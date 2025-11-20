Se realizó la primera reunión del consejo de Seguridad y Prevención del delito de CABA

El encuentro fue realizado bajo la presidencia del ministro de Seguridad, Horacio Giménez

La Ciudad de Buenos Aires celebró este jueves la primera reunión del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, un órgano con el objetivo principal de asesorar de manera permanente al Poder Ejecutivo porteño en materia de políticas de seguridad y prevención del delito.

El encuentro, realizado bajo la presidencia del ministro de Seguridad, Horacio Giménez; marcó un hito institucional al reunir representantes de los tres poderes porteños, así como de distintos espacios políticos y organizaciones.

Entre los asistentes, además de Giménez, estuvieron presentes el Secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y el Fiscal General Adjunto y Director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martin López Zavaleta.

Por parte de la Legislatura, participaron Claudia Neira, Claudio Ferreño y Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria), Gimena Villafruela y Facundo Del Gaiso (Vamos por Más), Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza), Francisco Loupias (UCR/Evolución) y Sebastián Nagata (Confianza Pública).

El fiscal general Mahiques y el ministro de Seguridad Giménez

Desde el Ministerio de Seguridad, acompañaron al ministro funcionarios como Fernando Calvo, Subsecretario Legal y Técnico de la Jefatura de Gabinete; Ruth Landerreche y Tomás Lodeiro, subsecretarios de Relaciones con la Comunidad y Asuntos Interjurisdiccionales y de Orden Público respectivamente; Mariana Vello del área Administrativa y Legal; junto a Verónica González e Iván Ontivero.

Durante la apertura, Giménez afirmó: “La celebración de esta sesión es resultado del trabajo de muchas personas e instituciones que comparten un objetivo común: construir una Ciudad más segura, justa y participativa”.

El ministro también destacó la interacción diaria con los vecinos y el trabajo para fortalecer la seguridad mediante “saturaciones diarias en áreas de alto tránsito de personas y combatiendo el narcomenudeo en estrecha colaboración con la Justicia”. Y subrayó: “Gracias a todo ese trabajo tenemos la tasa más baja de homicidios”.

El consejo de Seguridad y Prevención del delito de CABA

El fiscal general Juan Bautista Mahiques puso en valor la convocatoria al señalar: “El principal objetivo es que nos pongamos de acuerdo y busquemos respuestas a los problemas de los vecinos”.

Desde la Legislatura, Gimena Villafruela, presidenta de la Comisión de Seguridad, remarcó la importancia de “la articulación de los tres poderes del Estado porteño enfocados en darle más seguridad a los vecinos”, mientras que Neira enfatizó que, “más allá de los colores políticos, hay objetivos comunes que requieren de este ámbito de diálogo”.

El temario de la sesión incluyó un diagnóstico sobre las problemáticas de seguridad actuales y la elaboración inicial de lineamientos, integrando la mirada y participación de los tres poderes de la ciudad.

Con este encuentro, el Ministerio de Seguridad completó la constitución de un órgano previsto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996 y regulado por la Ley Número 1.689 del 2005, cumpliendo una demanda histórica de institucionalidad y participación comunitaria en la prevención del delito.