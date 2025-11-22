Crimen y Justicia

Luego de que reactivaran la búsqueda de Loan Peña, drenaron parte de una laguna en Corrientes

Los padres de Loan habían presentado una solicitud para que la investigación continúe sin plazos judiciales. La Justicia Federal aseguró que el caso podría ir contra los derechos humanos

La última fotografía que le tomaron al menor el día de la desaparición

A casi un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia Federal de Goya ordenó reactivar las tareas de investigación para dar con el paradero del pequeño que tenía 5 años cuando desapareció en un monte de la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Así, los esfuerzos se concentrarán en rastrillar el fondo de una laguna cercana a la casa de dos de los imputados.

El procedimiento comenzó este viernes, cuando el Comando Unificado creado para la tarea se presentó en la denominada laguna N° 4. Este cuerpo de agua tendría especial relevancia para la causa, debido a que estaría frente a la propiedad del matrimonio del marino retirado Carlos Pérez y la ex empleada municipal María Victoria Caillava, acusados por la sustracción y desaparición del nene.

La medida había sido aprobada por el juzgado federal el lunes 10 de noviembre, en la que también se incluyeron otros tres espejos de agua que serán inspeccionados próximamente. Por este motivo, se estima que el operativo podría extender por más de un mes.

Según los datos proporcionados por Diario Chaco, la tarea fue motivada por el testimonio de un testigo de identidad reservada. Además, se tuvo en cuenta un relevamiento técnico, que puso énfasis en la necesidad de recorrer áreas que no fueron revisadas durante el primer período de instrucción.

Ambos permanecen detenidos e imputados por la sustracción y desaparición de Loan

De hecho, el informe judicial se estableció que la laguna N°4 “nunca fue rastreada y se encuentra frente a la casa de campo de Pérez y Caillava, a mano derecha, cruzando la Ruta 113″. Es decir, el nuevo punto de interés se ubicaría en sentido contrario a las zonas que fueron analizadas previamente.

De esta manera, se planificó que la inspección se realice por cuadrículas y con el apoyo tecnológico. Las lagunas N° 2 y 3 ya fueron revisadas, por lo que solo restarían las N° 4 y 1 en el calendario.

Aunque el cuerpo de agua cercano a la casa del matrimonio sería el de mayor interés, se adelantó que las tareas en la primera de ellas podrían demandar hasta 25 días, debido a su tamaño de aproximadamente 285.000 metros cuadrados de superficie y cuatro metros de profundidad.

La reactivación de la búsqueda coincidió con el reclamo de la familia de Loan para que no se detenga el proceso. El miércoles, la querella, representada por el abogado Alejandro Vecchi, presentó un escrito ante la Cámara Federal de Casación Penal para solicitar que se anule el límite temporal impuesto a la investigación y se garantice su continuidad hasta que se esclarezca el destino del niño.

Los padres de Loan se presentaron en los Tribunaes de Comodoro Py

En este escrito, Vecchi argumentó que “el tiempo corre contra la víctima, no a favor del imputado”, y subrayó que la instrucción aún tiene pericias e informes pendientes, lo que impide dar por concluida la etapa investigativa.

La controversia se intensificó luego de que el Tribunal Oral Federal de Corrientes ratificara su competencia sobre el caso y rechazara la propuesta de restringir la investigación a un plazo de sesenta días, en contradicción con la decisión previa de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que había fijado un período de solo sesenta días —del 29 de septiembre al 29 de noviembre— para que la instrucción resolviera o ampliara la situación procesal de los imputados.

La medida fue rechazada desde un principio por la querella, que calificó de “arbitraria” y contraria a la naturaleza del expediente. Asimismo, subrayaron la posibilidad de que el caso involucrara la comisión de delitos federales complejos como trata de personas o desaparición forzada.

Por este motivo, enfatizaron que el plazo razonable en una investigación penal debe proteger tanto los derechos de los imputados como el de la víctima y su familia a una pesquisa “eficaz y completa”. Según el documento, “el plazo razonable es bilateral: también protege el derecho de la víctima a una investigación eficaz y completa”.

La madre del pequeño aseguró tener el presentimiento de que continúa con vida

Frente a esto, el tribunal federal correntino reconoció expresamente que “aún el menor no fue hallado y se continúan actuaciones en función de encontrarlo”, y destacó la reactivación de rastrillajes en el campo del matrimonio de Pérez y Caillava, imputados en la causa. De este modo, el órgano de juicio dejó en claro que el expediente no está cerrado “ni fáctica ni procesalmente”.

De esta forma, reafirmaron que el caso compromete estándares de derechos humanos, la Convención del Niño y la responsabilidad internacional del Estado. Además, destacaron que hay otros delitos federales conexos y que, por comunidad probatoria, el caso debe tramitar íntegramente en el fuero federal. Y advirtió que nuevas dilaciones o traslados de fuero serían contrarios a la celeridad, a la economía procesal y al derecho de las víctimas a una respuesta de fondo”.

En medio de este escenario judicial, la voz de María Noguera, madre de Loan, resonó con fuerza. Al salir de Comodoro Py, expresó su convicción ante la prensa: “Yo afirmo que Loan está con vida. Mi presentimiento es ese. Si Loan se perdió, vamos a encontrar algo (en los rastrillajes). Y acá no se encuentra nada”. La familia, junto a sus abogados, insiste en que la investigación no debe cerrarse y que la búsqueda del niño debe continuar hasta agotar todas las posibilidades.

Asesinaron a disparos a un

Revelaron los detalles de los

Así fue la noche de

Dos hermanos fueron detenidos por

El legado de Sergei Grinkov, el campeón olímpico que murió a los 28 años y marcó la historia del patinaje artístico

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El lamento de Franco Colapinto por el problema que lo perjudicó en la qualy del GP de Las Vegas: “Venía bajando mucho”

A 30 años de una hazaña inigualable del Flaco Traverso: doble corona y un dream team que cambió la historia

Del ascenso a su octava final internacional: la fórmula de Lanús para saltar de la Primera C a ser uno de los equipos más ganadores

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

Un ex Casco Azul se refirió a los "safaris humanos" en Sarajevo: "Si masacraron 7.000 personas en un día, eran totalmente posibles"

