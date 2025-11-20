Investigan la muerte de un sargento reconocido como “Strongman” en un cuartel militar de Misiones

Investigan la muerte de un militar y "Strongman" en un cuartel de Misiones

Un sargento de 39 años, oriundo de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, murió este martes tras recibir un disparo de su propio fusil FAL dentro de un cuartel militar en Misiones. Las autoridades investigan qué sucedió.

Se trata de Gonzalo Tuama, conocido por su entorno como “El Tigre” y figura destacada en su ciudad natal, ya que además de su labor en el Ejército Argentino, practicaba Strongman, un deporte de fuerza en el que se levantan o mueven objetos de gran peso. Por esta actividad, había participado años atrás en un programa de televisión.

De acuerdo a fuentes oficiales, el hecho sucedió en el interior de la Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas”, en Puerto Iguazú. Más precisamente, en el depósito central de arsenales del edificio N°3 del establecimiento, ubicado sobre la Ruta Nacional 12.

La Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas”

El militar fue encontrado allí con una herida de arma de fuego y trasladado aún con vida al Hospital SAMIC “Dra. Marta Schwarz” de esa ciudad. Permane­ció internado en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, pero falleció a la hora por la gravedad del disparo.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y está a cargo de la Gendarmería Nacional, según informaron autoridades oficiales.

Como parte de las primeras medidas, el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses recolectó indicios balísticos en el depósito y la cuadra de los soldados, inspeccionó la camioneta Volkswagen Amarok de Tuama y recopiló las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, además de un video grabado con un celular en el que se registró el ingreso del personal del Ejército Argentino tras el incidente.

Gonzalo Tuama tenía 39 años y era oriundo de Goya

El caso tomó notoriedad primero en medios locales y correntinos, desde donde dejaron trascender que el sargento estaba próximo a casarse, dato que podría ser considerado relevante por los investigadores que analizan si se trató de un hecho accidental o de un suicidio. Por lo pronto, se aguarda el resultado de la autopsia.

Tuama se había vuelto conocido en Goya y otros puntos del país desde 2012, cuando tuvo una actuación destacada en el concurso “El hombre más fuerte de la Argentina” del programa de televisión “Sábado Show”, conducido por José María Listorti. En ese segmento superó distintas pruebas de fuerza física.

Tuama en una de sus participaciones en el programa "Sábado Show", en 2012

Tras conocerse la noticia, uno de sus compañeros de la actividad deportiva lo despidió en redes sociales. “Que en paz descanses, Gonzalo Tuama. Compartimos eventos juntos. Que Dios te tenga en la gloria, correntino. Hoy el Strongman nacional está de luto”, lamentó en un posteo que acompañó de un par de fotos en las que se los ve juntos.

En redes también circula un posteo de noviembre de 2022, donde además se recuerda una de las capacitaciones que Tuama brindó a un grupo de soldados de la compañía de Monte 12.

En esa actividad, el sargento compartió sus conocimientos sobre supervivencia en el monte, preparación de refugios, trampas para animales, potabilización de agua y técnicas vinculadas a la fauna local, como el manejo de serpientes.