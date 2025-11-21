Crimen y Justicia

Balearon a una nena de 7 años mientras jugaba en el patio de su casa y está muy grave

Ocurrió en Tucumán. Un grupo disparó contra el frente de la vivienda de la víctima y se dio a la fuga. Más tarde, la policía detuvo a dos sospechosos: un joven de 19 años y otro de 16

Una niña de 7 años fue baleada mientras jugaba en el patio de su casa en Tucumán

Una nena de 7 años recibió un tiro en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa en el barrio San Cayetano de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El ataque, que habría ocurrido en medio de una disputa entre dos familias de la zona, dejó a la menor internada en estado crítico, según pudo saber Infobae.

Todo ocurrió este jueves por la tarde, alrededor de las 16:30, en una vivienda de la calle Ricardo Rojas. Fuentes judiciales relataron que, en ese momento, la menor jugaba junto a otros chicos cuando cuatro hombres se acercaron al frente al domicilio, que tiene una reja que separa el patio de la vereda.

Uno de ellos, identificado como “Chueco”, extrajo un arma de fuego y disparó hacia el interior de la casa, sin importarla la presencia de los niños. Mientras los otros acompañantes arengaban e insultaban, el atacante efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la nena, ocasionando un orificio de entrada en la frente y de salida por uno de los costados.

Personal policial trabajando anoche en la escena del hecho

Los familiares de la nena la trasladaron rápidamente a la policlínica de San Cayetano y luego fue derivada al Hospital de Niños, donde permanece en el área de cuidados intensivos. El cuadro es grave y su madre esperaba hacia esta tarde un parte médico.

Mientras tanto, la Policía se movió rápido y detuvo a dos de los sospechosos: un joven de 19 años -alías “Menor”, aunque podrían referirse a un apodo policial- y un adolescente de 16, conocido como “Ratón”. Estos dos acompañaban a “Chueco” y a otro cómplice, quienes se encuentran prófugos y son buscados intensamente. Una cámara de seguridad registró la huida de ambos.

El ataque ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 16:30 de este jueves

La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, que conduce Pedro Gallo, investiga por qué los atacantes se dirigieron a esa vivienda.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que, si bien hasta el momento no se conoce el motivo, una hipótesis señala que podría estar vinculado a cuestiones de drogas, ya que tanto la expareja -fallecida- como la actual pareja de la madre de la víctima estuvieron presos.

La mujer, por lo pronto y mientras sigue atenta a la salud de su hija, no aportó demasiados datos, aunque las fuentes remarcaron que en ese sector de San Cayetano existen antecedentes de conflictos entre familias y lo señalaron como un barrio peligroso.

La niña recibió el tiro mientras jugaba en el patio de su casa con otros menores

Hasta el momento, no se estableció si los agresores actuaron a pie o en moto. Por otra parte, hay versiones que indican que uno habría filmado el ataque.

Mientras todo eso se investiga, el expediente avanzó este viernes con la imputación a los dos detenidos: enfrentan cargos por el delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa y en calidad de coautores.

Durante la audiencia, en la que la fiscalía estuvo representada por el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio, la jueza de Ejecución Penal, Ana María Iacono dictó la prisión preventiva por cuatro meses para el mayor de edad, y medidas provisorias para el menor por igual tiempo.

El detenido de 19 años durante la audiencia de formulación de cargos, este viernes

Crimen en Tucumán

En otra causa que sacudió esta semana a la provincia, Rosario Bargas, de 41 años, fue asesinada de un disparo en la cara cuando se encontraba en el asentamiento Villa Cariño, en el departamento Tafí Viejo.

De acuerdo con el MPF de Tucumán, el principal sospechoso es su ex pareja, Carlos Orlando Arévalo, de 50 años, quien se fugó en moto después del ataque.

La investigación, también a cargo del fiscal Pedro Gallo, determinó que el agresor le disparó en la región malar, con salida en la zona occipital. El personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trabajó en el lugar, tomó testimonios y recolectó pruebas.

Según explicaron autoridades judiciales, Arévalo fue identificado rápidamente y, tras difundirse el caso, se entregó a las autoridades. Posteriormente, la Justicia le dictó prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la causa.

