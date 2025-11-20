Asaltaron y maniataron a la familia de la hija de Mariano Grondona en su casa de La Horqueta

La zona donde asaltaron a la familia de la hija de Mariano Grondona

La Horqueta es uno de los barrios más coquetos del conurbano bonaerense, por no decir “el más coqueto”. Con una gran arboleda, terrenos amplios y casonas resonantes; ahí, incluso, las calles tiene los reductores de velocidad que se usa en los countries: carteles apostados sobre el asfalto de manera intercalada entre una mano y otra. En ese oasis la inseguridad también atacó. Cuatro delincuentes maniataron y robaron a una familia en su casa: era la familia de una de las hijas del periodista Mariano Grondona (93).

La noticia del robo en la casa de Jacinta María Grondona, una artista plástica de 61 años, se conoció este miércoles, pero sucedió en la madrugada del lunes pasado.

Cuatro delincuentes irrumpieron la vivienda ubicada sobre Luis María Campos, a metros de la avenida Blanco Encalada, en el partido de San Isidro, según fuentes oficiales.

Los asaltantes ingresaron por una puerta balcón trasera cuando “el hijo del matrimonio intentaba corroborar el origen de los ruidos que escuchaba en su casa”, añadieron. Así, sorprendieron a la hija de Grondona, a su esposo —un empresario— y a la empleada doméstica.

Las calles con carteles reductores de velocidad como en los countries

Tras amenazar a la familia, los ladrones les exigieron dinero y objetos de valor. Una vez obtenido el botín, ataron a las víctimas antes de huir del lugar, ampliaron las fuentes del caso.

Los primeros en llegar a la escena fueron los policías de la Comisaría 9ª de San Isidro, tras un llamado que alertaba por un robo bajo la modalidad entradera. De inmediato fueron advertidos de que en la propiedad no había cámaras de seguridad.

La causa la investiga la UFI de Boulogne, a cargo de María Paula Hertrig, quien solicitó el análisis de las cámaras de seguridad privadas y municipales de esa zona para avanzar en la investigación.

Noticia en desarrollo