los testigos declararon que Diego Gustavo Gómez Almonacid le quitaba a su pareja la pensión por discapacidad que ella recibía, y que la sometía a situaciones reiteradas de violencia. Además, el día del hecho, varias personas afirmaron que el hombre había agredido a la mujer, lo que fue determinante para la interpretación de lo sucedido por parte de la Fiscalía.

La noche del 4 de abril, alrededor de las 0:35, la pareja se encontraba en su domicilio del Barrio Jardín Agrelo. Según la investigación, ambos consumían bebidas alcohólicas cuando el hombre intentó agredir a su pareja. En ese momento, la mujer respondió con un arma blanca y le asestó una puñalada en el pecho.

Los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre.

El historial de la víctima también fue considerado en la causa. Gómez Almonacid tenía antecedentes por amenazas graves con arma, robo agravado y robo, lo que reforzó la hipótesis de un contexto de violencia previa.

Además, la investigación señaló que Picón Orozco presentaba problemas psicológicos, agravados por el consumo de drogas, lo que habría influido en su situación de vulnerabilidad.

Tras el hecho, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 11° de Luján, donde al día siguiente fue imputada por homicidio agravado por el vínculo. La causa estuvo inicialmente a cargo del personal policial de Homicidios y del entonces fiscal de Homicidios, Carlos Torres.

Tras el hecho, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 11° de Luján (Foto: Google Maps)

El sobreseimiento, solicitado por la fiscal Díaz Peralta y concedido por la jueza Mauricio, permitió que la mujer recuperara la libertad, al considerar que actuó en defensa propia frente a una agresión en el marco de una relación marcada por la violencia de género.

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén

Hace poco más de un mes, V. T. fue absuelta por segunda vez tras ser acusada de matar a su pareja en Neuquén, luego de que un tribunal determinó que actuó en legítima defensa en un contexto de violencia de género.

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén

Durante el segundo juicio, se presentaron testimonios y alegatos finales. La defensa, encabezada por Ivana Dal Bianco y Paulo Nestares Camargo, insistió en que la acusada era víctima de violencia de género y que su reacción fue una respuesta defensiva ante una agresión en curso.

Dal Bianco argumentó que la respuesta de la imputada, limitada a una sola lesión con un cuchillo, fue proporcionada y necesaria para proteger su integridad física.

El caso se originó el 24 de diciembre de 2022, cuando se produjo la muerte de Vera. El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició la investigación y acusó a V. T. de homicidio calificado.

A mediados de 2023, un tribunal integrado por Laura Barbé, Leticia Lorenzo y Juan Pablo Balderrama, dictó la primera absolución, al considerar que existían elementos suficientes para encuadrar el hecho como legítima defensa. El MPF impugnó esa decisión y, en octubre de 2024, un nuevo tribunal compuesto por Estefanía Sauli, Florencia Martini y Federico Sommer anuló la sentencia y ordenó un segundo juicio.

En la audiencia final, la jueza Vanesa Macedo Font leyó la resolución y subrayó que tanto la imputada como la víctima “eran dos personas vulnerables” y que se había probado “la causa de justificación en un contexto de violencia de género”.

La magistrada detalló que, según los testimonios, el día de los hechos ambas personas bebieron alcohol, discutieron por dinero y hubo violencia de la víctima hacia la imputada, quien se defendió con un cuchillo ante el temor de una nueva agresión. El tribunal cuestionó el desempeño del Ministerio Público Fiscal en la litigación del caso.