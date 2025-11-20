Crimen y Justicia

Se realizó la primera reunión del consejo de Seguridad y Prevención del delito de CABA

El objetivo es asesorar de manera permanente al poder Ejecutivo porteño en esa materia

Guardar
El encuentro fue realizado bajo
El encuentro fue realizado bajo la presidencia del ministro de Seguridad, Horacio Giménez

La Ciudad de Buenos Aires celebró este jueves la primera reunión del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, un órgano con el objetivo principal de asesorar de manera permanente al Poder Ejecutivo porteño en materia de políticas de seguridad y prevención del delito.

El encuentro, realizado bajo la presidencia del ministro de Seguridad, Horacio Giménez; marcó un hito institucional al reunir representantes de los tres poderes porteños, así como de distintos espacios políticos y organizaciones.

Entre los asistentes, además de Giménez, estuvieron presentes el Secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y el Fiscal General Adjunto y Director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martin López Zavaleta.

Por parte de la Legislatura, participaron Claudia Neira, Claudio Ferreño y Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria), Gimena Villafruela y Facundo Del Gaiso (Vamos por Más), Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza), Francisco Loupias (UCR/Evolución) y Sebastián Nagata (Confianza Pública).

El fiscal general Mahiques y
El fiscal general Mahiques y el ministro de Seguridad Giménez

Desde el Ministerio de Seguridad, acompañaron al ministro funcionarios como Fernando Calvo, Subsecretario Legal y Técnico de la Jefatura de Gabinete; Ruth Landerreche y Tomás Lodeiro, subsecretarios de Relaciones con la Comunidad y Asuntos Interjurisdiccionales y de Orden Público respectivamente; Mariana Vello del área Administrativa y Legal; junto a Verónica González e Iván Ontivero.

Durante la apertura, Giménez afirmó: “La celebración de esta sesión es resultado del trabajo de muchas personas e instituciones que comparten un objetivo común: construir una Ciudad más segura, justa y participativa”.

El ministro también destacó la interacción diaria con los vecinos y el trabajo para fortalecer la seguridad mediante “saturaciones diarias en áreas de alto tránsito de personas y combatiendo el narcomenudeo en estrecha colaboración con la Justicia”. Y subrayó: “Gracias a todo ese trabajo tenemos la tasa más baja de homicidios”.

El consejo de Seguridad y
El consejo de Seguridad y Prevención del delito de CABA

El fiscal general Juan Bautista Mahiques puso en valor la convocatoria al señalar: “El principal objetivo es que nos pongamos de acuerdo y busquemos respuestas a los problemas de los vecinos”.

Desde la Legislatura, Gimena Villafruela, presidenta de la Comisión de Seguridad, remarcó la importancia de “la articulación de los tres poderes del Estado porteño enfocados en darle más seguridad a los vecinos”, mientras que Neira enfatizó que, “más allá de los colores políticos, hay objetivos comunes que requieren de este ámbito de diálogo”.

El temario de la sesión incluyó un diagnóstico sobre las problemáticas de seguridad actuales y la elaboración inicial de lineamientos, integrando la mirada y participación de los tres poderes de la ciudad.

Con este encuentro, el Ministerio de Seguridad completó la constitución de un órgano previsto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996 y regulado por la Ley Número 1.689 del 2005, cumpliendo una demanda histórica de institucionalidad y participación comunitaria en la prevención del delito.

Temas Relacionados

consejo de Seguridad y Prevención del delitoCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Detuvieron en Flores a uno de los mayores narcos de Uruguay

Luis Fernández Albín, ligado al capo Sebastián Marset, fue capturado por la Policía Federal. Tenía pedido de captura de Interpol

Detuvieron en Flores a uno

Pidieron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el documental sobre el juicio por Maradona

La presentación la hicieron los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan a Dalma y Gianinna. Alegaron riesgos procesales

Pidieron la detención de Julieta

“La seño era mala”: acusan a una maestra jardinera de golpear a 7 niños de dos años en Salta

El fiscal del caso pidió que la docente sea juzgada en un juicio oral. Imputaron también a la directora del establecimiento educativo

“La seño era mala”: acusan

Crimen de Roberto Wolfenson: condenaron a prisión perpetua a la empleada doméstica

El empresario fue asesinado el 22 de febrero de 2024 en su casa de Pilar. La principal acusada reconoció haberlo atacado

Crimen de Roberto Wolfenson:

El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana durante el asalto a su casa: “Estoy muy orgulloso de ella”

El hecho ocurrió mientras la modelo y Alejandro Gravier se encontraban en Europa. Cómo lo vivieron Benicio y Taína, testigos de la situación

El hijo de Valeria Mazza
DEPORTES
Los mejores memes del trofeo

Los mejores memes del trofeo de “Campeón de Liga” que recibió Rosario Central, con la competencia aún en desarrollo

Tras el trofeo de “campeón de Liga” que recibió Rosario Central, así quedó la tabla histórica de títulos

Argentina inicia su serie ante Alemania por el pase a semifinales de la Copa Davis: Cerúndolo enfrenta a Zverev tras el triunfo de Etcheverry

Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina ante Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
De Copenhague a Mallorca: Ángela

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

Maxi López se quebró en Masterchef al hablar de sus hijos y Wanda Nara lo consoló ante las cámaras

Desopilante momento en Ahora Caigo: Darío Barassi intentó probarse una remera y terminó atrapado en vivo

Lowrdes contó que se tiene que someter a una cirugía mayor: “Le estoy tratando de poner toda la mejor onda”

Guido Kaczka interrumpió su programa para socorrer al mini Hombre Araña tras una caída en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Yoram Hazony advierte sobre el

Yoram Hazony advierte sobre el riesgo generacional en la derecha: el antisemitismo y el desafío de la identidad nacional

25 sonidos y combinaciones complejas: así es el sorprendente “lenguaje secreto” de las focas monje hawaianas

De error a furor: cómo la imagen de un personaje clave de “The Office” se volvió viral en cinco continentes

El rock británico despide a Gary ‘Mani’ Mounfield, icónico protagonista de la revolución de “Madchester”

Un incendio obligó a evacuar la sede principal de la COP30 en la ciudad brasileña de Belém