Crimen y Justicia

Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén y consideraron que fue en legítima defensa

El fallo fue unánime. El Tribunal argumentó que “eran dos personas vulnerables” y que se había probado que el hecho ocurrió “en un contexto de violencia de género”

Guardar
Absolvieron por segunda vez a
Absolvieron por segunda vez a la mujer que mató a su pareja en Neuquén

V. T. fue absuelta por segunda vez tras ser acusada de matar a su pareja, luego de que un tribunal determinara que actuó en legítima defensa en un contexto de violencia de género.

El origen de la causa se remonta al 24 de diciembre de 2022, fecha en la que se produjo la muerte de Vera. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició la investigación y atribuyó a V. T. el delito de homicidio calificado.

Tras varios meses, el caso llegó a juicio a mediados del año pasado, momento en el que un tribunal compuesto por Laura Barbé, Leticia Lorenzo y Juan Pablo Balderrama dictó la primera absolución, al considerar que existían elementos suficientes para encuadrar el hecho como legítima defensa.

Según informó el medio local LM Neuquén, la decisión inicial no dejó conforme al MPF, que presentó una impugnación. En octubre de 2024, un nuevo tribunal, conformado por Estefanía Sauli, Florencia Martini y Federico Sommer, anuló la sentencia absolutoria y ordenó la realización de un segundo juicio.

Durante el reciente proceso, que se desarrolló la semana pasada, se escucharon los testimonios de testigos y se presentaron los alegatos finales. Tanto la Fiscalía como la querella insistieron en solicitar una condena para la mujer.

Por su parte, la defensa, representada por Ivana Dal Bianco y Paulo Nestares Camargo, reclamó la absolución y argumentó que la acusada era víctima de violencia de género.

El Tribunal argumentó que “eran
El Tribunal argumentó que “eran dos personas vulnerables” y que se había probado que el hecho ocurrió “en un contexto de violencia de género” (LM Neuquén)

“Estamos por segunda vez alegando ante la acusación de homicidio calificado que las partes acusadoras realizan contra V. T. Y quiero empezar por hablar de lo que pasa con las mujeres y el sistema penal: no se nos cree, o se nos cree poco”, expresó Dal Bianco durante el juicio.

La defensora también cuestionó la postura de la Fiscalía, al afirmar que se había construido una imagen de monstruosidad sobre la imputada y criticó el alegato del fiscal, al que calificó como “una alocución personal en la que contó sus anécdotas de un corte de bastante desprecio contra las mujeres”.

Dal Bianco sostuvo que, aunque la acusada fue la autora material de la herida mortal, su accionar no fue premeditado, sino una reacción defensiva ante una agresión en curso, en el marco de una situación de violencia de género persistente.

En línea con lo expuesto en el primer juicio, la defensa solicitó que el caso se analizara bajo la perspectiva de la legítima defensa en contexto de violencia de género, conforme al artículo 34, inciso 6 ° del Código Penal.

Dal Bianco argumentó que la agresión ilegítima se encontraba en desarrollo y que la respuesta de la acusada, limitada a una sola lesión con un cuchillo, resultó proporcionada y necesaria para resguardar su integridad física.

Este martes al mediodía, el tribunal dio a conocer su veredicto. Vanesa Macedo Font fue la encargada de leer la resolución, en la que destacó que tanto la imputada como la víctima “eran dos personas vulnerables” y que se había probado “la causa de justificación en un contexto de violencia de género”.

La magistrada detalló: “A través de los testimonios, tenemos por acreditado que el día de los hechos víctima e imputada bebieron alcohol, discutieron por dinero, que hubo violencia de la víctima hacia la imputada y que esta tomó un cuchillo y se defendió ante el temor de una nueva agresión”, al tiempo que cuestionó el desempeño del Ministerio Público Fiscal en la litigación del caso.

Temas Relacionados

NeuquénJunín de los AndesHomicidiosViolencia de géneroLegítima defensaJuicioJusticiaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Doble femicidio en Córdoba: Pablo Laurta será indagado por el crimen del remisero antes de ser trasladado

Para la Justicia, no hay dudas de que el cuerpo pertenece a Martín Sebastián Palacio. El detenido deberá declarar este miércoles. Se prevé que sea enviado a Córdoba para responder por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio

Doble femicidio en Córdoba: Pablo

Absolvieron a la ex pareja de la mujer que murió tras caer de un cuarto piso en un edificio de Salta

Todo sucedió en noviembre de 2023. El único acusado estuvo con ella minutos antes de que todo sucediera

Absolvieron a la ex pareja

Los tres acusados por el crimen de la hincha de Rosario Central continuarán detenidos hasta el juicio oral

El fiscal Lisandro Artacho confirmó que solicitará 30 años de prisión para Reifenstuel, Cabrera y Masson. Por su parte, la querella reclama una pena aún mayor

Los tres acusados por el

Balearon a una adolescente y un hombre en Rosario en dos hechos distintos

Otro hombre fue apuñalado. Los tres heridos están internados en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez con lesiones de gravedad diversa

Balearon a una adolescente y

Condenaron a los acusados de matar a golpes a un futbolista en Córdoba, pero no irán a prisión

Se trata de Federico Mellano y Federico Cabrillana, quienes en abril de 2024 atacaron a golpes a Jesús Buffarini

Condenaron a los acusados de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tiempo en el AMBA: cuándo

Tiempo en el AMBA: cuándo volverá a llover y qué pasará con la temperatura

En medio de la tensión financiera, el Gobierno enfrenta hoy una licitación para renovar vencimientos por $4 billones

Movimientos populares de todos los continentes se reunirán con León XIV para debatir las crisis globales

Martín Lousteau tendrá su foto de unidad con los gobernadores en la carrera por romper la polarización

Efecto Trump: bonos y acciones se derrumbaron, el riesgo país superó los 1.000 puntos y subieron los dólares financieros

INFOBAE AMÉRICA
Israel reabrirá el cruce fronterizo

Israel reabrirá el cruce fronterizo de Rafah para que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio VIP al feminismo, las entrevistas con la pensadora más popular

Comienza la Feria de Frankfurt: un “jeepney” filipino, los desafíos de la IA y la literatura en tiempos polarizados

Memes, blogs y creatividad, el legado de los amateurs en la red

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona